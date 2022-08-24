獨〉平價多樣不假掰！〈SUN BERNO光焙若〉周末早午餐開賣

〈THE MEAT鐵鍋未來肉丸〉是用〈光烘若〉研發、路易莎中大廚房製作的的「未來肉」製成肉丸烹調。圖／姚舜
〈THE MEAT鐵鍋未來肉丸〉是用〈光烘若〉研發、路易莎中大廚房製作的的「未來肉」製成肉丸烹調。圖／姚舜

繼與泰國前總理差猜（Chatchai Chunhawan）家族集團合作創立泰菜餐廳品牌〈初泰PIKUL〉，將正宗泰國美食引進台灣並在台北市信義區新光傑仕堡一樓開設〈初泰PIKUL〉泰菜餐廳後，台灣平價精品連鎖咖啡霸主路易莎咖啡的創辦人黃銘賢，投資入股已有4家連鎖據點的〈SUN BERNO光焙若〉義大利蔬食餐廳，成為該餐廳最大股東。黃銘賢說，「老闆要投入才會成功」，所以他親自參與〈SUN BERNO光焙若〉菜色研發。黃銘賢並表示，「台灣是全球最會烹調料理蔬食的地方」，他將透過產官學合作將〈SUN BERNO光焙若〉打造為蔬食研發創新平台。而〈SUN BERNO光焙若〉除有用路易莎研發推出的「未來肉」入菜，組合出不同菜品，位在新北板橋的新光傑仕堡旗鑑店並將自8月27日起每周六、日推出周末早午餐，除品項多樣，最大亮點與賣點是：平價！

「我有很長一段時間不吃肉」，黃銘賢透露，在花蓮當兵時看到一段屠宰牛的影片，被片中不人道的屠宰方式「嚇到」，所以有很長一段時間他吃「鍋邊素」。這幾年，黃銘賢迷上健身運動，自己開始以蔬食為早餐，對於早餐攝取蛋白質的好處有深刻體認，所以他決定〈SUN BERNO光焙若蔬食〉新板傑仕堡門市推出周末早午餐，從食尚角度分享食蔬的好處。

〈SUN BERNO〉的SUN，指的是孕育大地食豐富食材的陽光。BERNO一字則來自義大利文的BUONO，指的是「讚！」、「好吃！」的意思。〈SUN BERNO光焙若蔬食〉被賦予了「義大利陽光料理」的美好意涵，是一家義大利風味的蔬食料理餐廳。

為提高競爭門檻並拉大與同業區隔，〈SUN BERNO光焙若蔬食餐廳〉花了一番功夫創造賣點，如領先蔬食界自義大利進口專業石砌窯烤爐烤製Pizza，同時並用杜蘭小麥粉製作烤披薩的麵糰。杜蘭小麥粉的蛋白質含量高、澱粉含量低，低GI、高營養，被稱為「素食界中的雞蛋」，用其製作披薩麵糰，烤製出的披薩口感獨特且有獨特麵香。

〈SUN BERNO光焙若〉義式蔬食餐廳早午餐，供應不同風味的〈一個人的PIZZA〉，圖為「青醬野菇太陽蛋」風味小披薩。圖／姚舜
〈SUN BERNO光焙若〉義式蔬食餐廳早午餐，供應不同風味的〈一個人的PIZZA〉，圖為「青醬野菇太陽蛋」風味小披薩。圖／姚舜
〈炸飯糰〉是義大利西西里傳統美食，在〈SUN BERNO光焙若〉義式蔬食餐廳可以吃得到，搭配炒蛋和沙拉每份238元。圖／姚舜
〈炸飯糰〉是義大利西西里傳統美食，在〈SUN BERNO光焙若〉義式蔬食餐廳可以吃得到，搭配炒蛋和沙拉每份238元。圖／姚舜

食蔬已成流行食尚，帶動植物肉與未來肉的市場蓬勃發展，〈SUN BERNO光焙若蔬食餐廳〉沒有自外於這股趨勢，採用源自美國矽谷新創Lypid活優科技創新研發的PhytoFat植物油脂，結合自家獨創配方調製，解決口感問題獨家生產製作出口感更似真實肉類的未來肉，並取之入饌推出「磚壓三明治〉、〈義式帕里尼〉及〈煙燻牛肉堡〉等系列產品。

黃銘賢說，未來肉美味關鍵在於脂肪，過去植物肉脂肪只能用植物油代替，因熔點較動物脂肪為低，所以很容易在烹飪過程中流失，影響口感。〈SUN BERNO光焙若蔬食餐廳〉的未來肉突破植物肉的熔點限制，擁有更近似真實肉類的口感，高溫烹調下仍軟嫩多汁，緩緩釋放的油脂更提升未來肉的口感層次。

熱愛健身的黃銘賢說，自己為了增加肌肉量，一度攝取過多高蛋白產品，膽固醇爆表，「真的嚇到了」，黃銘賢說，他重新改變飲食內容並多吃植物肉排產品，現今膽固醇指數已恢復正常。

〈SUN BERNO光焙若蔬食餐廳〉新板傑仕堡門市占地約140坪，空間大、有不同用餐區、環境舒適，菜單上蔬食料理提供逾百種選擇，從早午餐、手工窯烤披薩、特色烤餅、特色小點及歐包到新鮮果汁，非常多樣。而最讓人見獵心喜的是：平價。所有菜餚都免收10%服務費。

