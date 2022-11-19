綠咖哩椰汁蝦 鑄鐵鍋美味上菜
- 作者：Alice 愛麗絲
- 烹調時間：30分鐘
- 料理鍋具：20公分圓鍋（2.2L）
- 拍攝鍋具：24公分淺燉鍋
食材(3至4人份)
紅蔥頭3至4瓣
洋蔥1/4顆
薑3至4小塊（可用南薑替代更香）
新鮮香茅3至4根
四季豆3至4根
辣椒1根
新鮮白蝦8尾
檸檬葉5/6片（捏碎，可留1至2葉擺盤）
椰子油適量
高湯 500cc（若無可用水替代）
調味料
椰奶4大匙
綠咖哩醬150克
魚露2小匙
做法
1.紅蔥頭、洋蔥、薑切末，香茅切段，四季豆切丁，辣椒切片，白蝦開背去腸泥。
2.以中小火熱鍋，加入椰子油，轉中小火，將紅蔥頭、洋蔥、薑、香茅、檸檬葉、辣椒，下鍋炒出香氣。
3.再加入調味料中的綠咖哩醬、椰奶和高湯煮滾。
4.放入白蝦、四季豆、魚露，續煮8至9分鐘即成。
NOTE
●可預留1至2片完整的檸檬葉及辣椒片，最後擺盤裝飾上桌。
● 用魚片或是雞腿塊取代白蝦，也很好吃喔！
● 想要濃郁風味，椰奶可以加多一些。
● 使用椰子油會更有南洋風味，如果沒有，也可用橄欖油取代。
● 魚露因各家廠版鹹度不同，可慢慢添加調味。
（延伸閱讀：下飯菜的前置作業 用鑄鐵鍋煮好飯）
（本文摘自我愛Staub鑄鐵鍋敘事大師群著《鑄鐵鍋做下飯菜：我愛Staub鑄鐵鍋，讓人胃口大開的常備菜譜》，境好出版提供）
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