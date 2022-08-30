獨〉米其林指南今放榜 最大贏家是這家飯店！
備受觀光餐旅業注目的《臺北、臺中、臺南 ＆高雄米其林指南2022》今（30)日上午在台北文華東方酒店「放榜」，台北亞都麗緻飯店的法菜餐廳「巴黎廳1930」與杭州菜餐廳「天香樓」都將進榜摘星，加上新增獎項「最佳侍酒師」亦獎落亞都，「一屆3獎」創先例，一家飯店中西餐廳都獲米其林星星肯定，實屬難得殊榮，為今年台灣版米其林指南中最大贏家。
另外，高雄國城建設投資引進，開在亞洲新灣區正核心豪宅「定潮」的「Liberte’」法式東洋創意料理，以及「承Sho」懷石割烹，亦雙雙進榜摘星，在「高雄第一次米其林」中留下耀眼成績。
受疫情影響、睽違一年，《臺北、臺中、臺南 ＆高雄米其林指南2022》今年恢復實體星級餐廳發布會以及米其林晚宴，也是臺南與高雄兩都會首度被納入米其林評鑑指南，哪些餐廳將進榜摘星？是否符合食家饕客與吃貨心中期待？都使今年發布會充滿張力。
據了解，台北除亞都麗緻大飯店內的「巴黎廳1930」法菜餐廳 外，開在台北市民生東路三段西華飯店後巷的當代法式料理餐廳「holt」，台北市三民路的「彧 割烹」，欣葉餐飲集團開在大直台北萬豪酒店中城廣場的「鐘菜」餐廳亦都將入榜摘星。
為與時俱進並發揮影響力提高能見度，並讓觀光餐旅業界和美食圈持續保持關注，《米其林指南》作了一些改變，包括取消出版發行紙本、取消「餐盤推介」這稱號，並在每個月第二個星期三，於《米其林指南》網站以及App 上，公布米其林評審員分享的最新餐廳名單，至於每月新入選的餐廳後續能否獲得「星級」肯定，沒人知道、也無法「推測」，吊足業者與食饕和吃貨胃口。
另外，為表彰卓越服務與技巧的個人，台灣版《米其林指南》陸續推出新獎項並帶來新話題。前年新增「年輕主廚大獎」、去年則新增「米其林指南服務大獎」，以及「米其林綠星餐廳」。今年，則新增「米其林指南最佳侍酒師」（或最佳酒單），新獎項由亞都麗緻飯店「巴黎廳1930」得到。而今年「綠星餐廳」，如無意外應由業已得到「比必登推介」的「小小樹食」得獎。
《臺北、臺中、臺南 ＆高雄米其林指南2022》除有新城市、新面孔入榜摘星，也將有過去摘星餐廳將被「降星」、失去星光加持。
但受疫情影響，變動幅度不會太大。惟此一變化，也將成為本屆台灣米其林發布會中最 扣人心弦的情節。