綠咖哩椰汁蝦 鑄鐵鍋美味上菜

食材(3至4人份) 紅蔥頭3至4瓣 洋蔥1/4顆 薑3至4小塊（可用南薑替代更香） 新鮮香茅3至4根 四季豆3至4根 辣椒1根 新鮮白蝦8尾 檸檬葉5/6片（捏碎，可留1至2葉擺盤） 椰子油適量 高湯 500cc（若無可用水替代）

做法

1.紅蔥頭、洋蔥、薑切末，香茅切段，四季豆切丁，辣椒切片，白蝦開背去腸泥。

2.以中小火熱鍋，加入椰子油，轉中小火，將紅蔥頭、洋蔥、薑、香茅、檸檬葉、辣椒，下鍋炒出香氣。

3.再加入調味料中的綠咖哩醬、椰奶和高湯煮滾。

4.放入白蝦、四季豆、魚露，續煮8至9分鐘即成。

NOTE

●可預留1至2片完整的檸檬葉及辣椒片，最後擺盤裝飾上桌。

● 用魚片或是雞腿塊取代白蝦，也很好吃喔！

● 想要濃郁風味，椰奶可以加多一些。

● 使用椰子油會更有南洋風味，如果沒有，也可用橄欖油取代。

● 魚露因各家廠版鹹度不同，可慢慢添加調味。