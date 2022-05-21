獨〉遠東Cafe’自助餐廳 澳洲和牛入饌吃到飽

因應疫情發展，台北遠東香格里拉飯店館內人氣吃到飽自助餐廳〈遠東Cafe’〉除調整營業時間，更以「內用」加「外帶」模式供餐、雙管齊下拚業績，即日起至6月30日更推出「夢饗和牛祭」，新上任主廚黃仁人以澳洲和牛入饌，以不同和牛部位烹調料理出豐富多樣和牛美食包含：〈慢火爐烤煙燻和牛胸〉、〈和牛肉醬義大利麵〉、〈和牛壽喜燒〉等十多道美饌，以升級菜色吸引饕客。



〈遠東Cafe’〉更同步推出三款外帶炭烤套餐，有四人分享闔家餐和雙人套餐，精選招牌美食如〈焗烤波士頓龍蝦〉、〈綜合燒烤拼盤〉等，每套1,980元起，除可電話預訂外，也可於全新改版的「香格里拉精品店」線上商店訂餐，加入香格里拉會員首購可享八折，還有消費滿額禮以及滿額免運費等多重優惠。

宅家防疫也能輕鬆享用〈遠東Cafe’〉自助餐廳人氣炭烤料理，三款外帶套餐主打的炭烤美食包含〈Cafe’海陸闔家餐〉、〈Cafe’海陸雙人餐〉及〈美式火烤BBQ雙人餐〉，廚藝團隊以西班牙國寶級烤爐Josper Grill悉心烹製各式海陸燒烤，並用龍眼木炭直火碳烤增加香氣。海陸餐澎湃山珍海味有〈焗烤波士頓活龍蝦佐奶油起司通心粉〉、〈炭烤紐西蘭羊排〉、〈焗烤香蒜扇貝〉、〈炭烤透抽〉、〈烤雞翅〉、〈烤豬肉香腸〉等，另有〈凱撒抄拉〉、〈烤雞佐地中海北非小米沙拉〉、〈奶油玉米〉等配菜，四人闔家餐每套4,680元，雙人餐每套2,580元。

〈遠東Cafe’〉自助餐廳外帶海陸餐，囊括〈焗烤波士頓活龍蝦佐奶油起司通心粉〉（如圖）、〈炭烤紐西蘭羊排〉、〈焗烤香蒜扇貝〉、〈炭烤透抽〉、〈烤雞翅〉等，另有〈凱撒抄拉〉、〈烤雞佐地中海北非小米沙拉〉、〈奶油玉米〉等配菜，四人闔家餐每套 4,680 元，雙人餐每套 2,580元。圖／台北遠東香格里拉飯店

〈美式火烤BBQ雙人餐〉的綜合燒烤拼盤有〈慢火煙燻豬肋排〉、〈炭烤紐西蘭羊排〉、〈烤雞翅〉、〈豬肉香腸〉，搭配〈凱撒抄拉〉、〈烤雞佐地中海北非小米沙拉〉、〈奶油起司通心粉〉、〈奶油玉米〉等配菜，慢火煙燻豬肋排是〈遠東Cafe’〉 炭烤餐檯招牌菜之一，先以綜合義式香料抹在豬肋排上放置一晚，再煙燻七小時，使之肉質外酥內軟，再塗上特製BBQ醬，最後送進Josper Grill增加炭烤風味，每套1,980元。外帶套餐需三天前預訂。

〈美式火烤 BBQ 雙人外帶餐〉每套1980元，的綜合燒烤拼盤中有〈慢火煙燻豬肋排〉、〈炭烤紐西蘭羊排〉、〈烤雞翅〉、〈豬肉香腸〉，搭配〈凱撒抄拉〉、〈烤雞佐地中海北非小米沙拉〉等配菜。圖／台北遠東香格里拉飯店

〈慢火爐烤煙燻和牛胸〉是〈夢饗和牛祭〉炭烤檯上最澎湃搶眼的「大肉」，主廚嚴選和牛胸靠腹部的軟嫩部位慢煮二至三小時，再以煙燻火烤三至五分熟，使其帶有濃厚的燻烤香氣，烤成深色外表，逆紋切開，立見淡粉色的肉質，細嫩鮮美，不會過分油膩，每一口都吃得出獨特的煙燻風味。