以周末早午餐為例，以定食形式供應的〈一個人的Pizzq〉，有「青醬野菇太陽/歐姆蛋」及「番茄未來肉排太陽/歐姆蛋」兩種主食選擇，並附一份炸薯條，訂價198元。同樣也是198元的〈羅勒野菇帕里尼〉，磚壓三明治內餡是羅勒青醬翻炒綜合菇、玉米，盤內附由美生菜、蘿蔓、紫高麗菜絲、紅綠捲萵苣、紅火焰萵苣，和炸的山蘇及櫻桃蘿蔔、聖女番茄組合的沙拉等。

每份78元的〈鐵鍋洋芋炒菇〉，鐵鍋內有馬鈴薯泥舖底，上有醬燒炒的香菇、雪白菇、鴻喜菇及洋菇等綜合炒菇。〈THE MEAT鐵鍋肉丸〉是用波隆那醬燒THE MEAT未來肉丸淋上少許鮮奶油，每份88元。

〈SUN BERNO光焙若〉義式蔬食餐廳的早午餐的〈羅勒野菇帕里尼〉，附炒蛋與蔬菜沙拉，每份198元。圖／姚舜
〈SUN BERNO光焙若〉義式蔬食餐廳的早午餐的〈羅勒野菇帕里尼〉，附炒蛋與蔬菜沙拉，每份198元。圖／姚舜
〈鐵鍋洋芋炒菇〉是〈SUN BERNO光焙若〉早午餐菜單上可單點的鐵鍋小食。圖／姚舜
〈鐵鍋洋芋炒菇〉是〈SUN BERNO光焙若〉早午餐菜單上可單點的鐵鍋小食。圖／姚舜
素食版〈煙燻牛肉堡〉的肉排是用自製植物肉排製作，搭配美生菜、番茄、紫高麗與起司，口感富層次。圖／姚舜
素食版〈煙燻牛肉堡〉的肉排是用自製植物肉排製作，搭配美生菜、番茄、紫高麗與起司，口感富層次。圖／姚舜
〈SUN BERNO光焙若〉義式蔬食餐廳菜單上菜色非常多樣，單是PIZZA就有7種不同風味可以選擇，圖為每個248元的〈瑪格麗特披薩〉。圖／姚舜
〈SUN BERNO光焙若〉義式蔬食餐廳菜單上菜色非常多樣，單是PIZZA就有7種不同風味可以選擇，圖為每個248元的〈瑪格麗特披薩〉。圖／姚舜
〈中東豆泥烤雞披躂〉是用球形Pita餅搭配鷹嘴豆泥，以及素的雞胸肉。圖／姚舜
〈中東豆泥烤雞披躂〉是用球形Pita餅搭配鷹嘴豆泥，以及素的雞胸肉。圖／姚舜
〈松露野菇披薩〉上桌，服務人員會現刨起司提味。圖／姚舜
〈松露野菇披薩〉上桌，服務人員會現刨起司提味。圖／姚舜
與九層塔一起炸製的素食〈香香雞〉，風味與口感像極了台式「鹽酥雞」。圖／姚舜
與九層塔一起炸製的素食〈香香雞〉，風味與口感像極了台式「鹽酥雞」。圖／姚舜
〈SUN BERNO光焙若〉義式蔬食餐廳的〈椒麻拌拌麵〉。圖／姚舜
〈SUN BERNO光焙若〉義式蔬食餐廳的〈椒麻拌拌麵〉。圖／姚舜
〈椒麻拌拌麵〉，是以川味椒麻醬為義大利天使細麵提味。圖／姚舜
〈椒麻拌拌麵〉，是以川味椒麻醬為義大利天使細麵提味。圖／姚舜
〈SUN BERNO光焙若〉義式蔬食餐廳自義大利引進石砌窯烤爐。圖／姚舜
〈SUN BERNO光焙若〉義式蔬食餐廳自義大利引進石砌窯烤爐。圖／姚舜
新北板橋〈SUN BERNO光焙若〉義式蔬食餐廳占地140坪，可接待150位客人。圖／姚舜
新北板橋〈SUN BERNO光焙若〉義式蔬食餐廳占地140坪，可接待150位客人。圖／姚舜
新北板橋〈SUN BERNO光焙若〉義式蔬食餐廳，開在新光傑仕堡有氧酒店2樓。圖／姚舜
新北板橋〈SUN BERNO光焙若〉義式蔬食餐廳，開在新光傑仕堡有氧酒店2樓。圖／姚舜
新北板橋〈SUN BERNO光焙若〉義式蔬食餐廳有大片落地窗，採光良好。圖／姚舜
新北板橋〈SUN BERNO光焙若〉義式蔬食餐廳有大片落地窗，採光良好。圖／姚舜
路易莎咖啡創辦人黃銘賢已入股〈SUN BERNO光焙若〉義式蔬食餐廳，成為該連鎖餐飲的最大股東。圖／姚舜
路易莎咖啡創辦人黃銘賢已入股〈SUN BERNO光焙若〉義式蔬食餐廳，成為該連鎖餐飲的最大股東。圖／姚舜

SUN BERNO光焙若蔬食(新板傑仕堡門市)
地址：新北市板橋區縣民大道二段275號（傑仕堡有氧酒店）2樓
電話：02 2259 1613

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工商時報 姚舜

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