用鑄鐵鍋煮好飯 上海菜飯輕鬆上桌

鍋具選擇

鑄鐵鍋煮飯建議不要一次用最大容量，需預留蒸氣循環空間，這樣飯才會好吃。

以下是鍋子容量的簡易換算，

0.6L是1杯米丶1.2L是2杯米、3L是5杯米……，像是12公分的飯鍋容量為0.73L，大約煮1杯米差不多，1.5杯就太多了，如果有加其他配料，米量也需要減少。

水分比例

各家的米不一樣，新米和舊米也會有差別，一般而言，米和水的比例為米1 杯：水1至1.1杯，可以依個人喜好，決定想要的口感。

輕鬆煮好飯

無論鍋大小丶米量多寡，煮飯的方式丶時間都一樣。米洗淨不泡，全程兩圈米粒火，加水後直接加蓋煮，鍋蓋邊開使冒白煙開始計時8分鐘，熄火燜8分鐘。如果使用電磁爐丶IH爐丶節能板煮飯，熄火後請移開，因為爐溫仍有加熱作用，餘溫會使底部的飯變硬。另外用節能板會建議用中火到冒煙時轉米粒火，再加熱8分鐘，之後熄火移離開節能板再燜8 分鐘後鬆飯。

煮飯小技巧

掀蓋時特別注意，直直提起蓋子後平移鍋蓋，不要讓水滴到飯上影響口感。時間到記得要掀蓋鬆飯，一直燜著，飯的口感會變差。完成鬆飯，記得把蓋子水分擦乾，可把蓋子蓋回去，以免飯變冷變乾。

簡易版上海菜飯

作者：江佳君 / 烹調時間：30分鐘

料理鍋具：20公分圓鍋（2.2L）

拍攝鍋具：16公分飯鍋 食材(3至4人份)

臘肉200克

蒜頭5瓣

靑江菜600克

白米2杯

水2.2杯 調味料

白胡椒粉少許 做法

1.臘肉切細丁，蒜頭切末。

2.洗淨靑江菜，切成1至2公分小段，放入1 小匙鹽拌勻，出水後盡量擠乾菜汁，將靑江菜殺靑備用。

3.熱鍋不放油，先下臘肉，將肉的油脂煸出來。

4.下蒜末爆香，然後加白胡椒粉拌炒（白胡椒炒過會香但不會辣，但胡椒易焦，要小心丶動作快）。

5.倒入米拌炒至每粒米都油亮油亮，倒入水，鋪平食材後加蓋。

6.轉小火，爐火兩圈米粒火，加熱至鍋邊冒出白煙後開始計時8分鐘，通常聞到味道不久後就會有白煙。

7.掀蓋加入已殺靑後的靑江菜，趕快加蓋加熱2分鐘，熄火燜8分鐘。

8.平移鍋蓋，不要讓鍋蓋上的水滴到飯上，以免影響口感。燜飯8分鐘後掀蓋拌飯，口感較佳。

9.鬆飯後可把蓋內側水分擦乾後再蓋回去，以免水分蒸發和失溫。 NOTE

● 臘肉和菜量可自己增減，但要注意臘肉太多的話會太鹹。也可以使用臘腸丶香腸丶培根丶新鮮肉類來做，若使用的肉類鹽分和油脂不夠多，請自行調整補加成自己喜愛的口味。

● 殺靑用的鹽只要1小匙即可，不必太多，就依平常煮靑菜要加的鹽分來脫水殺靑，之後不必再沖水，但記得殺靑前請把菜洗乾淨。

● 各家米品種丶含水量不一樣，請依平時的水米比即可。

● 若是使用電熱板或節能板煮飯的話，必須移開，會有餘熱繼續加熱中。

● 燜飯不能過久，以免鍋蓋水分因冷卻而滴到飯上，會影響口感。掌握好火候丶時間，炊飯時就會有微微鍋巴，但又不會黏鍋底。

（本文摘自我愛Staub鑄鐵鍋敘事大師群著《鑄鐵鍋做下飯菜：我愛Staub鑄鐵鍋，讓人胃口大開的常備菜譜》，境好出版提供）

延伸閱讀

來一碗天麻當歸魚頭湯 當歸進補學問大

看不見魚肉的魚湯？ 港台魚湯很不一樣

阿霞飯店辦桌經典 招牌紅蟳米糕