獨〉很會流不見得就是好！流心月餅美味解密
為擴大搶攻中秋月餅商機，台北晶華酒店、美福飯店、大直英迪格酒店、W飯店、六福旅遊集團、天成飯店集團等觀光飯店，以及〈養心茶樓〉和香港〈皇玥餅藝〉，今年都推出了切開後內餡會流淌而出，口感如絲稠般細滑在齒間流動的「流心月餅」，同時不僅口味多樣，包覆流心餡的「載體」亦從廣式月餅、桃山餅擴及到蛋黃酥與金棗酥。那麼，什麼樣的流心月餅才好吃？」在香港被封為「餅界泰斗」、並發明流心月餅的香港《皇玥餅藝》師傅葉永華說，「流心月餅不是內餡愈會『「流」』就愈好」！
葉永華說，會流動的流心餡，如果比例抓不精準，很容易就滲透至糕餅的餅體中，使整個餅變得過度濕潤，會破壞了餅的整體口感。葉永華並表示，「優質的流心餡在室溫下就可產生流心效果」，不必像流沙包一樣得蒸熱了才有。「皮、餡要緊密結合」，這是優質流心月餅必須具備的另一項要件。
葉永華曾是香港半島酒店中餐廳〈嘉麟樓〉點心部主管，著名的〈迷你奶黃月餅〉就是他成功研發的。從半島酒店退休後，他受邀加入皇玥集團成為〈皇玥餅藝〉大師，繼續投注心力研發月餅並製作出流心月餅系列。
今年，〈皇玥〉在台推出的流心系列月餅有「流心芝麻」與「流心奶黃」組合的〈經典流心雙輝月餅禮盒〉，台灣限定版〈經典流心奶黃月餅〉，還有精選馬來西亞頂級貓山王榴槤，標榜全手工去核，保留純正榴槤果肉融入月餅的〈流心貓山王榴槤月餅〉，另外，葉永華研發糖分低於5%的〈低糖醇香四色月餅禮盒〉，有低糖奶黃、低糖芝麻、低糖綠茶和烏龍茶等4種低糖流心月餅，提供健康新選擇。
晶華酒店今年新推出的〈雙月．紫薯流心布朗尼雙拼手工月餅禮盒/1880元〉，〈紫薯流心月餅〉是由晶華軒點心主廚吳滿權手工製作，在帶有椰香的廣式餅皮中包入紫心地瓜餡，再於內餡中包入由鹹蛋黃泥與麥芽糖、卡士達粉和奶油製成的奶黃流心餡。
美福飯店今年首度推出〈靚月蛋黃酥禮盒〉，有豆沙、棗泥、烏龍茶，以及風味」，以及流心奶黃等4種風味，4款蛋黃酥共8入每盒980元。六福旅遊集團今年以〈六福皇宮〉品牌推出〈六福皇宮四大美人蝶舞韶景中秋禮盒〉，以奶黃、芝麻、拿鐵、紫薯等4種口味流心月餅，並搭配搭配包種茶酥、蜜香紅茶酥一起呈現。
台北大直英迪格酒店金蝶引月」中秋禮盒每盒售價1,280元，內含柴燒玫瑰福圓、鳳梨金萱烏龍、滷肉豆沙、干貝xo醬等4種口味廣式月餅，與3顆金沙流心月餅。台北W飯店攜手〈裕珍馨〉推出的〈REMIX馨．潮〉月餅禮盒，每盒6入售價1,080元，內有榛果可可花生及桂花香柚口味的流心月餅。天成飯店集團〈團圓平安〉禮盒，每盒售價1,280元，內有鳳梨金萱烏龍、棗泥核桃蛋黃、XO醬干貝蛋黃，以及流心奶黃風味月餅，並搭配TWG茗茶組成禮盒。
〈養心茶樓〉今年推出全素中秋〈珀心禮盒〉，內有〈XO咖哩酥〉、〈流心金棗酥〉與創新研發的〈肉燥千層酥〉，3款口味一盒9顆售價590元。其中〈流心金棗酥〉是以細緻綿密的綠豆沙與整粒蜜漬金棗結合作餡，標榜無添加釀製的金棗入口後Q彈爆汁，皮甜肉酸的滋味，回甘不帶酸苦。
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