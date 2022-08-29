獨〉亞洲首發！台北君悅哈利波特魔幻系美點上架開賣

領先全球潮流食尚！台北君悅酒店宣布館內「Baguette禮品烘焙坊」首度與哈利波特系列電影合作，自今（29）日起至10月14日推出官方正式授權烘焙甜點、禮盒及外帶主題餐盒、特調飲品等超過20款「奇幻美點」，價格自135元起至2,600元不等。搭九月開學季話題，台北君悅執行總主廚陳萬欽攜手點心房主廚陳建佑及廚藝團隊，以「回到霍格華茲」為靈感主軸，精心模擬電影精彩場景及魔法道具元素，融揉多樣台灣在地食材，獻上「哈利波特」與「9 3/4月台」兩款仿真限量翻糖蛋糕、金探子與四大學院磅蛋糕、霍格華茲學院鐵路便當。同時更推出超吸睛「霍格華茲手提皮箱」馬卡龍禮盒、「魔法神獸傳家寶」學院獸造型水果月餅等4款贈禮，8月30日起開放商品取貨。

自從哈利波特（Harry Potter）在國王十字車站（King’s Cross Station）的9 3/4月台上被帶入魔法世界後，他令人難以置信的冒險已經在世界各地中留下了獨特而持久的印記。八部《哈利波特》的電影將神奇的故事帶到了現今生活中。今天，魔法世界被公認為世界上最受歡迎的特許經營項目之一。其中包括史詩般的《怪獸與他們的產地》電影（第三部將於2022年上映）、屢獲殊榮的舞臺劇《哈利-波特與被詛咒的孩子》，來自Portkey Games最先進的手機遊戲、創新的消費產品、驚心動魄的遊樂園，以及讓人印象深刻的啟發性展覽。

華納兄弟持續擴大魔法世界的不同體驗形式，包括位於紐約的哈利波特全新旗艦店、製作哈利波特的華納兄弟倫敦工作室、東京工作室之旅以及9 3/4零售店。魔法世界持續發展，提供哈利波特粉絲新鮮和令人興奮的體驗方式，讓全世界的粉絲以及未來幾世代的人們，都來探索和尋找魔法。

台北君悅酒店此次與華納兄弟消費品部首度跨界合作，率先業界推出療癒創意的烘焙食品與獨一無二的風格贈禮，從籌畫、製作到產品生產費時10個多月，看準哈利波特風靡市場多年深植人心的品牌魅力，以及粉絲對於電影周邊商品的極高關注度與消費力，目標在後疫情時代，拓展餐飲銷售廣度及更多年輕消費族群，目標為館內第4季挹注800萬元餐飲營收。

哈利波特迷必收珍藏款、贈禮極致首選「嘿美信使禮盒-達克瓦茲」，每盒8入、1,580元，結合《哈利波特》系列電影情節，魔法世界派遣的信使貓頭鷹發送入學通知給即將開學的巫師們，以此概念將禮盒打造成貓頭鷹送信的藏寶盒，特製達克瓦茲代表四大學院入學信件，囊括葛來分多玫瑰風味、史萊哲林開心甜果、雷文克勞日式焙茶、赫夫帕夫柑橘果香，甜蜜滋味引領開學好心情。

「霍格華茲手提皮箱」馬卡龍禮盒，每盒24入、2,580元，以細緻皮革、精美扣環與繡製校徽組成，內含葛來分多、史萊哲林、雷文克勞、赫夫帕夫四大學院特製的法國果泥馬卡龍，4種口味分別是覆盆莓、抹茶、伯爵茶、檸檬巧克力。

「巫師歡迎禮」曲奇餅乾每盒990元，以深藍夜空為視覺主軸，刻劃電影中巫師們在月夜風高中搭乘小船進入霍格華茲，盒內含草莓、抹茶、巧克力、藍莓四種口味曲奇餅乾，賦予盛情歡迎的贈禮心意。接續中秋節推出的「魔法神獸傳家寶」水果月餅禮盒，融揉台灣贈禮文化與中式窗稜設計元素，納入金鑽鳳梨、洛神花、冬瓜、愛文芒果台味食材，並於餅體上雕刻四大學院代表獸，美味驚豔。

