甜粽篇》嚴選9家星級飯店 私房鬆糕飄葉香

6月3日端午節即將到來，除了較油膩有飽足感的鹹粽之外，許多人愛吃甜粽當作餐後點心。市面上常見糯米包裹豆沙款式，其實回購率超高的甜粽，風味多元。本報蒐羅9家星級飯店與眾不同的甜粽，分享主廚的巧思及特色亮點，讓甜點控的消費者可依口味喜好選購嘗鮮。

圓山飯店 紅豆鬆糕粽

圓山大飯店最知名的經典點心是，「蔣夫人」蔣宋美齡當年口述傳授給主廚製出的「紅豆鬆糕」，圓山前年首次將這私房點心做成粽子版的「紅豆鬆糕粽」，從備料到成品得花上3天，今年是第2次對外限量開賣。這款粽子包的就是紅豆鬆糕，當時來自上海的蔣夫人思鄉情切，但當時台灣沒有這款上海甜點，蔣夫人便口述請主廚製作，因為沒有確切食譜，主廚得不斷反覆重新試做，才終於得到蔣夫人那句「這就是我小時候吃的鬆糕。」

自此之後，紅豆鬆糕即成為圓山的明星點心，至今沒有留下紙本食譜，即便做法繁複，到現在仍由每一任主廚口述傳下來祕方。為呈現甜而不膩的口感，需秉持以手工製作的原則，因此口感上也跟市面上量產的鬆糕不同，而製成粽子版的「紅豆鬆糕粽」得加上一道以麻竹葉包裹蒸製的過程，所以口感上更多了粽葉香氣；「紅豆鬆糕粽」6顆680元。

圓山大飯店的「紅豆鬆糕粽」，6顆680元。圖／圓山大飯店提供

大倉久和 紫米桂花蓮子粽

大倉久和大飯店桃花林主廚團隊研發的「紫米桂花蓮子甜粽」，在疫情嚴峻之際特別訴求養生概念。紫米過去是獻給皇帝的「貢米」，口感香糯之外，還富含花青素、鐵、鋅、鈣、磷等礦物質，包入有豐富膳食纖維及皂甙的紅豆沙，將大粒的屏東萬丹紅豆以頂級紅糖慢火熬煮6小時以上，因此質地綿密輕盈，帶有淡淡紅糖清甜。鬆綿蓮子則提升整體口感，並有養心安神消除疲勞益處，最後以上等桂花醬點綴出淡雅風味，特別適合夏季品嘗；單顆80元，6入禮袋420元。

大倉久和大飯店的「紫米桂花蓮子甜粽」，單顆80元。圖／大倉久和大飯店提供

六福客棧 洄瀾古早福氣粽

六福旅遊集團旗下六福客棧，去年與花蓮市農會首次推出的端午粽禮系列大受歡迎，其中的紅豆鹼粽「洄瀾古早福氣粽」開賣後，業績異軍突起，一路熱銷追加數量到端午節過後，今年便延續推出。以純手工傳統方式製成的「洄瀾古早福氣粽」，用的是富里鄉百分百有機栽種的銀川白糯米，在米香味甜的晶瑩彈潤外層下，包覆著來自屏東潮州鎮酥鬆扎實的紅豆餡料，炎炎夏日之際，冰涼Q彈的口感受許多長輩及小孩喜愛；每組6顆620元。

六福旅遊集團的紅豆鹼粽「洄瀾古早福氣粽」，每組6顆620元。圖／六福旅遊集團提供

君悅 紫米蓮子豆沙粽

台北君悅酒店今年推出新品甜粽「紫米蓮子豆沙粽」，以嚴選優質的在地食材打造深受賓客喜愛的經典風味，使用的是粒粒手工精挑、去膜除蓮心的上選蓮子，搭配上等黑白糯米黃金比例及綿密細緻烏豆沙餡，在健康營養的食材搭配下，製出濃香又清甜適口的升級版甜蜜粽禮，這款全素甜粽讓茹素者也能安心享用。

