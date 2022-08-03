獨〉CAMA豆留文青 松菸鍋爐房變身潮文創

又有老房子華麗變身！世界唯一每家門市都新鮮現烘咖啡豆的連鎖咖啡cama cafe’，繼在陽明山打造旗艦店〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留森林〉後，又再承租昔日松山菸廠內的「鍋爐房」，並斥資逾3000萬元將古蹟建物打造為集合潮創咖啡館、咖啡主題餐酒館、文創選物店與藝文空間於一身的場域〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉，這是cama cafe’旗下第二個旗艦館，也是cama cafe’首次將經營觸角由咖啡向「餐．酒」延伸，cama cafe’董事長何炳霖希望藉此「探索咖啡更多可能性」並「擴展放大咖啡的美好」預料自8月5日正式開幕後將吸引咖啡控與潮男潮女前往朝聖。

老狗、老友、老房子：老菜、老酒、老地方，任令時代再怎麼飛快改變，復古懷舊，總能勾起人們「重溫舊夢」的情懷。「老屋新生」、「活化老宅」，近年成了流行時尚，時間的淬煉、歲月的痕跡，舊東西、老味道，帶領人們跨越時代，直接或間接影響甚至左右人的感知與情緒，引發戀舊情懷。

松山煙草工場建於日治時代1937年（昭和12年），1939年場內的製菸工廠與鍋爐房完工，松山菸廠開始營運，屏東菸葉廠乾燥後的煙草被送來此地被製成捲菸。鍋爐房是工廠的心臟，為松菸工廠提供生產所需動力，另外這裡也是松菸員工洗澡及作員工餐的大廚房是菸廠生活、營運不可或缺的動力心臟。1945年更名為「台灣省專賣局松山菸草工廠」，1998年停止營運、2001年被指定為市定古蹟。

獨棟、挑高與大坪數的建築，讓〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留森林〉得以「如劇場般的」傳遞非凡的咖啡體驗。近百坪空間場域中有中島式吧台區、camagift 咖啡選物專區、用餐區、烘豆體驗區，置身其中不會感覺擁擠，且採光極佳。

入夜後的〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留森林〉更加迷人，cama cafe’請到Epson與天衍互動團隊設計光雕內容，夜晚在鍋爐房的建築外牆打上光雕投影，華麗的燈光投影與變化的光影，讓此建築體成了「光雕藝術的載體」，精采演繹「古蹟新生」並作了極佳示範。

台北松菸文創園區裡昔日的古蹟鍋爐房如今已變身為〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉，入夜後透過光雕華麗變身。圖／cama cafe提供 進駐松山文創園區市定古蹟「鍋爐房」的〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉，入夜後外牆可展現萬花筒意象。圖／cama cafe提供

松山菸廠鍋爐房昔日作業景象。圖／cama cafe提供 過去松菸放倉庫裡的原料。圖／cama cafe提供 〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉保留了昔日菸廠鍋爐房的蓄水池，讓客人探索此文青空間的「前世」。圖／姚舜

〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉入口咖啡吧台，可提供咖啡、飲料與麵包輕食外帶。圖／姚舜 〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉的吧台設有很多tap，可以提供有汽泡或無汽泡的不同飲料。圖／姚舜

在〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉可以品啜多款國際獲獎精品咖啡，以及精選台灣在地小農咖啡，還有諸如〈水泥拿鐵〉、〈紳士帽拿鐵〉、〈鹿港麵茶拿鐵〉與〈桃色藝伎〉等10多款創意特調咖啡。而「台灣茶手沖咖啡」系列飲品，是用台灣在地好茶萃出台灣小農咖啡的細膩香氣，消費者可以自己動手DIY體驗，多樣選擇，讓客人透過視覺、嗅覺與味覺，探索並發現咖啡的多樣風情。

此外，〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉並邀請名列「亞洲50大酒吧」的〈Room by Le Kief〉的調酒師Seven跨界合作，首創「Barista與Bartender」咖啡師頭與調酒師聯手共同研發出6款咖啡調酒，非常獨特。

