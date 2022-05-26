獨〉如何能吃到免費的龍蝦？看過來！

本土疫情升溫，餐廳內用人口銳減三至五成，觀光飯店與連鎖餐飲集團力拚外賣外帶餐飲「止血」，台北晶華酒店與台北喜來登飯店，以及王品夏慕尼香榭鐵板燒以「送龍蝦」為誘因，刺激消費者外帶或內用，掀起市場大戰。

餐飲促銷有三寶：「牛排、龍蝦、吃到飽！」，為創造誘因，業者淡季促銷只要祭出此三寶皆無往不利。其中有大螯的波士頓龍蝦更是「東方不敗」，不少觀光飯店都曾以「龍蝦吃到飽」或「消費滿額即送龍蝦」成功集客。如今疫情升溫，消費者減少外食用餐，業者再度以「送龍蝦」為誘因，衝刺外賣外送市場。

台北晶華酒店「晶華美食到你家」美食外帶外送平台，為第一家「買烤鴨，送龍蝦」的觀光飯店，去（2021)年快閃兩天即賣出1,000套，今年第一波則以5月15日前下訂自取可享優惠，再結合下載「晶華會」APP成為會員可再折抵100元，5天賣出600套。引來同業台北喜來登飯店跟進，5月25日至31日推出「買牛排或烤鴨，就送龍蝦」，訂安東廳「美國肋眼牛排」即送價值3,800元的「爐烤法國藍龍蝦」，訂辰園「片皮鴨」即送價值1,980元的「蒜蓉波士頓龍蝦」，藉此鼓勵消費者外帶牛排或烤鴨。為此，台北晶華酒店再度發動第二波攻勢，5/28日至6/5日推出外賣「牛排海陸大餐」，原價3,980元、優惠價2,200元，等於「買牛排送龍蝦」。

王品集團為鼓勵消費者到餐廳消費，率先同業施行「安心專案」，旗下品牌夏慕尼、西堤、藝奇、陶板屋、聚、青花驕、和牛涮、尬鍋、嚮辣等品牌，全台132家餐廳聯合推出，秀出疫苗施打證明、享優惠活動，期待提供如同在家用餐的安心感。其中夏慕尼香榭鐵板燒即日起至5月31日，凡兩人結伴至餐廳用餐並出示兩人接種三劑證明，消費兩客套餐即招待價值1,200元的波士頓龍蝦乙隻。

台北美福飯店集結館內餐廳，推出外帶熱食、個人餐盒及冷凍享食包，中西日式等異國美味，電話預訂或線上選購，在家也能輕鬆品嚐。同時為回饋消費者，即日起至6月底前推出「餐券放大外帶GO」外帶優惠活動，凡使用一張《彩匯自助餐廳》平日自助超值優惠雙人券（原價1,440元），即可兌換指定餐飲美饌，最高可兌換價值2,300元的餐點。其中〈GMT義大利餐廳〉就推出〈波士頓活龍蝦番茄手工義大利寬麵〉，義大利佛羅倫斯的西餐總主廚Massimo Picci堅持傳統風味，使用整隻新鮮波士頓龍蝦，搭配純手工製的義大利麵，並使用新鮮番茄調味，手工麵條吸附著滋味豐碩的醬汁，每一口將大海風味盡收舌尖。

搶攻宅食商機，台北遠東香格里拉飯店〈遠東Cafe’〉自助餐廳以人氣炭烤料理推出三款外帶套餐，其中「Cafe海陸闔家餐」內容就有〈焗烤波士頓活龍蝦佐奶油起司通心粉〉與〈炭烤紐西蘭羊排〉等，四人闔家餐每套4,680元。

同樣位在台北敦南林蔭大道的慕軒飯店為吸引客人費，即日起至5月31日止顧客持小黃卡三劑證明至〈GUSTOSO義大利餐廳〉或〈URBAN331威士忌酒吧〉用餐，均可享全面8折優惠。同時線上商城亦推出〈12盎司肋眼牛排〉及有〈整尾焗龍蝦〉的「海陸總匯雙人外帶餐」，以及鋪上沙拉米臘腸與醋漬辣椒「吃了會涮嘴的披薩」，還有靜岡抹茶生乳捲、法式水果蜂蜜千層蛋糕等甜點，七款饗樂餐盒5月底限時推出「買五送一」優惠。

台北遠東香格里拉飯店〈遠東Cafe〉自助餐廳推出〈海陸炭烤外帶餐〉內含〈焗烤波士頓活龍蝦〉。圖／台北遠東香格里拉飯店 台北晶華酒店是最早推出「買烤鴨、送龍蝦」的飯店，其後引進同業跟進。圖／台北晶華酒店

慕軒飯店線上商城推出「海陸總匯雙人外帶餐」3,980元，在家可品嘗整尾〈法式莫爾內焗龍蝦〉、〈12盎司美國安格斯肋眼牛排〉，以及美國紐奧良的〈洛克菲勒焗牡蠣〉。圖／慕軒飯店

台北喜來登飯店館內〈安東廳〉，推出「美國肋眼牛排12盎司」優惠價4,880元送「爐烤法國藍龍蝦」。圖／台北喜來登大飯店 王品集團旗下〈夏慕尼香榭鐵板燒〉吸引客人到店用餐，5/31日前消費者憑三劑證明並消費兩客套餐即款待波士頓龍蝦一隻。圖／夏慕尼 台北美福大飯店〈GMT義大利餐廳〉推出用新鮮波士頓龍蝦製作的〈龍蝦番茄手工細麵〉。圖／台北美福大飯店

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