獨〉高雄最新米其林級餐廳〈Papillon〉一手試吃報告

位在高雄承億酒店26樓、由法籍米其林二星名廚博雅維（Xavier Boyer）擔任行政主廚，具有根正苗紅「米其林DNA」的〈Papillon〉餐廳，在8月13日中午12點正式開放訂位並隨即「秒殺」、9月已被訂滿後，將於8月27日晚餐開始提供服務。此一硬體設施與軟體服務皆「有備而來」，內場廚藝團隊與外場服務人員皆「系出名門」的餐廳，亦將以「箭指米其林」恢宏氣勢，為食家饕客帶來非凡用餐體驗，並以「蝴蝶王國」的定位在港都翩翩飛舞。

占地150坪的〈Papillon〉餐廳，規劃有38個座位開放式用餐區，以及2個分別可以容納10位及14位客人的獨立包廂。餐廳主要提供特色餐酒搭配的套餐，博雅維率領的廚藝團隊將精選融合台灣在地食材並運用當代精緻法式料理廚藝技法與風味，重塑具有現代感風貌的餐飲新型態。

走入〈Papillon〉，所有人的視線都將被那以大樹造型設計的「主幹」，以及幾乎包覆了整個空間的開枝散葉深深吸引。以「都市森林」為概念的設計，磅薄、大器、劇力萬鈞，不獨讓餐廳展現了非凡氣韻，更讓投資開設此一餐廳的承億酒店，立即在港都高雄的高端餐飲市場展現了渾厚雄健的競爭優勢，即便「國際牌」酒店當前，亦可顧盼自雄、橫槊賦詩。

圍繞著樹幹設計的環形吧台，具有「過場」的意涵，〈Papillon〉希望，來到餐廳的客人放慢腳步、改變心境，「別那麼匆匆」，可在此小憩片刻，為美好的夜晚拉開序幕。

〈Papillon〉餐廳有一面牆，牆上用了數隻翩翩飛舞的蝴蝶作裝飾，最大的蝴蝶下用法文寫著「每道佳餚宛若蝴蝶般，絢爛瑰麗而稍縱即逝，一切美好將記憶長存。」，看了這段話，我終於了解主廚Xavier 博雅維為什麼要將餐廳定位為「蝴蝶王國」了。所有的美好，皆稍縱即逝，人生如此，美食，亦然。

首次亮相的〈Papillon〉套餐中的Amuse Bouche〈蝴蝶/普羅旺斯〉，綠色蝴蝶餅是用米粉和椰漿、菠菜汁製作。圖／姚舜 蝴蝶形脆餅上有黑橄欖、茄子、鯷魚、炙松子、油封番茄、檸檬，以及青醬，是一道有普羅旺斯風味的開胃小點。圖／姚舜

主甜點〈椰子/鳳梨〉使用巧克力外殼仿裝成椰子，裡面充滿鳳梨椰子慕斯以及香草醃漬過的鳳梨丁、香茅檸檬果凍、優格，旁邊佐以椰子冰淇淋和椰子蛋白霜、椰子、鳳梨丁、檸檬果凍。圖／姚舜 Amuse Bouche〈豬肉凍/松露/帕瑪森起司〉，白色球體是用帕瑪森起司製作，內餡豬肉凍、松露、帕瑪森起司，豬腳、酸瓜、第戎芥末。圖／姚舜

博雅維(Xavier Boyer）的廚藝資歷輝煌耀眼，他在加勒比海岸出生成長、16歲起投入餐飲界，曾先後在巴黎米其林3星的「Le Cinq」和米其林2星的「Le Laurent」餐廳歷練，因緣際會加入「世紀名廚」侯布雄（Joel Robuchon）的麾下，成為「摘星機器」侯布雄團隊成員。26歲時博雅維號即擔任行政主廚執掌倫敦〈L’Atelier de Joel Robuchon〉法式餐廳，並拿到米其林1星，成為《倫敦米其林指南》上最年輕的天才主廚，28歲時為再獲米其林2星榮耀，2年後指任轉調位於紐約四季酒店的〈侯布雄餐廳〉並獲得米其林2星。

Xavier 博雅維逾26年的廚藝生涯中，有16年是幫助「世紀名廚」侯布雄打天下。我問他，「世紀名廚」給了他最重的啟發是什麼？「尊重食材」，博雅維說。他並表示，直到今天，如果自己做錯了什麼，「老覺得老先生會敲我的後腦勺」。

