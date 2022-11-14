獨〉 台北牯嶺街老屋新生 東美院懷石料理開箱

老屋！又有老屋經修繕重生的藝文餐飲空間誕生！為保留文化資產並再利用，同時推廣藝術生活美學，力麒建設、至美國際企業董事長郭淑珍，繼迪化街〈綻堂〉、溥儀御醫黃子正故居改建的〈綻堂蒔光〉，與北市和平東路〈大院子〉後，又投入資金主持修復了位在台北市牯嶺街60巷4號與6號的兩棟日式宿舍並命名為〈東美院〉，讓老屋得以新生並讓社會大眾得以親近文化資產。其中4號為〈東美院．至美蒔光〉，為多元性的藝文空間，包含器皿藝廊、茶空間、展覽空間。名為〈東美院．懷石料理〉的6號建築則顧名思義為日料餐廳。如今民眾可預約參觀、品茗或用餐，先品茗再用餐或先用餐再品茶。

老狗、老友、老房子：老菜、老酒、老地方，任令時代再怎麼飛快改變，復古懷舊，總能勾起人們「重溫舊夢」的情懷。「老屋新生」、「活化老宅」，近年成了流行時尚，時間的淬煉、歲月的痕跡，舊東西、老味道，帶領人們跨越時代，直接或間接影響甚至左右人的感知與情緒，引發戀舊情懷。

〈東美院懷石料理〉所用餐具器皿都可講究且優雅，圖為漆器製作的「御碗」。圖／姚舜 〈東美院懷石料理〉套餐的前付（白子豆腐〉，是將河豚白子作成豆腐並搭配海膽和魚子醬成菜，食材用料高檔。圖／姚舜 〈東美院懷石料理〉套餐的「 造里」有：鰆魚、紅魽、鮪魚、牡丹蝦與油旗等生魚片。圖／姚舜

〈東美院懷石料理〉套餐的「八寸」有〈生筋子湯葉〉、〈磯煮鮑魚〉、〈江戶前玉子燒〉、〈香魚甘露煮〉與〈干貝白和〉。圖／姚舜

〈東美院懷石料理〉套餐的「食事」，是以〈水針魚握壽司〉和〈秋刀魚握壽司〉為主魚呈現。圖／姚舜 〈東美院懷石料理〉套餐的「燒皿 」為〈炭烤鰆魚〉，提味的「花味噌」是用白味噌和奶油與紅黃甜椒製作。圖／姚舜

〈東美院懷石料理〉套餐的「揚物」為〈櫻海老〉，是以新鮮櫻花蝦裹著野生草蝦油炸，下襯〈白蘆筍天婦羅〉。圖／姚舜 〈東美院懷石料理〉套餐的「焚合」，是以有馬山椒醬汁拌炒和牛菲力並搭配油菜花和大蔥呈現。圖／姚舜

〈東美院懷石料理〉除了午、晚餐，亦供應以漆器製「重箱」盛裝的下午茶。圖／姚舜 〈東美院懷石料理〉套餐的「和果子」，形色很有「季節感」。圖／姚舜

〈東美院〉是由台北市區牯嶺街60巷4號與6兩棟主建物構成，日治時期這裡屬古亭町範圍，由於緊鄰台北城內軍政重地，一直是當時日人主要聚集地。日治時代的晚期臺北帝國大學及高等師範學校先後設立，大量的日本人移居古亭町，使該區成了日人文教區為主的職工宿舍。

牯嶺街60巷4號就是知名的哲學大師方東美教授在臺寓所，建築約略興建於昭和4（1929）年，屬日治中期臺北帝國大學所建之教授宿舍群。戰後，臺北帝國大學轉變為國立臺灣大學，宿舍群也成為來臺教授暫住的宿舍變成了長期居住的寓所，方東美教授便居住於此將近30年。1977年方東美因癌症過世，其後夫人高芙初在1991年離世，夫婦在此居住近半世紀。