台北君悅酒店表示，手工哈利波特烘焙甜點每日限量販售，同時超高仿真蛋糕亦正式登場。擅長製作巧克力甜點及精湛翻糖工藝甜點主廚，將復刻電影哈利波特上學必需品及前往霍格華茲的9 3/4月台候車區情境。其中「9 3/4月台」手工翻糖蛋糕每個2,600元，由霍格華茲特快車為主體，包覆柑橘磅蛋糕佐層層柑橘果泥熬製果醬與香綿奶油霜，酸甜香氣滿盈適口。

「哈利波特」手工翻糖蛋糕7吋、2,600元，由學院分類帽、哈利波特魔杖置頂組成，以葛來分多學院紅黃制服配色製作蔓越莓紅醬、原味奶香費南雪色系相映內餡，猶如電影中主角初入學時，分類帽為哈利波特探測學院歸屬。

「金探子榛果可可」蛋糕每條900元，緊扣劇情巫師們魁地奇爭霸比賽，以72%法國黑巧克力撒上金箔粉，創作超擬真造型金探子，榛果海綿蛋糕體則佐入櫻桃醬、榛果奶油霜及開心果碎粒翻糖特製成魁地奇球場。

另有4款學院風格魁地奇磅蛋糕：葛來分多（覆盆莓芒果）、史萊哲林（抹茶牛奶）、雷文克勞（藍莓香草）、赫夫帕夫（香蕉巧克力），每條650元。君悅酒店館內同步販售草莓口味「霍格華茲入學通知酥餅」（150元/ 個）、黑芝麻香「黑魔竹炭吐司」（135元/ 個），一系列獨具風格特色商品，搶攻哈波迷味蕾。

耗時6個月，台北君悅宴會團隊以台灣鐵路便當為靈感，將學院主題融合寶島風情及在地食材推出「霍格華茲特快車上的學院鐵路餐盒」，首波推出「葛來分多/紅酒燉牛頰肉披薩派」、「史萊哲林/印度綠咖哩雞佐風味烤餅」、「雷文克勞/蝶豆花飯佐奶油蘑菇醬」、「赫夫帕夫/ 墨魚海鮮佐醬與義式玉米餅」，餐盒包附獨家特製霍格華茲布巾與質感木製湯叉，售價580元至680元不等。

每瓶260元可外賣的「果香魔藥特調」飲料有：「葛來分多／橙香蔓越莓」、「史萊哲林//奇異芒果柳橙汁」、「雷文克勞/奶香蝶豆花蔓越莓」與「赫夫帕夫/芒果柳橙」等4款口味，4款齊買優惠價999元，再送霍格華茲校徽潮味果凍袋。

台北君悅酒店推出哈利波特系列烘焙糕點，圖為「入學通知信草莓酥餅」。圖／台北君悅酒店 台北君悅宴會團隊以台灣鐵路便當為靈感，將學院主題融合寶島風情及在地食材推出「霍格華茲特快車上的學院鐵路餐盒」。圖／台北君悅酒店

「金探子榛果可可蛋糕」以72%法國黑巧克力撒上金箔粉，創作超擬真造型金探子。圖／台北君悅酒店

哈利波特特製「學院磅蛋糕」，有覆盆莓芒果、抹茶牛奶、雷文克勞，以及赫夫帕夫等4種不同口味。圖／台北君悅酒店

台北君悅酒店首度與哈利波特系列電影合作，推出官方正式授權烘焙甜點、禮盒及外帶主題餐盒。圖／台北君悅酒店

台北君悅酒店推出的「哈利波特學院系列外帶特調」有4種口味，4款齊買優惠價999元，再送霍格華茲校徽潮味果凍袋。圖／台北君悅酒店

Baguette禮品烘焙坊

地址：台北市松壽路2號台北君悅酒店一樓

電話：02-27201200 #3164

營業時間：上午10點至晚間7點

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