獨〉高雄再增米其林級Fine Dining！Papillon餐廳8/13起開放訂位

高雄再增高檔頂級法式Fine Dining法式餐廳！位在高雄承億酒店26樓、由法籍米其林二星名廚博雅維(Xavier Boyer)擔任行政主廚的「Papillon」法式餐廳將於8月27日晚餐時段起開始營運，並自8月13日中午12點正式開放訂位，食家饕客與「逐星而食」的米其林美食控，不要錯過。

Papillon餐廳開在高雄亞洲新灣區的承億酒店26樓，空間佔地150坪，規劃有38個座位開放式用餐區，以及2個分別可以容納10位及14位客人的獨立包廂。餐廳主要提供特色餐酒搭配的套餐，博雅維率領的廚藝團隊將精選融合台灣在地食材並運用當代精緻法式料理廚藝技法與風味，重塑具有現代感風貌的餐飲新型態。

高雄「Papillon」餐廳的環形吧台亦很有設計感。圖／Papillon

高雄「Papillon」餐廳有2間包廂，圖為10人包廂。圖／Papillon

博雅維(Xavier Boyer）的廚藝資歷輝煌耀眼，他自幼生長於加勒比海岸、擁有開朗熱情的性情，自16歲起即決心投身於餐飲界。博雅維曾先後在巴黎米其林3星的「Le Cinq」和米其林2星的「Le Laurent」餐廳歷練，因緣際會加入「世紀名廚」侯布雄（Joel Robuchon）的麾下，成為「摘星機器」侯布雄團隊成員。26歲時博雅維號即擔任行政主廚執掌「L’Atelier de Joel Robuchon」法式餐廳倫敦分店，同年旋即摘下米其林1星，成為《倫敦米其林指南》上最年輕的天才主廚，28歲時為再獲米其林2星榮耀，2年後指任轉調位於紐約四季酒店的「侯布雄餐廳」並獲得米其林2星。除持績摘星並累積與「世紀名廚」侯布雄超過16年的深厚合作關係。

Xavier Boyer博雅維曾在三大洲五個國際城市累積精彩廚藝資歷，2016年他受邀出任香港半島酒店旗下米其林一星法式餐廳「Gaddi’s」主廚。在走遍世界摘下無數米其林後，Xavier Boyer博雅維愛上台灣成為「高雄女婿」並決定在台灣落地生根，將過往米其林餐廳的極致餐飲體驗呈現給港都。

Xavier Boyer博雅維擔任「Papillon」行政總主廚，除了料理設計及建置並訓練廚藝團隊外，他並親自挑選餐具器皿、食材，餐廳籌畫超過一年的時間。籌備期間他至全台灣各地尋訪食材，包括嘉義的鹽田，雲林彰化的豬肉，以及各地方小農，遴選出除了環境品質優良的供應商外，他並高度重視這些供應商是否有環保永續的概念。

「Papillon」法籍主廚Xavier Boyer博雅維曾為不同餐廳摘下米其林二星，並是《倫敦米其林指南》上最年輕的天才主廚。圖／Papillon

「Papillon」餐廳所選用的餐具，有將近一半以上的器皿與台灣知名陶藝工作室「青青土氣」合作，與陶藝家利庭芳老師反覆製作討論將近一年的時間，打造出各式獨一無二的餐盤及杯具。

「Papillon」餐廳所用餐盤，是台灣知名陶藝工作室「青青土氣」的作品。圖／Papillon

「Papillon」餐廳所用餐具器皿，半數以上是與台灣知名陶藝工作室「青青土氣」合作，圖為糖罐。圖／Papillon

「Papillon」餐廳主要營運團隊成員另有營運副總監暨餐廳經理何詩蘋，其近20年的餐飲資歷包括協助籌備101大樓「捌伍添第」高級粵菜餐廳，並曾在台中米其林二星的「JL Studio」、 「L’arome French Restaurant」，以及台北 「L’Atelier de Joel Robuchon」等首屈一指的高級西餐廳經歷。

Xavier Boyer博雅維表示，除為熱愛美食的食家饕客提供非凡的用餐體驗，他並希望藉此為培養台灣餐飲界人才盡一份心力，所以「Papillon」餐廳非常歡迎有志在米其林級餐廳學習的年輕餐飲人才加入團隊。

Papillon餐廳

地址：高雄市前鎮區林森四路189號26樓(位於承億酒店內)

營業時間： 週三至週日，週一及週二為店休日／試營運期間僅提共晚間套餐17:30-22:00（最後入席時間20:30）

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