其後寓所閒置多年，直到2007年3月27日，經臺北市政府依據《文化資產保存法》將該建築物正式公告為歷史建築。力麒建設董事長郭淑珍斥資修繕後，如今成為別具特色的藝文空間〈東美院．至美蒔光〉。

而牯嶺街60巷6號則為來台後歷任臺灣大學、東吳大學、「國防研究院」等校教授的劉南溟教授故居，如今為〈東美院．懷石料理〉。

重生的〈東美院．至美蒔光〉，占地約40坪，承載著歷史名人老故事的歷史建築，今日蛻變成為現代美術藝廊及工藝作品交流園地。空間規畫有器皿藝廊，長期常設展售『藝術性實用器皿』，點綴居家生活並與手做料理緊密結合，提升生活質感。侍茶空間則是以茶為主題的文化空間，民眾可預約由老師帶領進行「茶的品味之旅」。在展覽部份，則每月更換當代工藝藝術創作，為台灣、國際的當代藝術家舉辦個展、聯展。

〈東美院．懷石料理〉有6間包廂，每個包廂可接待4人至16人不等，同一餐期可接待50人。料理長「阿富師」王祥富自年輕入行即主攻日本料理，並曾在名店〈新都里〉與晶華酒店〈三燔本家〉司廚歷練，廚藝資歷豐富。副料理長「大珂」張文珂則先後在米其林星級日料名店〈謙安和〉和〈野村〉，以及海峽會〈辰壽司〉歷練，亦有豐富資歷。

〈東美院．懷石料理〉的菜餚既有『料』、亦有『理』，以廚功廚技演繹高檔食材。例如前付〈白子豆腐〉，是以河豚白子製成豆腐，再搭配海膽和魚子醬提味。御碗中的〈真丈〉，則是以海鰻魚漿與越前松葉蟹製作，味道極鮮、口感柔軟中帶有彈性。燒皿〈炭烤鰆魚〉的提味醬「花味噌」，是以白味噌加奶油紅黃甜椒丁製作，為創意調妹。揚物〈櫻海老〉，則是以新鮮櫻花蝦包裹野生草蝦後再油炸，風味與口感都佳。

〈東美院．懷石料理〉套餐連甜點共10道菜，午餐3600元起，晚餐5000元起，餐廳採預約制。王祥富說，餐廳亦可依客人要求客製菜單。

位在台北市牯嶺街60巷內的〈東美院〉入口，有一股「庭院深深」的氣質。（圖／姚舜 老屋新生的〈東美院懷石料理〉，2007年被臺北市政府文化局指定為歷史建築與市定古蹟。圖／姚舜

昔日曾是劉南溟教授故居的〈東美院懷石料理〉，經修復新生後有6間包廂，可接待4至16人享用懷石料理。圖／姚舜 〈東美院懷石料理〉的採光良好，部份包廂可連通，可供公司行號舉辦「有氣質的餐宴」。圖／姚舜

占地40坪的〈東美院至美蒔光〉，以藝文展覽、推廣茶文化為主，內有4個品茗空間。圖／姚舜 位在台北市牯嶺街60巷6號的〈東美院懷石料理〉，過去是台大教授劉南溟故居。圖／姚舜

門牌為台北市牯嶺街60巷4號的〈東美院至美蒔光〉，過去是哲學大師方東美在台寓所。圖／姚舜 〈東美院至美蒔光〉亦有日式戶外庭園造景。圖／姚舜 〈東美院懷石料理〉料理長「阿富師」王祥富，曾在日料名店〈新都里〉司廚，廚藝資歷豐富。圖／姚舜

東美院．至美蒔光（藝廊）

地址: 臺北市中正區牯嶺街60巷4號

電話：02-2550-1275

東美院．懷石料理

地址: 臺北市中正區牯嶺街60巷4號

電話：02-2351-1919

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