注入米其林DNA 「香宮」新廚責任大

台北遠東香格里拉飯店六樓粵菜餐廳「香宮」新廚上任，為持續優化客人用餐體驗並強化市場競爭力，台北遠東香格里飯店延攬新加坡麗晶酒店米其林一星粵菜餐廳「夏宮」副主廚廖晉輝接掌「香宮」主廚，並自12月1日推出全新菜單，為菜餚注入「米其林ＤＮＡ」並讓食饕吃出新藝。

「香宮」新任主廚廖晉輝現年35歲，父母都是廣東人，自己生長於吉隆坡，是第三代華僑移民。為幫助家計，廖晉輝高中畢業後就到新加坡入行，進入專賣筵席的「東潮酒家」從殺魚做起，憑著努力和過人領悟力，師傅很快就叫他負責「打荷」（即砧板，切菜、配料）外加練習炒鍋。四年後跳槽到曾經名列「亞洲50大最佳餐廳」、烤鴨名店「御寶至尊烤鴨店」，負責粵菜領域的「上什」(蒸鍋)職務，舉凡鮑參翅肚的乾貨發漲、煲燉湯水、以及燜燒蒸扣，全都摸熟，甚至被師傅授以「支配」(隨時頂替出缺人力)的角色。入行五年，就先後歷練粵菜餐廳廚房內場各重要職位，並累積廚藝。

廖晉輝23歲時進入觀光飯店，原本要在中餐館「鴻桃軒」擔任炒鍋，但因燒臘部門缺人，廖晉輝被調去臘臘部門跟著燒臘總廚學做燒烤、滷水、和烤鴨、烤乳豬等各式燒味。不到30歲就成了「既會執鏟炒菜、又會執叉作燒臘」的廚師，並成了他履歷表上傲人的亮點。

2017年廖晉輝先以燒臘專長加入新加坡麗晶酒店內米其林一星餐廳「夏宮」，2018年就被拔擢為副主廚，專責炒台，在港籍名廚劉青海的帶領下，致力持續推出高檔精緻菜品，包括星國總理李顯龍在內的政商名流，皆為座上嘉賓。

在新加坡17年，廖晉輝憑真本事、硬功夫為自己在星洲廚界逐漸展露頭角。在還是燒臘徒弟時，廖晉輝曾在「夏宮」的一場大型婚宴獨力內完成40隻烤乳豬，並被誇讚成品勝過老師傅。2018年「夏宮」與香港「廚魔」梁經倫聯手烹製頂級宴會，廖晉光銜命帶領團隊圓滿達成任務，讓劉主廚讚賞有加，自此放心廚房事務都由廖晉光統籌。今年三月，一位世界級投資大亨搭乘自己的豪華郵輪駛抵新加坡，需聘用一位私廚，廖晉輝經由劉青海的推薦，登船服務，根據大亨夫人的指示，他一手包辦菜色的設計、採買和烹調，連續五週，幾乎星國所有產官界的重量級人物，全都嚐過他的手藝。

廖晉輝非常感念麗晶酒店「夏宮」主廚劉青海一路提拔與教導，他把劉的『做菜就是要色香味俱全』的期勉奉為圭臬。廖晉輝認為，廚師下廚就要用心有熱忱，恪守廣東菜的傳統，不耍花招，炒菜講究鑊氣、熟度錙銖必較、調味精準到位。如今來到台北遠東香格里拉「香宮」掌廚，廖晉輝將傳承在星洲「夏宮」經驗，將「米其林DNA」注入「香宮」，食材用料講究而不將就，呈盤吸睛並有美感，調味不用現成品，期能讓客人品味非凡、咀嚼出廚藝團隊的用心。

「蔥燒頭抽肉小排」是將醃漬入味的肉小排，炸熟瀝油再加入的琥珀色醬汁同烹成菜。圖／台北遠東香格里拉飯店

「酒香燉三寶」內有頂級花膠、燕盞和瑤柱。圖／台北遠東香格里拉飯店

「金箔黑松露蟹餃皇」以草蝦和整塊蟹肉入餡，並以黑松露和金箔點綴。圖／台北遠東香格里拉飯店 台北遠東香格里拉飯店「香宮」粵菜餐廳新主廚廖晉輝上任。圖／台北遠東香格里拉飯店

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