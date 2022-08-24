獨〉平價多樣不假掰！〈SUN BERNO光焙若〉周末早午餐開賣

繼與泰國前總理差猜（Chatchai Chunhawan）家族集團合作創立泰菜餐廳品牌〈初泰PIKUL〉，將正宗泰國美食引進台灣並在台北市信義區新光傑仕堡一樓開設〈初泰PIKUL〉泰菜餐廳後，台灣平價精品連鎖咖啡霸主路易莎咖啡的創辦人黃銘賢，投資入股已有4家連鎖據點的〈SUN BERNO光焙若〉義大利蔬食餐廳，成為該餐廳最大股東。黃銘賢說，「老闆要投入才會成功」，所以他親自參與〈SUN BERNO光焙若〉菜色研發。黃銘賢並表示，「台灣是全球最會烹調料理蔬食的地方」，他將透過產官學合作將〈SUN BERNO光焙若〉打造為蔬食研發創新平台。而〈SUN BERNO光焙若〉除有用路易莎研發推出的「未來肉」入菜，組合出不同菜品，位在新北板橋的新光傑仕堡旗鑑店並將自8月27日起每周六、日推出周末早午餐，除品項多樣，最大亮點與賣點是：平價！

「我有很長一段時間不吃肉」，黃銘賢透露，在花蓮當兵時看到一段屠宰牛的影片，被片中不人道的屠宰方式「嚇到」，所以有很長一段時間他吃「鍋邊素」。這幾年，黃銘賢迷上健身運動，自己開始以蔬食為早餐，對於早餐攝取蛋白質的好處有深刻體認，所以他決定〈SUN BERNO光焙若蔬食〉新板傑仕堡門市推出周末早午餐，從食尚角度分享食蔬的好處。

〈SUN BERNO〉的SUN，指的是孕育大地食豐富食材的陽光。BERNO一字則來自義大利文的BUONO，指的是「讚！」、「好吃！」的意思。〈SUN BERNO光焙若蔬食〉被賦予了「義大利陽光料理」的美好意涵，是一家義大利風味的蔬食料理餐廳。

為提高競爭門檻並拉大與同業區隔，〈SUN BERNO光焙若蔬食餐廳〉花了一番功夫創造賣點，如領先蔬食界自義大利進口專業石砌窯烤爐烤製Pizza，同時並用杜蘭小麥粉製作烤披薩的麵糰。杜蘭小麥粉的蛋白質含量高、澱粉含量低，低GI、高營養，被稱為「素食界中的雞蛋」，用其製作披薩麵糰，烤製出的披薩口感獨特且有獨特麵香。

〈SUN BERNO光焙若〉義式蔬食餐廳早午餐，供應不同風味的〈一個人的PIZZA〉，圖為「青醬野菇太陽蛋」風味小披薩。圖／姚舜 〈炸飯糰〉是義大利西西里傳統美食，在〈SUN BERNO光焙若〉義式蔬食餐廳可以吃得到，搭配炒蛋和沙拉每份238元。圖／姚舜

食蔬已成流行食尚，帶動植物肉與未來肉的市場蓬勃發展，〈SUN BERNO光焙若蔬食餐廳〉沒有自外於這股趨勢，採用源自美國矽谷新創Lypid活優科技創新研發的PhytoFat植物油脂，結合自家獨創配方調製，解決口感問題獨家生產製作出口感更似真實肉類的未來肉，並取之入饌推出「磚壓三明治〉、〈義式帕里尼〉及〈煙燻牛肉堡〉等系列產品。

黃銘賢說，未來肉美味關鍵在於脂肪，過去植物肉脂肪只能用植物油代替，因熔點較動物脂肪為低，所以很容易在烹飪過程中流失，影響口感。〈SUN BERNO光焙若蔬食餐廳〉的未來肉突破植物肉的熔點限制，擁有更近似真實肉類的口感，高溫烹調下仍軟嫩多汁，緩緩釋放的油脂更提升未來肉的口感層次。

