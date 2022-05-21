神旺主廚傳授 解凍美粽留住星級原味秘技

時近端午，頂級飯店出現粽子訂購熱潮，在家如何料理冷凍粽子才能讓粽子兼具原味和美味？本報邀台北神旺大飯店潮品集行政主廚何炳木為大家解惑，並嚴選多家星級飯店粽子，不論是豪華粽子宅配、創意冰粽預購，讓居家防疫的大家一樣可以歡慶端午大口吃粽。

潮品集潮州粽熱銷不敗

台北神旺大飯店「潮品集」即日起至6月2日，推出多款美味端午粽禮，除了熱銷不敗的經典款「潮州香粽」與碩大霸氣、用料豪華的「松茸極品四寶粽」，是饕客每逢端節指定必嘗的獨門潮州味；再加去年好評不斷的「金銀蒜蠔皇土雞粽」以滋補養生、健康口味再度出線，3款風味別致的節慶美食，6入每組優惠價1088元起，22日前預購「潮州香粽」、「金銀蒜蠔皇土雞粽」享3組以上9折，10組以上85折。

潮品集行政主廚何炳木建議，吃經典潮州香粽建議先品嘗米飯，吸飽陳年老滷汁的米粒咀嚼後，在嘴中散發淡雅鹹香滋味，之後再夾米飯混搭軟嫩入味的豬五花肉、香菇與鹹蛋黃，不論吃原味或沾醬吃，都有迷人的鮮香甜美，為了維持最好的口感與風味，建議冷凍1個月內要品嘗完。

他表示，要吃的前一天從冷凍庫拿到冰箱的冷藏室退冰，電鍋外鍋放一米杯水隔水蒸20分鐘，至於粽子搭配的醬料，像是甜辣醬、醬油膏可隨個人喜好，喜歡吃辣的消費者，建議可搭配神旺飯店主廚自製的XO醬更開胃。

台北神旺大飯店潮品集潮洲香粽，令人食指大動。圖／台北神旺大飯店提供 潮品集行政主廚何炳木教大家如何吃到美味的冷凍粽。圖／台北神旺大飯店提供

大倉久和葷素甜鹹兼備

大倉久和大飯店壬寅年端午佳節推出「荷韻薰風粽禮」，由桃花林中華料理主廚團隊研發製作，深厚豐富的料理手藝，主廚嚴選食材，華麗推出葷素甜鹹兼備的粽禮組合，包含暢銷美味「經典北部粽」復刻懷念台味記憶、桃花林鎮店首選「豪華荷香北粽」、養生蔬食「松露野菌素粽」，以及淡雅清甜的「紫米桂花蓮子甜粽」，27日前大宗訂購20組禮袋以上享8折優惠。

「荷韻薰風粽禮」由桃花林中華料理團隊製作，山海珍饈與精湛手藝華麗演繹。圖／大倉久和大飯店提供

新板希爾頓一袋多口味

台北新板希爾頓酒店也搶攻外帶商機，向來熱賣的端午禮盒今年口味再創新，由餐飲團隊遵循古法加入創新元素。「福虎慶端午」節慶粽禮今年更打出「創意、台式、甜粽」一袋全都有，每組5入，禮盒內包含「花雕雞肉粽」、「招牌蛋黃鮮肉粽」、「紅藜松露蔬福粽」、「湖州相思豆沙粽」及超豪華「極品虎掌帝王粽」。

極品虎掌帝王粽選用虎掌（蹄筋）、鮑魚、干貝等奢華食材。圖／台北新板希爾頓酒店提供

W飯店三鹹兩甜暖心禮

台北W飯店今年首次推出端午節暖心粽禮，三鹹兩甜分別為御品蠔皇鮑魚滿漢粽及噶瑪蘭威士忌桃膠紫米豆沙粽，前者選用肉厚飽滿的新鮮鮑魚、五花肉、花菇、魷魚、鹹蛋黃等頂級食材，搭配吸飽粽葉清香的糯米，與主廚獨門醬汁完美結合；後者口感層次豐富，加入噶瑪蘭威士忌提升風味，極具畫龍點睛的效果，即日起至30日在W ON AIR線上市集也買得到。

