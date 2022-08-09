跨界合作就是夯！台北五星飯店聯名下午茶你選誰

跨界聯名就是潮！為吸引名媛貴婦、潮男潮女夏日午后到飯店享用下午茶，台北遠東香格里拉飯店攜手日系輕奢行李箱品牌「LOJEL」跨界合作，於館內38樓〈馬可波羅酒廊〉推出週末限定「夢幻盛夏之旅下午茶」，活動持續到8月28日。台北萬豪酒店則攜手比利時皇室御用巧克力品牌「GODIVA」推出華麗感十足的「GODIVA x 台北萬豪酒店布魯塞爾絢金午茶」，以多款GODIVA巧克力結合酸甜柑橘、酒漬櫻桃、甜脆榛果等浪漫元素，打造午後「巧克力控」天堂，10月10日於台北萬豪酒店Lobby Lounge限時供應，演繹各國經典茶點，讓客人用味蕾暢遊世界，或沈浸巧克力天堂，快意享受奢美系茶點。

台北遠東香格里拉飯店摧手日系輕奢行李箱品牌LOJEL跨界合作，周末限定在38樓〈馬可波羅酒廊〉推出的「夢幻盛夏之旅下午茶」，由法籍甜點主廚胡孟洋 (Yann Roumanille) 以各國經典甜鹹點為主題設計，從亞洲、中東、歐洲、美洲到澳洲，帶饕客用味蕾環遊世界，呼應LOJEL CUBO行李箱的嫩粉風格，變化出多樣精緻甜點與鹹食。需提早預訂、每位1,520元+10%，含12道特製款甜點、鹹點與粉紅氣泡酒一杯，活動期間享用午茶還可獲得價值1,980元的LOJEL盥洗包（數量有限），旅遊必備輕巧收納「夢幻盛夏之旅下午茶」主廚推薦茶點。

「夢幻盛夏之旅下午茶」菜單上的〈澳洲牛肉派佐青豆泥牛肉醬汁〉是澳洲美食，燉煮澳洲牛肉加入洋蔥碎及巴西里香料調味，再放入塔皮中高溫烘烤，上方蓋上青豆泥及牛肉汁，享用時先吸一口鮮香牛肉汁，再搭配青豆泥，派皮裡滿滿牛肉餡料，鹹香迴盪齒頰。

「Ma Hor」馬霍，是泰國經典皇室小點，主廚以切片鳳梨當底，上面放著混合豬肉、花生碎、醃蘿蔔、魚露、香菜、檸檬及辣椒做成的小肉丸，辛香酸辣兼爽口，是一道非常適合夏天的開胃小點。〈中東果仁蜜餅〉源自土耳其宮廷甜點〈巴克拉瓦果仁蜜餅〉，內餡是將開心果、核桃、榛果及杏仁等剁碎後灑在薄如紙的起酥皮上，層層捲起，並於外層刷上奶油及蜂蜜後高溫烘烤，千層酥皮的酥脆聲及堅果的濃郁香氣充滿口中，風味獨特。

〈瑞士巧克力蛋糕〉是主廚呼應LOJEL CUBO粉色行李箱，以巧思設計唯妙唯肖的迷你版粉色行李箱的擬真造型蛋糕。〈芒果及百香果奶油杯慕斯帕芙洛娃〉是澳洲著名甜點，〈日式甜栗蒙布朗蛋糕〉原是法式經典的蒙布朗蛋糕，主廚以日式手法呈現。〈法式杜斯巧克力米布丁〉是用法式杜斯巧克力加牛奶加熱後，使其凝固成布丁塔。

「夢幻盛夏之旅下午茶」中還有〈新英格蘭龍蝦奶油布里歐〉、〈烤帕馬火腿莫札瑞拉起司芝麻葉帕尼尼〉、〈原味與橙皮肉桂司康〉、〈巧克力百香果馬卡龍〉等各國風味鹹食與甜點。

台北遠東香格里拉飯店攜手LOJEL跨界聯名，在〈馬可波羅酒廊〉推出「夢幻盛夏之旅下午茶」。圖／台北遠東香格里拉飯店 台北遠東香格里拉「夢幻盛夏之旅下午茶」的〈中東果仁蜜餅〉，是土耳其宮廷傳統甜點，內餡是將開心果、核桃、榛果及杏仁等剁碎後灑在薄如紙的起酥皮上，層層捲起，並於外層刷上奶油及蜂蜜後高溫烘烤而成。圖／台北遠東香格里拉飯店 台北遠東香格里拉飯店「夢幻盛夏之旅下午茶」中的〈瑞士巧克力蛋糕〉，主廚精心設計唯妙唯肖的迷你版粉色行李箱。圖／台北遠東香格里拉飯店 「夢幻盛夏之旅下午茶」的〈日式甜栗蒙布朗蛋糕〉，以日式手法呈現，以香草奶油製作蛋糕主體，再以生奶油製成濃厚香氣的甜栗子泥點綴於上。圖／台北遠東香格里拉飯店

