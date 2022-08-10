獨〉500元有找吃到飽！宜蘭超高CP值Buffet式下午茶看過來

除將「午餐」升格為「早午餐」讓客人可以「睏飽、呷飽」，礁溪長榮鳳凰酒店為持續升級客人餐飲體驗，也將「下午茶」移師二樓〈桂冠自助餐廳〉，並定期推出不同主題菜式讓客人「嚐鮮呷奇巧」，客人只要400元+10%即可吃到飽，因CP值高，所及吸引下榻別家旅館飯店的客人到〈桂冠廳〉享用下午茶。隨盛夏「芒果季」已近尾聲，「大阪美食季」將在8月15日在〈桂冠廳〉接續登場，礁溪長榮鳳凰酒店中餐行政主廚邱龍俊與西點主廚方智輝，領著廚房團隊成員以〈串炸〉、〈大阪燒〉、〈蜂蜜蛋糕〉與多道〈和風洋食〉等大阪經典吃食掛帥，設計推出近40道鹹甜菜式與點心，希望藉此吸引更多到宜蘭度假的飲食男女青睞。

「有主題的下午茶」本是城市觀光飯店創造話題、提高能見度慣用的餐飲行銷策略，礁溪長榮鳳凰酒店則以此策略促銷下午茶，讓客人得以嘗新試奇，而以每人400元+10%的價位讓客人吃到飽，則是蘭陽平原同級飯店「最惠價」，爭取非房客前往享用下午的意圖很明顯。

江戶時代，大阪因海陸物產豐富，加上物流發達，發展出獨特的飲食文化，所以被稱為「天下的廚房」。大阪是「押壽司」、「箱壽司」的發源地。日本的「洋食」，最早也是源自大阪。大阪更有底蘊豐富的麵食文化，〈大阪燒〉、〈章魚燒〉和〈串炸〉則被日本飲食文化工作者稱為大阪最具代表性的庶民美食。

礁溪長榮鳳凰酒店下午茶時段供應的〈大阪燒〉，所用主要食材包括肉絞肉、蝦仁、蟹肉棒等，上層舖滿了柴魚片。圖／姚舜 「串炸」是大阪特色美食，礁溪長榮鳳凰酒店下午餐自8月15日起可嘗到。圖／姚舜

大阪是日本「洋食」的發源地，以日本茄子和番茄與柴魚搭配的〈柴魚雙茄〉，就是一道和風洋食。圖／姚舜 〈洋芋蟹味沙拉〉食材包括馬鈴薯、蟹肉棒、鮭魚卵，並以美乃滋提味。圖／姚舜

礁溪長榮鳳凰酒店以「大阪美食季」為下午茶主題，當然少不了這些大阪庶民美食。以〈串炸〉為例，主廚準備了雞腿肉、豬里肌肉、柳葉魚、蓮藕與杏鮑菇等葷素食材，先裹上用麵粉、雞蛋、水調製的麵衣，再沾麵包粉油炸，並備了〈串炸〉專用沾醬，以及高麗菜絲讓客人可和炸物一起享用。

〈大阪燒〉也是大阪麵食中最獨特的一種，廚師將麵糊倒在鐵板上，再將不同的食材舖在麵糊上煎烤成「煎餅」，再撒上柴魚片和海苔粉即大功告成。礁溪長榮鳳凰酒店的〈大阪燒〉，麵糊上用了豬肉、蝦仁、蟹肉棒和高麗菜絲，厚厚的圓形煎餅好像特大號的Pizza，最上層舖滿了柴魚片，看起來很誘人。

在日本，關東與關西的飲食文化大不相同，例如關東的〈稻荷壽司〉呈筒狀，關西則是三角形。關東人愛蕎麥麵，關西人愛烏龍麵。此外，關西還有一種拉麵，用的是〈黃麵〉。礁溪長榮鳳凰酒店「大阪美食季」Buffet下午茶有一道〈日式炒麵〉，用的就是黃麵與肉絲、木耳、洋蔥合炒，並用日式中濃醬提味，還撒了芝麻和柴魚片，此麵外觀「不甚了了」，風味與口感卻很好，值得推介。

大阪是日本洋食起源地，而〈炸豬排〉、〈咖哩飯〉與〈可麗餅〉是「日本三大洋食」，礁溪長榮鳳凰酒店8月15日起跑的「大阪美食季」吃到飽下午茶有現做〈可麗餅〉，此餅皮口感極酥脆的〈可麗餅〉可搭配鮮奶油或加入冰淇淋食用。

〈蜂蜜蛋糕〉是大阪著名伴手禮，常有人將〈長崎蛋糕〉與〈蜂蜜蛋糕〉混為一談，其實前者製作過程中並沒有加蜂蜜，但因遇熱時會有蜂蜜香，所以有人誤以為兩者一樣。礁溪長榮鳳凰酒店下午茶供應的〈蜂蜜蛋糕〉，是選用日本製中雙糖、洗選新鮮雞蛋、砂糖、麵粉及龍眼蜜製作，入口香甜、不會太乾。

「大阪美食季」吃到飽下午茶的鹹食還有〈柴魚雙茄〉、〈洋芋蟹味沙拉〉等洋食，甜食則還有〈抹茶生巧克力塔〉與〈紅豆最中餅〉。值得一提的是，礁溪長榮鳳凰酒店在館內〈桂冠自助餐廳〉與〈煙波亭火鍋〉都設置有星巴克自助式咖啡機、製作星巴克指標性飲品，提供包括星巴克那堤、卡布奇諾、美式、馥列白、義式濃縮等5款咖啡，早午餐，下午茶，晚餐都可以星巴克無限暢飲。

〈日式炒麵〉的食材配料有肉絲、木耳、洋蔥和蔥花，並用日式醬汁提味，且撒芝麻和柴魚片增加風味。圖／姚舜

這個季節在礁溪長榮鳳凰酒店〈桂冠〉自助餐廳吃下午茶，可以嘗到〈芒果Pizza〉。圖／姚舜 礁溪長榮鳳凰酒店〈桂冠〉自助餐廳下午茶，有專人現做〈可麗餅〉。圖／姚舜 一價吃到飽的礁溪長榮鳳凰酒店下午茶，專人現做〈可麗餅〉，可搭配鮮奶油或加入冰淇淋食用。圖／姚舜

礁溪長榮鳳凰酒店Buffet式下午茶，可以吃到紅豆餡的〈最中餅〉。圖／姚舜 礁溪長榮鳳凰酒店Buffet式下午茶，有迷你版的〈抹茶生乳捲〉（右）和〈烤乳酪塔〉。圖／姚舜

〈抹茶生巧克力塔〉的內餡，是用京都抹茶粉與法國諾曼地鮮奶油調配而成。圖／姚舜 礁溪長榮鳳凰酒店Buffet式下午茶自助取餐檯上的〈蜂蜜蛋糕〉，是用日本製中雙糖、洗選新鮮雞蛋、砂糖、麵粉及龍眼蜜烘焙製作。圖／姚舜 小巧的〈紫地瓜塔〉形色味皆很誘人，礁溪長榮鳳凰酒店Buffet式下午茶中可以嘗到此甜點。圖／姚舜

夏天在礁溪長榮鳳凰酒店〈桂冠〉自助餐廳下午茶，甜點區有各式用芒果做的甜點。圖／姚舜 礁溪長榮鳳凰酒店的BUFFET下午茶，菜色是由中餐行政主廚邱龍俊（右）與西點廚房主廚方智輝聯手設計。圖／姚舜

長榮鳳凰酒店(礁溪)

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路77號

訂位專線：(03)9100988分機2867 (桂冠自助餐廳)

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