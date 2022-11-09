法摘星主廚海外首家餐廳 進駐台灣

「CLOVER BELLAVITA」午間價位從2280元至3280元，料理推薦脆皮豬腹配燉煮包心菜黑松露醬汁。圖／BELLAVITA提供
「CLOVER BELLAVITA」午間價位從2280元至3280元，料理推薦脆皮豬腹配燉煮包心菜黑松露醬汁。圖／BELLAVITA提供

信義區貴婦百貨BELLAVITA，繼2009年引進「侯布雄法式餐廳」、2014年的「厲家菜」後，現又一高端餐飲全新進駐，來自法國的「CLOVER BELLAVITA」將於明（10日）正式開幕，也是法國中生代傳奇摘星主廚Jean-Francois Piege（尚馮索皮耶）的海外首家餐廳，歷時3年籌備，雙方共斥資上億台幣，為信義區高端餐飲市場再添星。

　BELLAVITA總經理梁佳敏表示，該餐廳是自己走訪法國時接觸，剛好主廚也非常喜歡台灣，促成雙方合資，口味方面因考量台灣人很國際化，盡量原汁原味呈現當地特色，主廚曾摘下米其林二星殊榮，在法國也有多家餐廳，第一次登上海外就選擇台灣。梁佳敏進一步指出，近年因出國不易，BELLAVITA的高端餐飲也多了許多年輕客群，目前餐飲坪數的占比約達30％，業績也持續成長中。

　「CLOVER BELLAVITA」座位約100個席次，包含大型與中型包廂，價位午間2280元至3280元、晚間3280元至5980元（＋10％），營運初期以套餐為主，將陸續推出單點菜單。目前訂位狀況11月底前滿座率高，耶誕夜、跨年夜尚有空位。(中國時報 吳奕萱)

法國中生代傳奇摘星主廚Jean-Francois Piege（尚馮索皮耶）。圖／吳奕萱攝
法國中生代傳奇摘星主廚Jean-Francois Piege（尚馮索皮耶）。圖／吳奕萱攝

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