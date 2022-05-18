居家宅食吃好料 〈和牛研究室〉即食和牛料理包開賣

本土疫情升溫，民眾減少外食，宅食與在家自煮的人增加，開在台北大直〈春大直〉商場的〈和牛研究室 Wagyu Lab〉，將製作程序繁複費時、平常在家比較不方便烹調料理的和牛美食變身為「冷凍即食和牛料理包」，民眾購買後可以在家「以剪刀取代菜刀」輕鬆自煮成和牛美饌、打造質感餐桌，六款即食和牛料理包括有：〈法式澄清湯〉、〈馬告風味牛白湯〉、〈匈牙利蔬菜牛肉湯〉、〈紅酒燉近江牛〉、〈和牛瑪莎拉咖哩〉，以及〈和牛日式燴飯醬 〉，只需簡單加熱即可享用。主廚並推薦多種創意吃法，讓料理包有不同變化。從單身一人到小家庭都可購回在家享用。

知名日本高檔優質食材進口商苗林行投資開設的〈和牛研究室 Wagyu Lab〉，是一結合了Dining Bar、優質食材醬料選物，以及冷藏日本和牛外賣小超商的複合店，主攻日本近江牛中最優質、素有「和牛女王」美譽、由千成亭的牧場飼養的「未經產」母牛牛肉。如今再推出可即熱即食的「冷凍即食和牛料理包」，就是喜歡日本和牛風味與口感的食饕與和牛控，在家自煮很方便。

即日起，六款冷凍即食和牛料理包於〈和牛研究室 Wagyu Lab〉販售，每份300元起（一人份），現場也提供近江牛各部位肉品、半生麵及調味醬料，搭配料理讓美味更升級。

〈和牛日式燴飯醬〉概念源自日本常見的〈洋食林蓋飯〉（Hayashi Rice），這蓋飯據考是明治時期司門港榮町商店街一些食肆專為趕著上船到中國作生意的商旅而作。做法是以和牛肉、蔬菜、奶油、紅酒烹調而成肉醬，再當成澆頭淋在飯上供客人享用。〈和牛研究室 Wagyu Lab〉如今用高級和牛製作〈和牛日式燴飯醬〉，濃郁醬汁與軟嫩入味的牛肉，簡單覆熱搭配白飯就能享用。

〈匈牙利蔬菜牛肉湯〉以法式澄清湯為底，加入和牛肉、番茄、洋蔥、馬鈴薯等蔬菜熬煮，再添加胡椒、匈牙利紅椒粉，口味微辣適合搭配麵包一同品嚐，推薦給想輕鬆吃、少一些負擔的朋友。〈法式牛肉澄清湯〉的製作工序看似簡單、其實卻繁複，〈和牛研究室 Wagyu Lab〉演繹此法式經典湯品，是以近江和牛牛肉及牛骨長時間熬煮，再去除雜質淨化，製成澄澈剔透的琥珀褐色湯品，看似樸實無華，實則飽含牛肉與牛骨鮮味，湯頭醇厚富含膠質，可以做為暖胃的湯品。

〈紅酒燉近江牛〉是主菜，和牛選用適合燉煮的腿肉部位搭配蔬菜烹煮，紅酒酸味較明顯，是一「大人系」的風味美饌，在家自煮享用時建議可搭配紅酒佐餐，在家也可享受浪漫法式晚餐。

「瑪莎拉」是一種用肉桂、肉豆蔻、黑胡椒、小荳蔻及薑混合的辛香料，如果再融合咖哩就成為風味濃郁的〈瑪莎拉咖哩〉。而〈和牛瑪莎拉咖哩〉就是用加了椰奶讓咖哩更滑順的瑪莎拉咖哩搭配口感軟嫩的和牛肩頸肉，非常適合搭配白飯。〈馬告風味牛白湯〉的湯頭是以和牛邊角肉熬煮，有別於常見的濃郁牛骨白湯，主廚特別加入新鮮的馬告、柑橘及柳橙，為湯頭添加清爽辛香的風味，非常適合做為火鍋湯底享用。

〈和牛研究室 Wagyu Lab〉推出的料理包，簡單覆熱即可食用，如果發揮創意與巧思，還能發展出多種變化吃法。主廚推薦〈蕈菇和牛燉飯〉，將切碎的洋蔥與蕈菇炒香後，放入義大利米拌炒，加入白酒煮至揮發後分次加入〈法式牛肉澄清湯〉煮至米粒熟化，加再入鮮奶油、起司粉再待乳化後收汁即可，再搭配煎和牛一起呈盤，就是一道燉飯。

〈炭烤蔬菜佐燴飯醬汁〉可將喜歡的蔬菜與橄欖油、鹽巴、胡椒充分拌勻，放入烤箱以180度高溫烤約20分鐘，等待的過程中將「和牛日式燴飯醬」料理包解凍加熱，以蔬菜沾取一起食用。

〈和牛研究室〉推出的〈法式牛肉澄清湯〉料理包，以近江和牛及牛骨進行長時間熬煮，再去除雜質淨化，製成澄澈剔透的琥珀褐色湯品，可做為暖胃湯品。圖／和牛研究室

〈匈牙利蔬菜牛肉湯〉是採和牛肉、番茄、洋蔥等蔬菜熬煮，再添加胡椒、匈牙利紅椒粉，口味微辣適合搭配麵包。圖／和牛研究室 〈馬告風味牛白湯〉加入新鮮的馬告、柑橘及柳橙，為湯頭添加清爽辛香的風味，適合做為火鍋湯底享用。圖／和牛研究室

〈紅酒燉近江牛〉以適合燉煮的和牛腿肉搭配蔬菜烹煮，紅酒酸味較明顯，可搭配麵包享用。圖／和牛研究室 〈和牛研究室Wagyu Lab〉覆熱即可食用的料理包，只要發揮創意與巧思，也能發展出多種變化吃法。圖／和牛研究室

〈和牛研究室Wagyu Lab〉可以買到日本和牛不同部位回家料理。圖／和牛研究室 開在〈春大直〉的 〈和牛研究室Wagyu Lab〉主要供應販售日本千成亭的牧場飼養的「未經產」母牛牛肉。圖／和牛研究室

和牛研究室Wagyu Lab

地址：台北市中山區樂群三路303號

電話：(02) 2658-0226

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