〈遠東Cafe’〉的〈慢火爐烤煙燻和牛胸〉，是選用和牛胸靠腹部的軟嫩部位，以攝氏140度慢煮二至三小時，以鹽和胡椒簡單調味，以煙燻火烤三至五分熟，帶有濃厚的燻烤香氣，肉質細嫩鮮美。圖／台北遠東香格里拉飯店

鐵板區現煎現做的〈和牛起司小漢堡〉，將油花均勻的澳洲和牛後腿肉，以黃金比例混和絞製成多汁Q彈的和牛漢堡排，再搭配巧達起司、莫扎瑞拉雙起司，最後加入花椒美乃滋，帶點微辣口感，風味與口感皆誘人。

〈和牛起司小漢堡〉是將油花均勻的澳洲和牛後腿肉，以黃金比例混和絞製成多汁 Q 彈的和牛漢堡排，再搭配巧達起司、莫扎瑞拉雙起司，最後加入花椒美乃滋，微辣口感提味。圖／台北遠東香格里拉飯店

〈和牛壽喜燒〉是現做麵點區新焦點，選用柴魚醬油、料理鹽、洋蔥、奶油炒香過的壽喜燒鍋底，由師傅現涮和牛薄片，再搭配新鮮蔬菜，佐上香甜的日式壽喜燒醬汁，口感甘醇鮮甜。

〈和牛壽喜燒〉是用柴魚醬油、料理鹽、洋蔥、奶油炒香作壽喜燒鍋底 ，師傅現涮和牛薄片，再搭配新鮮蔬菜佐日式壽喜燒醬汁，口感甘醇鮮甜。圖／台北遠東香格里拉飯店

日本餐檯上除原本即受歡迎的〈炙燒和牛握壽司〉，新品項〈照燒和牛捲壽司〉，以飽滿Q彈的壽司米製成花壽司外層，餡料則是以主廚獨家秘製的照燒和牛肉捲入炸洋蔥絲和生菜，並灑上蔥花，搭配清爽的小黃瓜以及玉子燒一起享用。

〈照燒和牛捲壽司〉以飽滿 Q 彈的壽司米製成花壽司外層，餡料則是以 主廚獨家秘製的照燒和牛肉捲入炸洋蔥絲和生菜，並灑上蔥花提味。圖／台北遠東香格里拉飯店

〈遠東Cafe’〉在〈夢饗和牛祭〉期間週六及週日加碼提供〈巴西煙燻窯甕和牛臀〉，主廚選肉質細緻軟嫩的和牛臀心肉，豪邁串在窯烤刀串上，以巴西道地窯烤的方式，放入烤爐中細火慢烤，再搭上由荷蘭芹、青辣椒、橄欖油、薄荷葉等製成的「南美洲烤肉的靈魂」阿根廷青醬，馥郁的香草清香襯托肉汁鮮甜，微辣微酸的醬汁讓人胃口大開。

〈遠東Cafe’〉自助餐廳週六及週日限定加碼〈巴西煙燻窯甕和牛臀〉，選肉質細緻軟嫩的和牛臀心肉，豪邁串在窯烤刀串上，以巴西道地窯烤的方式細火慢烤，再搭特製的「南美洲烤肉的靈魂」阿根廷青醬，馥郁香草清香與微辣微酸的醬汁，讓人胃口大開。圖／台北遠東香格里拉飯店

〈遠東Cafe’〉新任主廚黃仁人哲學系畢業，所以有了「廚房裡的哲學家」封號，他喜歡以簡單純粹的料理手法呈現食材最好的風味，並自我期許以努力製作的佳餚與客人交流甚至交心，讓吃到料理的人感受到溫度與愛，貫徹職人精神演繹每一道料理。

因應疫情，〈遠東Cafe’〉調整為週五至週日營業，將菜色升級以和牛入饌吸引食客上門，且讓菜色更加多元、細緻，除了料理美味吸引人之外並提供桌邊服務、現點現做或廚藝秀等，創造不同的用餐趣味和新鮮感，讓客人享受沉浸式的美食體驗。晚上8點至9點半並提供「晚晚餐」。

〈遠東 Cafe〉 自助餐廳新上任主廚黃仁人，擁有近二十年的廚藝經驗，紮實義式料理功力也愛求新求變玩創意。圖／台北遠東香格里拉飯店

遠東Cafe’自助餐廳

地址：臺北市敦化南路二段201號6樓 (地圖)

訂位專線：(02) 7711-2080

訂餐專線：(02) 7700-3155

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