讓人驚艷的還有「餐食」，cama cafe’餐食研發主任張家峰為高雄餐旅畢業高材生，學生時代即喜歡參加各種廚藝競賽，入行後並曾在正統法菜餐廳歷練，如今cama cafe’繼〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留森林〉之後再開〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉並正式跨足餐酒館，讓張家峰得以進一步可大展身手，新店雖仍主攻輕食、三明治，但張家峰在色、香、味、型、器等不同面向導入「Fine Food」元素，使菜品升級、更加耐人尋味。

從20世紀到21世紀、從外觀到內裝、從白天到黑夜，以及從咖啡館到餐酒館，〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉翻轉的不只是古蹟建物，還有「咖啡文化與體驗」。

〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉餐具器皿具時尚現代感。圖／姚舜 主廚張家峰為〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉設計的〈白花菜鷹嘴豆濃湯〉，提供焦化奶油鷹嘴豆、炸白花椰菜與麵包片作Side Dish。圖／姚舜

〈哥倫深焙水煮雞胸凱撒沙拉〉的雞胸肉非常柔嫩，沙拉所用的蔬菜有羽衣甘藍、醋漬紫洋蔥、番茄、小黃瓜、玉米脆片等。圖／姚舜 〈鐵鍋鄉村番茄燉牛頰〉的烹調方式與傳統法式〈紅酒燉牛肉〉一樣，將澳洲牛頰肉燉至入味，膠質豐厚、口感彈Q，可用佛卡麵包沾食肉汁。圖／姚舜

由Salami沙拉米、火腿、各式起司，以及糖漬檸檬、無花果與葡萄乾組合的〈Chill大拼盤〉，是夏天最佳下酒菜。圖／姚舜

〈酥炸奶油球佐煙燻紅椒醬〉以手沖咖啡壺的上蓋為容器，相當有創意。圖／姚舜 〈主廚精選三拼三明治〉由左至右為：冷煙燻鮭魚三明治、酪梨醬三明治，以及無花果佐布里起司三明治。圖／姚舜 〈鄉村聖馬札諾牛肚包〉是以布里歐許麵包夾燉煮入味蜂巢牛肚作餡，是遊義大利必嘗庶民美食，如今名列〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉菜單上。圖／姚舜

〈松菸招牌雪茄〉是將義大利經典甜點〈提拉米蘇〉先解構，再以雪茄造型重組，呼應製菸廠的歷史。圖／姚舜 在〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉可以看到「咖啡更多的可能性」，圖中〈紳士帽拿鐵〉的奶泡會隨著倒入濃縮咖啡的增加「愈長愈高」。圖／姚舜 〈水泥拿鐵〉是以濃郁黑芝麻香氣搭配cama義式咖啡豆，再加威士忌及燕麥奶融合整杯飲品的酒香及滑順感。圖／姚舜

〈存在主義〉是以咖啡和不同酒款調製的咖啡調酒。圖／姚舜

〈頂極藝伎紅玉白蘭地〉是以頂級藝伎咖啡，融合威士忌香氣/花香/水蜜桃/柳橙/成熟果香/水梨甜感元素，放大了紅玉白蘭地與咖啡酸甜風味。圖／姚舜 〈桃色藝伎〉是以水蜜桃果香搭配藝妓咖啡，增加水果香氣層次感，再利用氣泡水，把整杯飲品味道放大。呈盤時並搭配了用巧克力做的口紅。圖／姚舜

創意飲品〈極光變奏曲〉是以琴酒和藍柑橘糖漿調酒，搭配梅酒咖啡煮的熱湯圓，兩者結合之後會產生海藻苔原般的深綠。圖／姚舜 〈CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青〉的菜式是由主廚張家峰研發設計。圖／姚舜

（工商時報提醒您 禁止酒駕 飲酒過量 有害健康）

CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青

地址：台北市信義區光復南路133號（松山文創園區鍋爐房）

電話：(02) 2765-1008

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