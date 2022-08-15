獨〉很會流不見得就是好！流心月餅美味解密

為擴大搶攻中秋月餅商機，台北晶華酒店、美福飯店、大直英迪格酒店、W飯店、六福旅遊集團、天成飯店集團等觀光飯店，以及〈養心茶樓〉和香港〈皇玥餅藝〉，今年都推出了切開後內餡會流淌而出，口感如絲稠般細滑在齒間流動的「流心月餅」，同時不僅口味多樣，包覆流心餡的「載體」亦從廣式月餅、桃山餅擴及到蛋黃酥與金棗酥。那麼，什麼樣的流心月餅才好吃？」在香港被封為「餅界泰斗」、並發明流心月餅的香港《皇玥餅藝》師傅葉永華說，「流心月餅不是內餡愈會『「流」』就愈好」！

葉永華說，會流動的流心餡，如果比例抓不精準，很容易就滲透至糕餅的餅體中，使整個餅變得過度濕潤，會破壞了餅的整體口感。葉永華並表示，「優質的流心餡在室溫下就可產生流心效果」，不必像流沙包一樣得蒸熱了才有。「皮、餡要緊密結合」，這是優質流心月餅必須具備的另一項要件。

葉永華曾是香港半島酒店中餐廳〈嘉麟樓〉點心部主管，著名的〈迷你奶黃月餅〉就是他成功研發的。從半島酒店退休後，他受邀加入皇玥集團成為〈皇玥餅藝〉大師，繼續投注心力研發月餅並製作出流心月餅系列。

今年，〈皇玥〉在台推出的流心系列月餅有「流心芝麻」與「流心奶黃」組合的〈經典流心雙輝月餅禮盒〉，台灣限定版〈經典流心奶黃月餅〉，還有精選馬來西亞頂級貓山王榴槤，標榜全手工去核，保留純正榴槤果肉融入月餅的〈流心貓山王榴槤月餅〉，另外，葉永華研發糖分低於5%的〈低糖醇香四色月餅禮盒〉，有低糖奶黃、低糖芝麻、低糖綠茶和烏龍茶等4種低糖流心月餅，提供健康新選擇。

晶華酒店今年新推出的〈雙月．紫薯流心布朗尼雙拼手工月餅禮盒/1880元〉，〈紫薯流心月餅〉是由晶華軒點心主廚吳滿權手工製作，在帶有椰香的廣式餅皮中包入紫心地瓜餡，再於內餡中包入由鹹蛋黃泥與麥芽糖、卡士達粉和奶油製成的奶黃流心餡。

美福飯店今年首度推出〈靚月蛋黃酥禮盒〉，有豆沙、棗泥、烏龍茶，以及風味」，以及流心奶黃等4種風味，4款蛋黃酥共8入每盒980元。六福旅遊集團今年以〈六福皇宮〉品牌推出〈六福皇宮四大美人蝶舞韶景中秋禮盒〉，以奶黃、芝麻、拿鐵、紫薯等4種口味流心月餅，並搭配搭配包種茶酥、蜜香紅茶酥一起呈現。

台北大直英迪格酒店金蝶引月」中秋禮盒每盒售價1,280元，內含柴燒玫瑰福圓、鳳梨金萱烏龍、滷肉豆沙、干貝xo醬等4種口味廣式月餅，與3顆金沙流心月餅。台北W飯店攜手〈裕珍馨〉推出的〈REMIX馨．潮〉月餅禮盒，每盒6入售價1,080元，內有榛果可可花生及桂花香柚口味的流心月餅。天成飯店集團〈團圓平安〉禮盒，每盒售價1,280元，內有鳳梨金萱烏龍、棗泥核桃蛋黃、XO醬干貝蛋黃，以及流心奶黃風味月餅，並搭配TWG茗茶組成禮盒。

〈養心茶樓〉今年推出全素中秋〈珀心禮盒〉，內有〈XO咖哩酥〉、〈流心金棗酥〉與創新研發的〈肉燥千層酥〉，3款口味一盒9顆售價590元。其中〈流心金棗酥〉是以細緻綿密的綠豆沙與整粒蜜漬金棗結合作餡，標榜無添加釀製的金棗入口後Q彈爆汁，皮甜肉酸的滋味，回甘不帶酸苦。

〈香港皇玥〉的〈流心榴槤月餅〉，標榜精選馬來西亞頂級貓山王榴槤的新鮮帶核果肉，手工去核後與流心奶黃結合入餡。圖／香港皇玥

香港〈皇玥〉推出台灣限定〈流心奶黃月餅〉禮盒，標榜濃郁奶香與鹹蛋黃完美結合的奶黃流心，如綢緞般幼滑誘人。圖／香港皇玥 香港〈皇玥〉的〈流心綠茶〉及〈陳皮紅豆沙月餅〉。圖／香港皇玥

〈養心茶樓〉的「珀心禮盒」內有〈XO咖哩酥、〈流心金棗酥〉（如圖），以及創新研發的〈肉燥千層酥〉。圖／養心茶樓

台北W飯店今年攜手「裕珍馨」推出〈REMIX馨．潮潮〉月餅禮盒，內有榛果可可花生及桂花香柚口味的流心月餅。圖／台北W飯店 台北美福大飯店今年推出的〈靚月蛋黃酥禮盒〉，有豆沙、棗泥、烏龍茶與流心等4種口味蛋黃酥。圖／台北美福大飯店

晶華酒店的〈紫薯留心月餅〉，內餡中包入由鹹蛋黃泥與麥芽糖、奶油等製成的「奶黃流心餡」，一口咬下，內餡汩汩流出。圖／台北晶華酒店 晶華酒店「雙月．紫薯流心布朗尼雙拼手工月餅禮盒」，由中式月餅與西式造型糕點組合，每盒1,880元。圖／台北晶華酒店 晶華酒店「雙月」禮盒內的〈布朗尼翻糖蛋糕〉，是點心主廚於香濃的巧克力布朗尼中揉入核桃及奶油起司，再以手工捏塑成玉兔及星球兩種造型。圖／台北晶華酒店

台北大直英迪格酒店「金蝶引月」月餅禮盒，內有4種口味廣式月餅與3金沙流心月餅。圖／大直英迪格酒店 〈六福皇宮四大美人蝶舞韶景禮盒〉主攻奶黃、芝麻、拿鐵與紫薯等4種口味的流心月餅。圖／六福旅遊集團

天成飯店集團今年推出的〈團圓平安中秋禮盒〉，「團圓平安」，有鳳梨金萱烏龍、棗泥核桃蛋黃、XO醬干貝蛋黃及流心奶黃等口味並搭配TWG茗茶。圖／天成飯店集團

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