熱愛健身的黃銘賢說，自己為了增加肌肉量，一度攝取過多高蛋白產品，膽固醇爆表，「真的嚇到了」，黃銘賢說，他重新改變飲食內容並多吃植物肉排產品，現今膽固醇指數已恢復正常。

〈SUN BERNO光焙若蔬食餐廳〉新板傑仕堡門市占地約140坪，空間大、有不同用餐區、環境舒適，菜單上蔬食料理提供逾百種選擇，從早午餐、手工窯烤披薩、特色烤餅、特色小點及歐包到新鮮果汁，非常多樣。而最讓人見獵心喜的是：平價。所有菜餚都免收10%服務費。

以周末早午餐為例，以定食形式供應的〈一個人的Pizzq〉，有「青醬野菇太陽/歐姆蛋」及「番茄未來肉排太陽/歐姆蛋」兩種主食選擇，並附一份炸薯條，訂價198元。同樣也是198元的〈羅勒野菇帕里尼〉，磚壓三明治內餡是羅勒青醬翻炒綜合菇、玉米，盤內附由美生菜、蘿蔓、紫高麗菜絲、紅綠捲萵苣、紅火焰萵苣，和炸的山蘇及櫻桃蘿蔔、聖女番茄組合的沙拉等。

每份78元的〈鐵鍋洋芋炒菇〉，鐵鍋內有馬鈴薯泥舖底，上有醬燒炒的香菇、雪白菇、鴻喜菇及洋菇等綜合炒菇。〈THE MEAT鐵鍋肉丸〉是用波隆那醬燒THE MEAT未來肉丸淋上少許鮮奶油，每份88元。

〈SUN BERNO光焙若〉義式蔬食餐廳的早午餐的〈羅勒野菇帕里尼〉，附炒蛋與蔬菜沙拉，每份198元。圖／姚舜 〈鐵鍋洋芋炒菇〉是〈SUN BERNO光焙若〉早午餐菜單上可單點的鐵鍋小食。圖／姚舜

素食版〈煙燻牛肉堡〉的肉排是用自製植物肉排製作，搭配美生菜、番茄、紫高麗與起司，口感富層次。圖／姚舜

〈SUN BERNO光焙若〉義式蔬食餐廳菜單上菜色非常多樣，單是PIZZA就有7種不同風味可以選擇，圖為每個248元的〈瑪格麗特披薩〉。圖／姚舜 〈中東豆泥烤雞披躂〉是用球形Pita餅搭配鷹嘴豆泥，以及素的雞胸肉。圖／姚舜 〈松露野菇披薩〉上桌，服務人員會現刨起司提味。圖／姚舜

與九層塔一起炸製的素食〈香香雞〉，風味與口感像極了台式「鹽酥雞」。圖／姚舜 〈SUN BERNO光焙若〉義式蔬食餐廳的〈椒麻拌拌麵〉。圖／姚舜

〈椒麻拌拌麵〉，是以川味椒麻醬為義大利天使細麵提味。圖／姚舜

〈SUN BERNO光焙若〉義式蔬食餐廳自義大利引進石砌窯烤爐。圖／姚舜 新北板橋〈SUN BERNO光焙若〉義式蔬食餐廳占地140坪，可接待150位客人。圖／姚舜

新北板橋〈SUN BERNO光焙若〉義式蔬食餐廳，開在新光傑仕堡有氧酒店2樓。圖／姚舜 新北板橋〈SUN BERNO光焙若〉義式蔬食餐廳有大片落地窗，採光良好。圖／姚舜 路易莎咖啡創辦人黃銘賢已入股〈SUN BERNO光焙若〉義式蔬食餐廳，成為該連鎖餐飲的最大股東。圖／姚舜

SUN BERNO光焙若蔬食(新板傑仕堡門市)

地址：新北市板橋區縣民大道二段275號（傑仕堡有氧酒店）2樓

電話：02 2259 1613

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