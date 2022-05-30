愈來愈Fine！麥當勞法式第戎芥末系列漢堡6/1開賣

第戎芥末醬（Dijon mustard）是法國的傳統芥末醬，18世紀前就有了這種芥末醬，產區就在以產葡萄酒聞名的法國勃艮第戎區（Dijon），這種芥末醬的味道層次豐富，而且熱量比其它芥末醬低，所以受到很多大廚和食家饕客的喜愛，並被普遍認為是世界最好的芥末醬。炎炎夏日影響食慾，台灣麥當勞帶來夏日美食新提案！自6月1日起至7月5日，Signature極選系列全新推出「法式第戎火腿安格斯牛堡」、「法式第戎火腿酥脆雞腿堡」，以及「法式第戎火腿嫩煎雞腿堡 」，分別以台灣在地產豬後腿肉製成的櫸木煙燻火腿搭配，100%安格斯牛肉、香嫩雞腿排及酥脆雞腿排，佐法式帶籽第戎芥，以微酸甜法式風味，開啟食客味蕾。

除此，麥當勞早餐也開始嘗得到「魚」了！人氣經典「麥香魚」及美味加倍「雙層麥香魚」首次於早餐時段開賣，6月1日至7月5日期間限定登場，讓每個早晨從鮮嫩美味啟程。而麥當勞攜手森永牛奶糖聯名口味「森永牛奶糖冰炫風」，也將於6月1日至8月16日強勢回歸。

麥當勞Signature極選系列不斷以特色食材入堡，無論是超級食物「酪梨」或是餐桌上的鑽石「松露」，都能與漢堡碰撞出美味火花、帶來創新感受，更深受台灣民眾喜愛。6月1日至7月5日，Signature極選系列將以「法式帶籽第戎芥末」為主題，推出全新「法式第戎火腿安格斯牛堡」、「法式第戎火腿酥脆雞腿堡」、「法式第戎火腿嫩煎雞腿堡」，以正宗法式第戎芥末醬， 打造法式夏日風情。

麥當勞人氣經典漢堡「麥香魚」採用新鮮漢堡麵包，以魚蒸箱蒸熱，是麥當勞漢堡產品中唯一用「蒸」的麵包，外型飽滿、圓潤，令網友大讚「麥香魚的麵包有撫慰人心的作用」、「打開紙盒就被麵包療癒到」，堪稱麥當勞高顏質擔當。

自6月1日至7月5日，「麥香魚」首次於麥當勞早餐時段開賣！源自海洋管理委員會MSC (Marine Stewardship Council) 認證的漁場，嚴選符合永續漁業標準、純淨海域100%真鱈魚，以鮮凍直炸的鱈魚排，搭配獨特酸甜塔塔醬及 片切達起司，再蓋上柔軟蒸麵包，純粹、鮮嫩的美味就此誕生。美味加倍的「雙層麥香魚」同期限時登場，於早餐時段開賣，一次享有雙倍活力，今夏的早晨就從麥香魚的鮮美滋味啟程。

台灣麥當勞每每推出期間限定聯名冰炫風新品，皆能創造超夯討論度，深受民眾喜愛。麥當勞今年再度與森永牛奶糖攜手合作，「森永牛奶糖冰炫風」自6月1日至8月16日限期供應，換上新裝後強勢回歸，好吃又好拍！「森永牛奶糖冰炫風」以滑順香醇奶香冰淇淋為基底，淋上獨具濃郁焦糖香氣的森永牛奶糖醬，再加上卡滋餅乾脆片，豐富且多層次的口感讓人欲罷不能。

台灣麥當勞並推出優惠加碼送，6月1日至7月5日，使用麥當勞歡樂送訂購「森永牛奶糖冰炫風乙杯」，即贈送森永牛奶糖乙盒，限量六萬盒，送完為止。

麥當勞Signature極選系列推出新品「法式第戎火腿安格斯牛堡」單點134元；地瓜套餐202元。「法式第戎火腿酥脆雞腿堡」單點134元；地瓜套餐202元。「法式第戎火腿嫩煎雞腿堡」單點134元；地瓜套餐202元。

麥當勞並推出「限定產品買一送一」促銷活動，自6月1日起至7月5日止，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「WINGS」，即享勁辣香雞翅、酥嫩雞翅或蘋果派（三擇一）產品買一送一。本活動早餐時段不適用；贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；訂單需消費滿33元起方可使用此優惠；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、foodpanda均不適用。

另外，自6月1日起至6月30日止，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，刷中信LINE Pay卡結帳，單筆消費滿199元並於中國信託活動網站登錄成功，即送LINE POINTS 39點，價值等同麥當勞歡樂送外送服務費39元。LINE PIOINTS採事後回饋方式發送，每人每月限回饋乙次，上限39點，登錄名額限量15,000份，額滿送完為止。（詳情請見中國信託銀行活動網頁說明）

本活動僅適用於歡樂送，Uber Eats、foodpanda 均不適用。

麥當勞早餐開始有「魚」夠！人氣經典「麥香魚」及美味加倍「雙層麥香魚」首次於早餐時段開賣，6月1日至7月5日期間限定登場。圖／麥當勞

自6月1日至7月5日，麥當勞Signature極選系列全新推出「法式第戎芥末系列漢堡」，以雙肉口感與正宗法式第戎芥末醬，提升漢堡風味層次。圖／麥當勞 麥當勞聯名新品「森永牛奶糖冰炫風」，6月1日至8月16日限期供應或售完為止。圖／麥當勞

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