「我做我所學」，Xavier博雅維說，廚師的廚技必須持續進化，直到現在，每天結束了工作回了家、倒在床上，他仍會滑手機，「看別人做什麼？與怎麼做？」。

Xavier博雅維曾遊歷三大洲、５大國際都會，如今來到港都為〈Papillon〉開出的第一套Tasting Menu，堪稱是他遊歷世界的縮影。如Amusr Bouche〈蝴蝶/普羅旺斯〉是普羅旺斯風味的開胃小點，〈豬肉凍/松露/帕瑪森起司〉是主廚回憶小時候野餐，以現代技法演繹的南法鄉村料理。

〈龍蝦/黑胡椒/味噌蛋黃〉是主廚吃了台式鐵板麵，覺得甚是新奇，於是這次運用法式手法重新詮釋此道料理，上面刨上用味增醃製的蛋黃代替帕馬森起司。前甜點〈玉米/墨西哥辣椒/芫荽〉有中南美洲的美食元素，主甜點〈椰子/鳳梨〉一道也是以加勒比海風情為出發的甜點，Xavier博雅維說，年幼時的母親曾經營海邊餐廳叫〈Palm Palm〉，而餐廳的周圍被椰子樹環繞著，所以這次使用椰子作為甜點的發想。

Appetizer 〈西瓜/胭脂蝦/花枝/干貝〉是口感清爽的海鮮前菜，是由蝦、花枝、干貝、白巴薩米哥醋漬西瓜皮，以及柚子凍、西瓜凍、油封西瓜、迷迭香、羅勒、薄荷共構組成，吃食時可與西瓜冰沙提味。圖／姚舜

湯品〈竹蟶/干貝／茴香〉的鮮湯是以炒過的蛤蠣與蔬菜熬煮，碗內有蛤蠣、竹蟶、干貝慕斯，並以檸檬汁、茴香花、接骨木花、四季豆、茴香油、茴香泥與茴香苗提味，口感細膩。圖／姚舜 湯品〈竹蟶/干貝／茴香〉會附上用春捲皮做成外殼的「仿竹蟶」。圖／姚舜 「仿竹蟶」的內餡是用墨魚汁、美乃滋、柚子胡椒、檸檬汁與法國辣椒粉提味的竹蟶與蛤蠣。圖／姚舜

主菜〈澳洲安格斯紐約客/濃縮威士忌牛肉醬汁〉集結了主廚遊歷世界的總和，選用了澳洲黑安格斯牛，一牛四吃，法國大蔥，燉牛尾義大利餃及酥炸牛筋。圖／姚舜

〈澳洲安格斯紐約客/濃縮威士忌牛肉醬汁〉的邊菜之一義大利餃，內餡為燉牛尾、炒過的紅蘿蔔與西芹頭丁。圖／姚舜 焦化的奶油帶有花生及榛果，所以主廚作的〈蕎麥焦化奶油〉特意以花生造型呈現。圖／姚舜 結合了布里歐許的澎軟及可頌口感的〈千層布里歐許〉搭配〈蕎麥焦化奶油〉，在〈Papillon〉套餐菜單中被列為一道菜。圖／姚舜

〈龍蝦/黑胡椒/味噌蛋黃〉是一道頂級Pasta，最上層是龍蝦肉、金蓮葉與奶油泡沫，下層義大利天使細麵用以甲殼高湯、蠔油與黑胡椒製作的醬汁提味，並現刨白味增醃漬再乾臊的蛋黃絲增加風味。圖／姚舜 前甜點〈玉米/墨西哥辣椒/芫荽〉是以玉米脆片卡士達醬搭配香菜凝膠，以及用墨西哥辣椒和檸檬所製作成的液態氮碎冰。圖／姚舜

享用〈Papillon〉的套餐，餐後出的petit fou有：〈法國軟糖〉、〈葡萄柚沙布列塔〉，以及內餡為鳳梨果醬、迷迭香黑胡椒巧克力的〈馬卡龍〉。圖／姚舜 〈Papillon〉的餐具器皿皆經過悉心挑選，此杯子為青青土氣設計製作。圖／姚舜 〈Papillon〉攜手兼有侍酒師執照的茶人Woody林泰利，以「Mariage」為題打造法餐佐茶的浪漫想像。圖／姚舜

開在高雄承億酒店26樓的〈Papillo〉餐廳，以「都市森林」概念打造150坪的美感空間。圖／姚舜 〈Papillon〉在餐廳的中心以樹的造型打造出吧台區，其開枝散葉的枝柳包覆了整個空間。圖／姚舜

〈Papillon〉的內外場團隊陣容相當整齊，主管更都曾在星級名店歷練，實力堅強。圖／姚舜

Papillon餐廳

地址：高雄市前鎮區林森四路189號26樓(位於承億酒店內)

營業時間:週三至週日，週一及週二為店休日

試營運期間僅提供晚間套餐17:30-22:00（最後入席時間20:30）

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