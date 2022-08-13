獨〉2022觀光飯店中秋禮盒 跨界聯名就是夯

跨界聯名就是夯！鑑於疫情起伏不定，人與人、公司行號互動打氣、彼此關懷頻率增加， 帶動送禮商機並撐大市場胃納，為擴大搶中秋送禮商機，君悅、遠東、美福、君品、W飯店，以及台南晶英酒店、 礁溪長榮鳳凰酒店，還有國泰飯店與雲朗觀光集團，除委外OEM增加月餅產能，並開發推出各式「非月餅」禮盒。同時更與市場知名糕餅或茗茶品牌跨界合作推出聯名中秋禮盒，期能透過跨界合作、激盪碰撞出新的創意火花並提高彼此品牌能見度，秉持「同行不是冤家」與「異業可以合作」的理念，在既有戰場中另外拉出新戰線，以聯名禮盒提供市場新選擇。

台北君悅酒店今年秋節禮盒銷售目標25000盒，除傳統月餅外，並同步推出常溫牛肉麵及新加坡叻沙禮盒，同時另又攜手華納兄弟推出「哈利波特限定版中秋禮盒」，限量推出1500盒內裝為精緻西式甜點，佔總銷售量的5%。

台北遠東香格里拉飯店除傳統月餅禮盒外，還有鳳梨酥禮盒以及多款「選物禮籃」可供選擇，三種禮籃包含餅乾、巧克力、醬料、燕窩、咖啡、紅酒等，預估非餅類的禮籃占整體銷售約8%左右。台北遠東香格並另攜手「茶日子」推出「豪華．薈萃」聯名月餅禮盒，每盒2,188元，目標佔整體銷售業績約10%。。

台北遠東香格里拉飯店今年除推出傳統月餅，並推出多款「選物禮籃」可供選擇。圖／台北遠東香格里拉飯店

台北遠東香格里拉飯店今與「茶日子」聯名推出「豪華．薈萃」月餅禮盒，每盒2,188元。圖／台北遠東香格里拉飯店

台北美福大飯店今年首度推出蛋黃酥禮盒，以及美福茶果酥禮盒，蛋黃酥主打豆沙、棗泥、烏龍茶與流心等4款風味。茶果酥則是強調以台灣茶搭配台灣果乾組合的酥餅，並曾榮獲Monde Selection評鑑大賞肯定。另外美福並攜手英國品牌「Wedgwood」合作推出伯爵茶禮盒，限量2000盒。

台北美福大飯店今年首度推出蛋黃酥禮盒。圖／台北美福大飯店

台北美福大飯店今年攜手英國百年御用茶品牌Wedgwood，推出伯爵茶禮盒。圖／台北美福大飯店

台北W飯店與「裕珍馨」合作推出2款新口味月餅禮盒 ，東西方味蕾的碰撞，傳統經典與現代時尚的調和，搭配一系列對比性的故事與月餅的創新吃法，讓今年中秋有點意思。

台北W飯店首度攜手「裕珍馨」聯名推出2022年限定 「REMIX馨潮」月餅禮盒。圖／台北W飯店

國泰飯店觀光事業攜手百年糕點行「林金生香」合作開發廣式月餅，並特別選用台灣中部地區獨有食材「麻芛」打造中秋獻禮，同時推出3款不同設計風格禮盒。

國泰飯店觀光事業攜手「林金生香」聯手推出的「繫月相戲」月餅禮盒，內含經典鳳梨酥3入、土鳳梨酥3入、狀元糕2入。圖／國泰飯店觀光事業

雲朗觀光與旗下君品酒店推出的月餅禮盒，與義大利佛羅倫斯飯店「翡冷翠百花宮」合作，採用拱頂濕壁畫設計聯名禮盒包裝，以文化藝術爭取市場青睞。兩款月餅可在雲朗選物平台預訂，「雲朗月光寶盒」有4種口味，每種口味各一入。「君品翡冷翠寶盒頂級中秋月餅禮盒」包含三種口味的廣式月餅，每盒六入，搭配兩盒梨山烏龍茶葉組合。

台北君品酒店「君品翡冷翠寶盒」外盒的彩繪畫作，來自義大利佛羅倫斯「翡冷翠百花宮」貴族宅邸18世紀的濕壁畫天花創作。圖／台北君品酒店

雲朗觀光今年推出的「雲朗月光寶盒」，餅禮盒圖案取自集團旗下位於義大利佛羅倫斯的「翡冷翠百花宮」內古典壁畫，具歐式珠寶盒風格。圖／雲朗觀光

台南晶英酒店首度攜手台北人氣日式甜品店「ISM主義甜時」合作，雙品牌跨界聯名推出「月光的祝福」達克瓦茲禮盒，內含府城特色「青芒果蜜餞達克瓦茲」及「黑糖海鹽達克瓦茲」，並由名揚國際的剪紙藝術大師楊士毅操刀吸睛包裝，透過紙雕融會出若隱若現的皎潔滿月，盛裝兩種口味各六顆售價799元，即日起於《晶好購》商城以及飯店一樓外賣中心限量發售。

台南晶英攜手台北人氣日系甜點品牌「ISM主義甜時」，推出「月光的祝福」精緻達克瓦茲禮盒共12入，每盒售價799元。圖／台南晶英酒店

礁溪長榮鳳凰酒店則與朱銘美術館獨家聯名，推出「鳳凰太極」中秋月餅典藏版與私藏版禮盒，私藏版禮盒設計簡約俐落，內含5入月餅，經典實惠；典藏版禮盒以木盒盛裝，沉穩大氣，木盒蓋可作茶盤使用，內含6入月餅、10入茶包以及2款朱銘美術館獨家聯名訂製杯墊，月餅外盒分別印上經典的〈單鞭下勢〉、〈十字手〉、〈太極拱門〉等太極系列作品，可欣賞朱銘大師作品在動與靜、沉穩與速度之間，展現絕妙平衡與磅礡氣度，並傳達循環不息的太極意念。杯墊設計亦蘊含巧思，不但鏤刻單鞭下勢經典圖像，更可如拼圖拆解再組合，為賞月品餅時光更添閒情逸致。

礁溪長榮鳳凰酒店今年與朱銘美術館獨家聯名推出《鳳凰太極》中秋月餅禮盒，並有典藏版與私藏版共二款，祈願吉祥中秋，人團圓，諸事圓滿美好。圖／礁溪長榮鳳凰酒店

在「非月餅」部份，國賓飯店另有鳳梨酥禮盒、牛軋糖禮盒、常溫蛋糕、手工餅乾禮盒、達克瓦滋禮盒及半熟乳酪禮盒。台北晶華酒店則有極致肋眼牛排禮盒、水果花卉禮籃、蛋糕禮盒與各式冷凍常溫禮盒等供消費者選擇。

六福看好今年親友聚會需求將明顯成長，特別規劃推出楓糖綠豆糕、台灣百大伴手禮「百里桂香鳳梨酥」與年度新品「法式蝴蝶酥」。圓山飯店除月餅禮盒，還有暢銷商品「圓山鳳梨酥」、「圓山瓦片煎餅」等作為中秋贈禮選擇。

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