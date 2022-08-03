獨〉CAMA豆留文青 松菸鍋爐房變身潮文創

〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉是過去松山菸廠的「鍋爐房」。圖／姚舜
〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉是過去松山菸廠的「鍋爐房」。圖／姚舜

又有老房子華麗變身！世界唯一每家門市都新鮮現烘咖啡豆的連鎖咖啡cama cafe’，繼在陽明山打造旗艦店〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留森林〉後，又再承租昔日松山菸廠內的「鍋爐房」，並斥資逾3000萬元將古蹟建物打造為集合潮創咖啡館、咖啡主題餐酒館、文創選物店與藝文空間於一身的場域〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉，這是cama cafe’旗下第二個旗艦館，也是cama cafe’首次將經營觸角由咖啡向「餐．酒」延伸，cama cafe’董事長何炳霖希望藉此「探索咖啡更多可能性」並「擴展放大咖啡的美好」預料自8月5日正式開幕後將吸引咖啡控與潮男潮女前往朝聖。

老狗、老友、老房子：老菜、老酒、老地方，任令時代再怎麼飛快改變，復古懷舊，總能勾起人們「重溫舊夢」的情懷。「老屋新生」、「活化老宅」，近年成了流行時尚，時間的淬煉、歲月的痕跡，舊東西、老味道，帶領人們跨越時代，直接或間接影響甚至左右人的感知與情緒，引發戀舊情懷。

松山煙草工場建於日治時代1937年（昭和12年），1939年場內的製菸工廠與鍋爐房完工，松山菸廠開始營運，屏東菸葉廠乾燥後的煙草被送來此地被製成捲菸。鍋爐房是工廠的心臟，為松菸工廠提供生產所需動力，另外這裡也是松菸員工洗澡及作員工餐的大廚房是菸廠生活、營運不可或缺的動力心臟。1945年更名為「台灣省專賣局松山菸草工廠」，1998年停止營運、2001年被指定為市定古蹟。

獨棟、挑高與大坪數的建築，讓〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留森林〉得以「如劇場般的」傳遞非凡的咖啡體驗。近百坪空間場域中有中島式吧台區、camagift 咖啡選物專區、用餐區、烘豆體驗區，置身其中不會感覺擁擠，且採光極佳。

入夜後的〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留森林〉更加迷人，cama cafe’請到Epson與天衍互動團隊設計光雕內容，夜晚在鍋爐房的建築外牆打上光雕投影，華麗的燈光投影與變化的光影，讓此建築體成了「光雕藝術的載體」，精采演繹「古蹟新生」並作了極佳示範。

台北松菸文創園區裡昔日的古蹟鍋爐房如今已變身為〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉，入夜後透過光雕華麗變身。圖／cama cafe提供
台北松菸文創園區裡昔日的古蹟鍋爐房如今已變身為〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉，入夜後透過光雕華麗變身。圖／cama cafe提供
進駐松山文創園區市定古蹟「鍋爐房」的〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉，入夜後外牆可展現萬花筒意象。圖／cama cafe提供
進駐松山文創園區市定古蹟「鍋爐房」的〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉，入夜後外牆可展現萬花筒意象。圖／cama cafe提供
松山菸廠鍋爐房昔日作業景象。圖／cama cafe提供
松山菸廠鍋爐房昔日作業景象。圖／cama cafe提供
過去松菸放倉庫裡的原料。圖／cama cafe提供
過去松菸放倉庫裡的原料。圖／cama cafe提供
〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉保留了昔日菸廠鍋爐房的蓄水池，讓客人探索此文青空間的「前世」。圖／姚舜
〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉保留了昔日菸廠鍋爐房的蓄水池，讓客人探索此文青空間的「前世」。圖／姚舜
〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉入口咖啡吧台，可提供咖啡、飲料與麵包輕食外帶。圖／姚舜
〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉入口咖啡吧台，可提供咖啡、飲料與麵包輕食外帶。圖／姚舜
〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉的吧台設有很多tap，可以提供有汽泡或無汽泡的不同飲料。圖／姚舜
〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉的吧台設有很多tap，可以提供有汽泡或無汽泡的不同飲料。圖／姚舜

在〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉可以品啜多款國際獲獎精品咖啡，以及精選台灣在地小農咖啡，還有諸如〈水泥拿鐵〉、〈紳士帽拿鐵〉、〈鹿港麵茶拿鐵〉與〈桃色藝伎〉等10多款創意特調咖啡。而「台灣茶手沖咖啡」系列飲品，是用台灣在地好茶萃出台灣小農咖啡的細膩香氣，消費者可以自己動手DIY體驗，多樣選擇，讓客人透過視覺、嗅覺與味覺，探索並發現咖啡的多樣風情。

此外，〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉並邀請名列「亞洲50大酒吧」的〈Room by Le Kief〉的調酒師Seven跨界合作，首創「Barista與Bartender」咖啡師頭與調酒師聯手共同研發出6款咖啡調酒，非常獨特。

讓人驚艷的還有「餐食」，cama cafe’餐食研發主任張家峰為高雄餐旅畢業高材生，學生時代即喜歡參加各種廚藝競賽，入行後並曾在正統法菜餐廳歷練，如今cama cafe’繼〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留森林〉之後再開〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉並正式跨足餐酒館，讓張家峰得以進一步可大展身手，新店雖仍主攻輕食、三明治，但張家峰在色、香、味、型、器等不同面向導入「Fine Food」元素，使菜品升級、更加耐人尋味。

從20世紀到21世紀、從外觀到內裝、從白天到黑夜，以及從咖啡館到餐酒館，〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉翻轉的不只是古蹟建物，還有「咖啡文化與體驗」。

〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉餐具器皿具時尚現代感。圖／姚舜
〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉餐具器皿具時尚現代感。圖／姚舜
主廚張家峰為〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉設計的〈白花菜鷹嘴豆濃湯〉，提供焦化奶油鷹嘴豆、炸白花椰菜與麵包片作Side Dish。圖／姚舜
主廚張家峰為〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉設計的〈白花菜鷹嘴豆濃湯〉，提供焦化奶油鷹嘴豆、炸白花椰菜與麵包片作Side Dish。圖／姚舜
〈哥倫深焙水煮雞胸凱撒沙拉〉的雞胸肉非常柔嫩，沙拉所用的蔬菜有羽衣甘藍、醋漬紫洋蔥、番茄、小黃瓜、玉米脆片等。圖／姚舜
〈哥倫深焙水煮雞胸凱撒沙拉〉的雞胸肉非常柔嫩，沙拉所用的蔬菜有羽衣甘藍、醋漬紫洋蔥、番茄、小黃瓜、玉米脆片等。圖／姚舜
〈鐵鍋鄉村番茄燉牛頰〉的烹調方式與傳統法式〈紅酒燉牛肉〉一樣，將澳洲牛頰肉燉至入味，膠質豐厚、口感彈Q，可用佛卡麵包沾食肉汁。圖／姚舜
〈鐵鍋鄉村番茄燉牛頰〉的烹調方式與傳統法式〈紅酒燉牛肉〉一樣，將澳洲牛頰肉燉至入味，膠質豐厚、口感彈Q，可用佛卡麵包沾食肉汁。圖／姚舜
由Salami沙拉米、火腿、各式起司，以及糖漬檸檬、無花果與葡萄乾組合的〈Chill大拼盤〉，是夏天最佳下酒菜。圖／姚舜
由Salami沙拉米、火腿、各式起司，以及糖漬檸檬、無花果與葡萄乾組合的〈Chill大拼盤〉，是夏天最佳下酒菜。圖／姚舜
〈酥炸奶油球佐煙燻紅椒醬〉以手沖咖啡壺的上蓋為容器，相當有創意。圖／姚舜
〈酥炸奶油球佐煙燻紅椒醬〉以手沖咖啡壺的上蓋為容器，相當有創意。圖／姚舜
〈主廚精選三拼三明治〉由左至右為：冷煙燻鮭魚三明治、酪梨醬三明治，以及無花果佐布里起司三明治。圖／姚舜
〈主廚精選三拼三明治〉由左至右為：冷煙燻鮭魚三明治、酪梨醬三明治，以及無花果佐布里起司三明治。圖／姚舜
〈鄉村聖馬札諾牛肚包〉是以布里歐許麵包夾燉煮入味蜂巢牛肚作餡，是遊義大利必嘗庶民美食，如今名列〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉菜單上。圖／姚舜
〈鄉村聖馬札諾牛肚包〉是以布里歐許麵包夾燉煮入味蜂巢牛肚作餡，是遊義大利必嘗庶民美食，如今名列〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉菜單上。圖／姚舜
〈松菸招牌雪茄〉是將義大利經典甜點〈提拉米蘇〉先解構，再以雪茄造型重組，呼應製菸廠的歷史。圖／姚舜
〈松菸招牌雪茄〉是將義大利經典甜點〈提拉米蘇〉先解構，再以雪茄造型重組，呼應製菸廠的歷史。圖／姚舜
在〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉可以看到「咖啡更多的可能性」，圖中〈紳士帽拿鐵〉的奶泡會隨著倒入濃縮咖啡的增加「愈長愈高」。圖／姚舜
在〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉可以看到「咖啡更多的可能性」，圖中〈紳士帽拿鐵〉的奶泡會隨著倒入濃縮咖啡的增加「愈長愈高」。圖／姚舜
〈水泥拿鐵〉是以濃郁黑芝麻香氣搭配cama義式咖啡豆，再加威士忌及燕麥奶融合整杯飲品的酒香及滑順感。圖／姚舜
〈水泥拿鐵〉是以濃郁黑芝麻香氣搭配cama義式咖啡豆，再加威士忌及燕麥奶融合整杯飲品的酒香及滑順感。圖／姚舜
〈存在主義〉是以咖啡和不同酒款調製的咖啡調酒。圖／姚舜
〈存在主義〉是以咖啡和不同酒款調製的咖啡調酒。圖／姚舜
〈頂極藝伎紅玉白蘭地〉是以頂級藝伎咖啡，融合威士忌香氣/花香/水蜜桃/柳橙/成熟果香/水梨甜感元素，放大了紅玉白蘭地與咖啡酸甜風味。圖／姚舜
〈頂極藝伎紅玉白蘭地〉是以頂級藝伎咖啡，融合威士忌香氣/花香/水蜜桃/柳橙/成熟果香/水梨甜感元素，放大了紅玉白蘭地與咖啡酸甜風味。圖／姚舜
〈桃色藝伎〉是以水蜜桃果香搭配藝妓咖啡，增加水果香氣層次感，再利用氣泡水，把整杯飲品味道放大。呈盤時並搭配了用巧克力做的口紅。圖／姚舜
〈桃色藝伎〉是以水蜜桃果香搭配藝妓咖啡，增加水果香氣層次感，再利用氣泡水，把整杯飲品味道放大。呈盤時並搭配了用巧克力做的口紅。圖／姚舜
創意飲品〈極光變奏曲〉是以琴酒和藍柑橘糖漿調酒，搭配梅酒咖啡煮的熱湯圓，兩者結合之後會產生海藻苔原般的深綠。圖／姚舜
創意飲品〈極光變奏曲〉是以琴酒和藍柑橘糖漿調酒，搭配梅酒咖啡煮的熱湯圓，兩者結合之後會產生海藻苔原般的深綠。圖／姚舜
〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉的菜式是由主廚張家峰研發設計。圖／姚舜
〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉的菜式是由主廚張家峰研發設計。圖／姚舜

（工商時報提醒您 禁止酒駕 飲酒過量 有害健康）

CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青
地址：台北市信義區光復南路133號（松山文創園區鍋爐房）
電話：(02) 2765-1008

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工商時報 姚舜

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