台北君悅酒店的「紫米蓮子豆沙粽」，3入480元。圖／台北君悅酒店提供

涵碧樓 相思紅豆粿粽

涵碧樓的「相思紅豆粿粽」帶有溫馨的傳家私房味。涵碧樓董事長賴正鎰每年端午前夕都會親自帶領廚藝團隊向高齡母親學習製作粿粽的獨家配方，把家傳的好滋味分享給饕客。外觀黃綠油亮的粿粽製作費時，光是備料的前置作業就得花半個多月，除了先嚴選新鮮採摘有機栽作的鼠麴草，清洗乾淨並透過手工挑選後，遵循古法以太陽連日曝曬至乾燥後才拌入糯米，以保有Q彈外皮和入口咀嚼後的清甜香氣。

「相思紅豆粿粽」的內餡是屏東萬丹紅豆加入二砂，以溫潤火候熬煮成沙，品嘗時充滿樸實傳統的綿密甘甜。賴正鎰也分享獨特吃法，可以將粿粽蒸熟下鍋微煎至表皮微焦的口感，品嘗時搭配日月潭帶有薄荷肉桂清香的紅玉紅茶，就這樣一口茶韻，搭配一口懷舊的甜蜜滋味，體會不同的品粽雅趣；「相思紅豆粿粽」單顆110元。

涵碧樓的「相思紅豆粿粽」（前），單顆110元。圖／涵碧樓提供

遠東香格里拉 紫米奶黃流沙粽

台北遠東香格里拉有款暢銷13年的招牌甜粽「紫米奶黃流沙粽」，起源要追溯到當年台北遠東香格里拉的奶黃月餅獲獎無數，市場上開始颳起點心內餡爆漿流沙的旋風，於是館內香宮點心師傅便搭上這股熱潮，將奶黃流沙的概念融入甜粽，外層結合紫米和糯米的獨家比例，內餡的獨門奶黃以全蛋、鮮奶和奶油蒸製而成，咬一口便可嘗到香氣四溢的濃郁內餡，推出以來也屢獲評比肯定；單顆188元。

台北遠東香格里拉的「紫米奶黃流沙粽」，單顆188元。圖／台北遠東香格里拉提供

高雄國賓 紅蓮地瓜粽

高雄國賓大飯店的「紅蓮地瓜粽」開賣至今5年，主廚當初為素食者與喜愛甜食的人研發，推出一次之後，隔年沒賣，受到許多消費者敲碗而重出江湖。粽子裡不僅有近年來超夯的人氣養生美食地瓜，為讓粽子吃起來不會太過甜膩，不同於一般甜湯裡的白蓮子，其選用的是飽滿大顆、甜度不會太高的白蓮子，外層則以黃金比例混合上等黑糯米與長糯米，2種糯米的混合比例、浸泡時間及師傅拿捏的蒸煮時間是迷人口感的關鍵；單顆109元。

高雄國賓大飯店的「紅蓮地瓜粽」，單顆109元。圖／高雄國賓大飯店提供

台北晶華 八寶芋泥粽

說到口感豐富的甜粽，不能不提到台北晶華酒店著名的「八寶芋泥粽」，它以晶華多年來的人氣年菜甜品「八寶甜芋泥」做發想，6年前開賣以來連年熱賣，還有賓客一次下單上百顆送給親友。這款甜粽從備料到包製完成耗時3天，將蒸至軟嫩的大甲芋頭磨打成泥、拌入砂糖及椰漿，把拌好芋頭絲的尖糯米平鋪於底層，中間放上芋泥及紅豆沙餡，並包入紅棗、蓮藕子、葡萄乾、蜜紅豆、金華火腿等餡料，層次豐富、芋香滿溢，口感有如絲緞般細緻嫩滑；每顆280元。

台北晶華酒店著名的「八寶芋泥粽」，單顆280元。圖／台北晶華酒店提供

福容 紅豆紫米甜粽

同樣因應國人注重吃得健康和低負擔，福容大飯店推出的「紅豆紫米甜粽」採用熱量較低的黑糯米，軟糯可口的黑糯米富含滿滿的膳食纖維及維生素B1；餡料方面，選用貼心去籽的雞心紅棗及含有豐富單寧酸的美國進口蔓越莓，讓饕客加強免疫力，最後再加上不可或缺的雪蓮子、萬丹紅豆，整體甜度降低20％，反倒能帶出食材本身的清香和果肉的酸甜。

福容大飯店的「紅豆紫米甜粽」。圖／福容大飯店提供

(中國時報 何書青)

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