超吸睛粉紅系甜鹹美點來了！台北遠東香格里拉公益下午茶9/3起開賣

響應國際乳癌防治，台北遠東香格里拉飯店自9月3日起於飯店38樓馬可波羅酒廊推出「粉紅公益下午茶」，由德籍行政甜點主廚法蘭克(Frank Braun) 精心設計充滿粉紅力量茶點，享用午茶還能同時做公益，台北遠東香格里拉將捐出下午茶銷售淨利的15%予財團法人台灣癌症研究發展基金會。

延續去年首次舉辦線上公益路跑「裙襬澎澎RUN」，台北遠東香格里拉飯店將今年主題定為「We Run Taiwan」持續以線上形式擴大舉辦，邀請公益大使吳姍儒 Sandy共襄盛舉，為粉紅公益下午茶與路跑活動揭開序幕。「粉紅公益下午茶」內含七款特製甜點、五款精緻鹹點、當季水果與粉紅氣泡酒一杯，每套1,380元+10%費，9月3日至10月30日每週六日限定供應。

呼應「裙襬澎澎RUN」，台北遠東香格里拉飯店主廚特別選用紅寶石巧克力打造外型搶眼的粉色澎澎裙，內餡是綿密柔滑的橄欖油巧克力蛋糕和酥脆的黑巧克力奶酥，感受濃郁可可香氣的雙重口感。

「粉紅圓球 義式杏仁酒蛋糕/經典橙味香蕉凍」這款精巧可愛的粉色造型甜點，底部是歐式經典巴巴蛋糕，將蛋糕以香醇杏仁甜酒浸泡，吸飽濃厚甜酒香氣的巴巴蛋糕濕潤順口，上層搭配軟綿香甜的橙味香蕉凍，增添豐富層次，再以粉色巧克力片點綴其上，不規則的幾何圖形呈現出跑者奔放的力與美。

「芭樂香草奶酪 椰香百香果西米露」是以香草和台灣紅心芭樂製成粉白相間的奶酪，白色是經典香草口味，粉色則是運用在地紅心芭樂，清爽甜度帶著特殊的紅心芭樂清香，上層再搭配椰香百香果西米露，並以白巧克力和紅寶石巧克力圓片點綴，呈現多層次的視覺感受與繽紛口感。

「驚喜粉紅絲絨蛋糕佐莓果」打開裝飾著粉紅絲帶的白巧克力片，這道主廚驚喜甜點是以經典的香緹慕斯製成絲絨蛋糕，外層撒上紅寶石巧克力粉呼應主題，搭配新鮮藍莓、草莓以及主廚特製的覆盆子果醬一起享用，細緻絲滑的粉紅絲絨蛋糕多了點清新酸甜的莓果滋味。

午茶時光的鹹食也讓人回味無窮，「鮮蝦紅龍果凍塔」是將新鮮的蝦仁切碎，並以清爽橄欖油和海鹽簡單調味帶出鮮蝦的清甜，再將其加入烘烤過酥脆的塔殼中，主廚特別在上方以分子料理的手法呈現粒粒分明的紅龍果晶球作為點綴，不論是視覺上或是口感上都是畫龍點睛的巧思，是一款精緻適口的午茶小食。

同樣是鹹點的「櫻桃鴨肉及酪梨麵包」，主廚選用在地宜蘭櫻桃鴨，經過煙燻後肉質呈現粉嫩顏色，軟嫩鮮甜的鴨肉搭配新鮮酪梨以及生菜，並以些許蜂蜜芥末醬提味，吃得健康精巧也有幸福飽足感。

為了把粉色元素貫穿每道鹹食，「甜菜雞豆慕絲襯鵪鶉」將健康清爽的雞豆泥及加入甜菜汁調色，再加入中東芝麻醬製成香濃滑順的慕絲，運用甜菜的顏色為鵪鶉蛋上色，並將其放在小巧可愛的葫蘆瓢餅殼中，看似簡單的午茶小點充滿巧思與健康概念。

響應乳癌防治，台北遠東香格里拉飯店於「馬可波羅酒廊」推出「粉紅公益下午茶」。圖／台北遠東香格里拉飯店 馬可波羅酒廊「粉紅公益下午茶」主廚特製甜點「驚喜粉紅絲絨蛋糕」。圖／台北遠東香格里拉飯店 「紅寶石巧克力蛋糕」的形色搶眼吸睛。圖／台北遠東香格里拉飯店 「紅心芭樂香草奶酪」是以香草和台灣紅心芭樂製成粉白相間的奶酪製作。圖／台北遠東香格里拉飯店 「甜菜雞豆慕絲襯鵪鶉」將健康清爽的雞豆泥及加入甜菜汁調色，並運用甜菜的顏色為鵪鶉蛋上色。圖／台北遠東香格里拉飯店

「粉紅公益下午茶」中的「粉紅圓球」，以不規則的幾何圖形呈現出跑者奔放的力與美。圖／台北遠東香格里拉飯店 「櫻桃鴨肉及酪梨麵包」是將宜蘭櫻桃鴨，經過煙燻後肉質呈現粉嫩顏色。圖／台北遠東香格里拉飯店 台北遠東香格里拉德籍行政甜點主廚法蘭克（Frank Braun）發揮巧思創意，結合精緻廚藝作出一系列粉紅色甜鹹美點。圖／台北遠東香格里拉飯店

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