「夢幻盛夏之旅下午茶」中的〈法式杜斯巧克力米布丁〉，杯內是巧克力米布丁，杯子上層是白巧克力製成的停機坪，停放可愛粉嫩的飛機及登機牌作為裝飾。圖／台北遠東香格里拉飯店 「夢幻盛夏之旅下午茶」中的〈馬霍─鳳馬梨佐焦糖花生碎醃蘿蔔路〉，是泰國經典皇室小點，以切片鳳梨當底，上面放著混合豬肉、花生碎、醃蘿蔔、魚露、香菜、檸檬及辣椒做成的小肉丸，泰式辛香酸辣爽口，是一道非常適合夏天的開胃小點。圖／台北遠東香格里拉飯店 「夢幻盛夏之旅下午茶」中的鹹點路〈澳洲牛肉派佐青豆泥牛肉醬汁〉，內餡是用澳洲牛肉燉煮後加入洋蔥碎及巴西里香料調味，上方蓋上青豆泥及牛肉汁，享用時先吸一口鮮香牛肉汁，再搭配青豆泥，派皮裡滿滿牛肉餡料。圖／台北遠東香格里拉飯店

「GODIVA x 台北萬豪酒店布魯塞爾絢金午茶」以多款GODIVA巧克力結合酸甜柑橘、酒漬櫻桃、甜脆榛果等浪漫元素，打造午後「巧克力控」天堂，雙人下午茶每套2,380元，搭配台北萬豪經典午茶架並含兩杯咖啡或茶，或2,680元可搭配GODIVA金色比利時布魯塞爾廣場午茶盤及額外兩杯氣泡酒。

「布魯塞爾絢金午茶」中的〈咖啡摩卡杯〉，是以「夏之戀限定禮盒」之香濃咖啡黑巧克力為靈感，在小巧玻璃杯中依序填入黑巧克力奶油、義式濃縮咖啡凍、香濃咖啡慕斯，杯緣放上以GODIVA 72%黑巧克力特製的造型小湯匙，湯匙盛裝咖啡香緹再灑上跳跳糖。迷你錐形冰甜品〈檸檬抹茶冰淇淋〉是以抹茶慕斯黑巧克力，以GODIVA黑巧克力雪酪交織抹茶雪酪，外層包覆香醇抹茶及白巧克力脆片，再灑上酸香檸檬碎，為炎熱夏季帶來一抹清新。

〈黑森林櫻桃蛋糕〉是以GODIVA黑巧克力櫻桃酒海綿蛋糕為基底，內餡填入酸甜櫻桃果粒、香濃卡士達鮮奶油醬，再綴上黑巧克力慕斯、新鮮櫻桃及繽紛花朵，完美融合果香、酒香、巧克力香。

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〈咖啡摩卡杯〉是以香濃咖啡黑巧克力為靈感，在小巧玻璃杯中依序填入黑巧克力奶油、義式濃縮咖啡凍、香濃咖啡慕斯，杯緣放上以GODIVA 72%黑巧克力特製的造型小湯匙，湯匙盛裝咖啡香緹再灑上跳跳糖。圖／台北萬豪酒店 「布魯塞爾絢金午茶」中的〈黑森林櫻桃蛋糕〉是以GODIVA黑巧克力櫻桃酒海綿蛋糕為基底，內餡填入酸甜櫻桃果粒、香濃卡士達鮮奶油醬，再綴上黑巧克力慕斯、新鮮櫻桃及繽紛花朵。圖／台北萬豪酒店

「布魯塞爾絢金午茶」中的〈柑橘榛果巧克力蛋糕〉是以蓬鬆可口的達克瓦茲為基底，疊上香甜榛果脆片、柑橘甘那許、GODIVA 72%黑巧克力，再綴上清香誘人的柑橘香緹。圖／台北萬豪酒店

「布魯塞爾絢金午茶」中的〈迷你錐形冰棒檸檬抹茶冰淇淋〉，是以GODIVA黑巧克力雪酪交織抹茶雪酪，外層包覆香醇抹茶及白巧克力脆片，再灑上酸香檸檬碎，為炎熱夏季帶來一抹清新。圖／台北萬豪酒店 台北萬豪「布魯塞爾絢金午茶」中的〈香蕉巧克力塔〉是以香蕉巧克力甘納許作基底，填上以半熟香蕉、香醇蘭姆酒、奶油及辛香料燉煮而成的香濃內餡，放上焦糖巧克力香緹，再淋上黑巧克力、灑上香烤杏仁角，十足香濃誘人。圖／台北萬豪酒店

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