獨〉米其林指南今放榜 最大贏家是這家飯店！

備受觀光餐旅業注目的《臺北、臺中、臺南 ＆高雄米其林指南2022》今（30)日上午在台北文華東方酒店「放榜」，台北亞都麗緻飯店的法菜餐廳「巴黎廳1930」與杭州菜餐廳「天香樓」都將進榜摘星，加上新增獎項「最佳侍酒師」亦獎落亞都，「一屆3獎」創先例，一家飯店中西餐廳都獲米其林星星肯定，實屬難得殊榮，為今年台灣版米其林指南中最大贏家。

另外，高雄國城建設投資引進，開在亞洲新灣區正核心豪宅「定潮」的「Liberte’」法式東洋創意料理，以及「承Sho」懷石割烹，亦雙雙進榜摘星，在「高雄第一次米其林」中留下耀眼成績。

受疫情影響、睽違一年，《臺北、臺中、臺南 ＆高雄米其林指南2022》今年恢復實體星級餐廳發布會以及米其林晚宴，也是臺南與高雄兩都會首度被納入米其林評鑑指南，哪些餐廳將進榜摘星？是否符合食家饕客與吃貨心中期待？都使今年發布會充滿張力。

據了解，台北除亞都麗緻大飯店內的「巴黎廳1930」法菜餐廳 外，開在台北市民生東路三段西華飯店後巷的當代法式料理餐廳「holt」，台北市三民路的「彧 割烹」，欣葉餐飲集團開在大直台北萬豪酒店中城廣場的「鐘菜」餐廳亦都將入榜摘星。

「holt」餐廳加拿大籍主廚Jeffrey Downs，年紀雖輕卻有豐富的閱歷和廚藝經驗。圖／姚舜 開在台北市民生東路三段、西華飯店後巷內的「holt」餐廳，一開始就定位為Fine Dining餐廳。圖／姚舜

「Liberte」餐廳的日籍主廚武田建志，在東京麻布十番開設的餐廳〈Liberte a Table de TAKEDA〉，曾連續5年在《東京米其林指南》得到一星。圖／姚舜 開在高雄豪宅〈定潮〉一樓的「Liberte」和魂法菜餐廳，不僅讓高雄Fine Dining餐廳「＋1」，也躋身星級餐廳。圖／姚舜

為與時俱進並發揮影響力提高能見度，並讓觀光餐旅業界和美食圈持續保持關注，《米其林指南》作了一些改變，包括取消出版發行紙本、取消「餐盤推介」這稱號，並在每個月第二個星期三，於《米其林指南》網站以及App 上，公布米其林評審員分享的最新餐廳名單，至於每月新入選的餐廳後續能否獲得「星級」肯定，沒人知道、也無法「推測」，吊足業者與食饕和吃貨胃口。

另外，為表彰卓越服務與技巧的個人，台灣版《米其林指南》陸續推出新獎項並帶來新話題。前年新增「年輕主廚大獎」、去年則新增「米其林指南服務大獎」，以及「米其林綠星餐廳」。今年，則新增「米其林指南最佳侍酒師」（或最佳酒單），新獎項由亞都麗緻飯店「巴黎廳1930」得到。而今年「綠星餐廳」，如無意外應由業已得到「比必登推介」的「小小樹食」得獎。

《臺北、臺中、臺南 ＆高雄米其林指南2022》除有新城市、新面孔入榜摘星，也將有過去摘星餐廳將被「降星」、失去星光加持。

但受疫情影響，變動幅度不會太大。惟此一變化，也將成為本屆台灣米其林發布會中最 扣人心弦的情節。

為在《台北米其林指南》中摘星，亞都麗緻大飯店除斥資為餐廳換裝，更攜手日本法菜名廚高山英紀（Hideki Takayama)聯名出擊。圖／姚舜 台北亞都麗緻大飯店的法菜餐廳「巴黎廳1930」，立足市場40年，為全台最老字號觀光飯店附設法菜餐廳。圖／姚舜