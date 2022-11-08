獨〉MUME班底跨出台北都會第一步！ 新竹Westwood全日餐酒館11/20開幕

為擴大集團營運版圖，由名廚Richie林泉領軍、旗下有〈MUME〉、〈Le Blanc〉、〈COAST〉、〈baan Taipei〉泰式家常料理等四家餐廳的MMHG湘樂餐飲集團首度跨出台北都會，攜手雲端廚房Just Kitchen、子樂投資自創品牌新竹伊普索酒店（EPISODE-Hsinchu）合作，新創〈Westwood〉餐酒館品牌並插旗新竹伊普索酒店。以快速精緻餐飲(fast-fine-dining)為定位的〈Westwood〉餐廳將於11月20日正式開幕。全天候提供餐點的〈Westwood〉，菜單上的單點（A la carte)菜餚每道290元起，不僅將滿足竹科科技新貴外食與酬酢飲宴需求，也希望爭取新竹在地年輕與親子家庭客人青睞。

新竹伊普索酒店（ EPISODE Hsinchu ）前身為新竹英迪格酒店，〈Westwood〉餐酒館就位在酒店一樓。餐廳占地逾130坪、可接待157位客人在同一餐期用餐消費。全區分為「Westwood Social」及「「Westwood」兩二個場域。其中「Westwood Social」天花板挑高，有舒適沙發座與配插座的工作長桌，另有兩間包廂及 DJ 台，除酒店早餐與 Happy hour 時段可在此享用外，外客亦可在此拜訪住客，是絕佳傳遞社交俱樂部概念的聚集場所。

「Westwood」餐廳入口在「Westwood Social」後方，餐廳內有一環形中島吧台，用餐區有2人、4至6人與8人分享餐桌，亦有兩間8至10人的獨立包廂，可接待小單位用餐與澎派聚會，是一可靈活運用的空間。

〈Westwood〉菜單上也會有Bar Food，圖為〈冷肉起司盤〉。圖／姚舜

〈無花果柿子火腿沙拉〉的調味醬汁有甜羅勒油、柿子橄欖油和桑椹汁。圖／姚舜 〈布拉塔司紫蘇彩色番茄沙拉〉用了紫蘇醋、檸檬皮屑和甜羅勒油提味，布拉塔起司上是柳葉魚魚卵，且不同顏色番茄風味與口感不同。圖／姚舜

西岸，指的是美國西岸，這裡是民族小融爐，以之為名，目的無非是提供更多樣、繽紛美食取悅客人。至於為什麼是美西？美國權威美食評鑑指南《Zagat》曾有的評論給了答案。書上這樣說：舊金山是「全美最好的Fine Dining城市」，而洛杉磯則是「全美最令人興奮的城市」。 注意了！這兩個城市都在加州，這評論，讓人不得不對美國西岸的美食刮目相看。

Richie為〈Westwood〉設計的食物，輕鬆多樣，不受菜系或國籍制約、束縛，「怎麼好吃就怎麼作」、「什麼好吃就作什麼」，更可以跨界、跨域、跨國籍的整合、融合。所以，Panipuri本是印度小吃空心炸球，如今來到了〈Westwood〉，廚師將酥脆小球對剖，填入瑞可達起司、大蒜粉，以及白蝦丁、水果丁與甜椒丁，最上層則是山蘿蔔葉和蒔蘿，成了一風味與口感皆富層次的Amuse Bouche。

〈IPA檸檬牛奶貝〉與法式〈白酒淡菜〉屬「近親」，大廚將紅蔥頭、辣椒、大蒜與巴西里將牛奶貝炒過，再以啤酒花香濃郁的淡色艾爾啤酒取代白酒煮製。讓這道菜充滿啤酒花香，並帶著微微苦味。

〈韓式生菜去骨牛小排沙拉〉提味醬汁是日式燒肉醬，Side Dish是青蔥、紫洋蔥與紫高麗，以及烤青龍椒。吃這菜，可以用刀叉直接吃牛排，亦可以用韓國芝麻葉包著牛肉當吃韓國燒肉一起吃，外家一根烤青龍椒細嚼慢嚥。

午仔魚名列「最美味台灣魚排行榜」之首，其肉質細嫩、可煎可蒸。到了〈Westwood〉，主廚的〈碳烤午仔魚〉下襯著羽衣甘藍呈盤，提味醬汁是用酸豆、豆豉和焦化奶油醬汁製作，風味極佳。

〈無花果生火腿沙拉〉是經典的義大利沙拉，〈Westwood〉則又另外增加時令柿子與無花果，去搭配鹹香的生火腿，調味醬汁有甜羅勒油、柿子橄欖油和桑椹汁，風味清爽。

上菜時很吸睛的〈法國小煎餅．鱒魚卵〉，煎餅像個小粉撲，口感鬆軟、味道香甜，與鹹香魚子醬很速配。

〈Westwood〉餐酒館不主攻套餐，而是以單點（A la carte〉供餐，這不啻等同將更多選擇權「還」給消費者。

〈IPA檸檬牛奶貝〉是紅蔥頭、辣椒、大蒜與巴西里將牛奶貝炒過，再以啤酒花香濃郁的淡色艾爾啤酒取代白酒煮製。圖／姚舜 品嘗〈烤去骨牛小排〉時可以嗑韓式烤肉吃法，以韓國芝麻葉包捲牛肉和青龍椒一起入口。圖／姚舜

〈韓式生菜去骨牛小排沙拉〉提味醬汁是日式燒肉醬，Side Dish是青蔥、紫洋蔥與紫高麗，以及烤青龍椒。圖／姚舜 〈法國小煎餅．鱒魚卵〉的煎餅像個小粉撲，口感鬆軟、味道香甜，與鹹香魚子醬很速配。圖／姚舜

〈Westwood〉菜單上的〈炭烤午仔魚配羽衣甘藍〉，午仔魚重逾一公斤，主廚用酸豆、豆豉和焦化奶油製的醬汁提味，非常美味。圖／姚舜 〈Westwood〉全日餐酒館的調酒師會在經典調酒中，融入亞洲元素，調出有趣與的味道。圖／姚舜

新竹伊普索酒店的〈Sode Bar〉的飲料與Bar Food亦將由名廚Richie林泉領軍的MMHG集團負責。圖／姚舜 有一島型酒吧的〈Westwood〉全日餐酒館，集結了餐廳、咖啡廳、俱樂部與酒吧等多元功能。圖／姚舜

〈Westwood Social〉有挑高天花，舒適沙發座與配插座的工作長桌，另有兩間包廂及 DJ 台，除酒店早餐與 Happy hour 時段可在此享用外，外客亦可在此拜訪住客。圖／姚舜 名廚Richie林泉領軍的 MMHG湘樂餐飲集團攜手Just Kitchen與子樂投資合作，新創〈Westwood〉全日餐酒館，並進駐新竹伊普索酒店。圖／姚舜

〈Westwood〉全日餐酒館團隊成員不少都出自名店〈MUME〉，顯示MMHG集團高度重視進駐飯店。圖／姚舜

（工商時報提醒您 禁止酒駕 飲酒過量 有害健康）

Westwood餐酒館

地址：新竹市東區公道五路二段111號1樓(伊普索酒店EPISODE Hsinchu)

電話：(03) 5716881

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