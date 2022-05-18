去年旅展餐券還沒用？飯店祭「放大術」或升級讓你用

本土疫情升溫、外食市場急凍，觀光飯店與鎖餐飲集團一面啟動外帶與外送餐飲服務，觀光飯店並減少餐廳營業餐期或關閉部份餐廳以節省營業成本，新北板橋凱撒、台北美福、台北晶華、新北板橋凱撒等飯店，以及饗賓餐旅集團並針對去（2021)年旅展售出餐券祭出「升等」或「放大」優惠禮遇，藉此消化消費者尚未使用的餐券，避免客訴。

近期受疫情影響，內用客大幅流失比例最高的以吃到飽自助餐廳為最。所以觀光飯店縮短自助餐廳營業天數並暫停供應下午茶，而旅展或美食展熱銷餐券中，下午茶券占比很高。所以飯店提供升等或放大的餐券亦多以下午茶為主。

台北美福飯店館內「彩匯」自助餐廳調整營業時間，僅週五至週日營業，為此美福推出「餐券放大外帶GO」外帶優惠活動, 讓消費者可外帶館內四間餐廳的指定外帶餐點，超過票券面額價值的菜色包括人氣烤鴨及米其林一星台菜餐廳餐點。

晶華酒店亦推出餐券升級術，6月30日前，民眾持「2021ITF台北國際旅展」購買之柏麗廳餐券可享「餐券升級」或「兌換外帶分享餐」優惠，升等菜色不加價，持「柏麗廳平日下午茶雙人券」、「柏麗廳平日下午茶四人券」可升等至周一至周五午餐餐期使用，每人每客價值1,518元。持「柏麗廳平日午餐雙人券」、「柏麗廳平日午餐四人券」可升等至至周一至周五晚餐使用，每人每客價值1,738元。針對日前剛推出的五款宅家美食分享餐也能使用以上餐券兌換，持「柏麗廳平日下午茶雙人券」可兌換一套分享餐。持「柏麗廳平日下午茶四人券」兌換兩套分享餐。持「柏麗廳平日午餐四人券」可兌換三套分享餐。

新北板橋凱撒大飯店「朋派」自助餐僅開放五、六、日午餐及晚餐時段，週一至週四不開放內用，手上有旅展餐券的消費者，單張加價300元可享假日午餐或晚餐1客，等同76折，或是可依不同張數兌換外帶商品，最高可享71折。

饗賓餐旅集團亦有升級活動，5月底前持「饗食天堂」的平日下午餐券，可改用於平日午餐或假日下午茶時段。

6月30日前，民眾持「2021ITF台北國際旅展」購買之晶華酒店柏麗廳餐券可享「餐券升級」或「兌換外帶分享餐」優惠。圖／台北晶華酒店

5月底前持「饗食天堂」的平日下午餐券，可改用於平日午餐或假日下午茶時段。圖／饗賓餐旅

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