台北W飯店御品蠔皇鮑魚滿漢粽，體驗視覺及味覺的奢華層次享受。圖／台北W飯店提供

台北W飯店噶瑪蘭威士忌桃膠紫米豆沙粽，口感獨特。圖／台北W飯店提供／飲酒勿過量

凱撒推冰火雙享禮盒

凱撒飯店連鎖有別於各大飯店單獨推出傳統粽或冰粽，今年「冰火雙享禮盒」把2種人氣粽子放在同組端午禮盒內，虎年應景又奢華的「極品虎掌帝王粽」，凱撒經典「招牌蛋黃鮮肉粽」、超人氣的「紅藜松露蔬福粽」及競賽中的常勝軍「湖州相思豆紗粽」，4種創新及傳統兼具的口味，令人一再回味。至於冰粽，飯店推出夏天最受歡迎的「芒果卡士達」及「抹茶紅豆」，另外，凱撒也加碼推出「蔬福雙享禮盒」，「紅藜松露蔬福粽」加上「湖州相思豆沙粽」是絕佳的素食鹹甜組合，「芒果卡士達」及「抹茶紅豆」冰心粽更能帶給素食者不一樣的清爽感受。

凱撒飯店連鎖首度推出外皮冰涼、口感Q彈的冰粽，是過節的新選擇。圖／凱撒飯店提供

知本老爺原民小米粽

為因應端午節送禮需求，老爺酒店集團分別推出具備不同特色的端午粽子禮盒組及伴手禮盒，包含台北老爺推出獲媒體評比冠軍代表粽，如創意組「人蔘花雕雞粽」及素粽組「三杯杏鮑菇粽」等；知本老爺主打原住民小米肉粽「阿粨」；礁溪老爺祭出鮮嫩牛頰肉的「主廚特製牛奔粽」搶攻市場；新竹老爺則匯聚頂尖海味推出「櫻花蝦鮑魚粽」，及台南老爺以輕食一口粽形式，推出「經典小肉粽及紅豆薏仁藜麥粽」甜鹹雙美味禮盒，相關資訊可至老爺酒店線上購物查詢。

知本老爺推出原民風味小米肉粽禮盒。圖／老爺酒店集團提供

台北老爺推出獲媒體評比冠軍代表「人蔘花雕雞粽」。圖／老爺酒店集團提供

亞都麗緻禮盒享85折

亞都麗緻的麗緻坊端粽系列，集結歷年得獎粽品之精選主題，共推出3款冠軍粽、1款亞軍粽與1款季軍粽，另有7款獨家粽款與3款麗緻端午禮盒組合於全台麗緻坊門市同步販售，各門市端粽單品可自由搭配，亦可購買單顆，31日前購買禮盒享85折優惠。

日月千禧粽重1公斤

義大皇家酒店與義大天悅飯店即日起開賣端午粽禮盒，義大皇家酒店今年推出精品級的「情深義粽禮盒」，內含XO醬鮑魚黑豚粽與紫金抹茶相思粽2款各3顆，即日起至6月3日止開放訂購。台中日月千禧酒店1F旅覓酒吧推出「富貴牛三寶松露粽」、「窖藏東坡海味鮑粽」，每顆重約1公斤，都是佳節獻禮的誠意首選，單顆粽含保冷袋每組999元。樂天皇朝除了端午粽子，加碼推居隔營養餐、端午香粽及多款冷凍新品，雙北12公里內免費外送。

義大皇家酒店「XO醬鮑魚黑豚粽」，將完整鮮鮑入粽。圖／義大皇家酒店提供

日月千禧窖藏東坡海味鮑粽帶來絕佳的新滋味。圖／日月千禧提供

樂天皇朝加碼推居隔營養餐、端午香粽及多款冷凍新品。圖／樂天皇朝提供

(中國時報 吳娮翎)

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