防疫存糧新選擇 鍾欣怡「欣欣牌」攜手胡同燒肉聯名抗疫

本土疫情升溫，民眾減少外食，居家自煮取代赴餐廳內用，藝人鍾欣怡創立的電商平台「欣欣牌」攜手「胡同燒肉」聯名開發「A5和牛煎餃」與「燒肉水餃」兩款新商品，並搭配「洋蔥皇后醬」，組合推出「聯名豪華組」，預計自5/17日起至6/6日止優惠開賣，「聯名豪華組」原價1,412元），優惠價1,280元，消費者在「欣欣牌」與「胡同商城」兩大電商均可購買。

鍾欣怡決定集結「欣欣牌」經典暢銷品項：煎餃、牛肉麵、湯麵、雞湯、滷味小菜、魚肉等商品推出「欣欣牌防疫箱12品」，原價2,146元、優惠價1,888元，約88折，活動期間再推滿1,888元即享免運優惠。

「欣欣牌」以開發方便的冷凍商品市場為主，目前網路商城中已有將近30款冷凍商品包，包含經典的「屋台煎餃」、「老火燉菇雞湯麵」、「法式清燉牛肉麵」、「淮山百合花膠雞湯」等商品，民眾在家只要輕鬆加熱就能在家享有溫馨美味。

「胡同燒肉」是興櫃連鎖餐飲集團橘焱胡同國際股份有限公司旗下主力品牌，因商品獨特，受到星宇航空與VOLVO汽車青睞並合作，此次與鍾欣怡的電商品牌「欣欣牌」聯名合作開發全新冷凍商品，標榜結合「欣欣牌」煎餃的經典麵皮，以及「胡同燒肉」乾拌麵的和牛油兩大特色，開發出全新冷凍商品「A5和牛煎餃」與「燒肉水餃」。

欣欣牌與橘焱胡同共同開發的全新商品「A5和牛煎餃」，嚴選日本宮崎縣香草牛油脂入餡，可以嘗出以日本和牛油香和馥郁香菇香。「燒肉水餃」風味香甜，搭配爽脆四季豆的內餡清爽又不失脂香。而欣欣牌的水餃與煎餃的飲皮也有特色，無論水煮或煎烤都能保持Q度，烹調時也不易破損。品嘗「A5和牛煎餃」與、「燒肉醬水餃」，可搭配欣欣牌全新推出的「洋蔥皇后醬」，鹹甜脆口口感相當開胃。

想一次搜羅全新聯名美味，可選擇內含A5和牛煎餃、燒肉水餃各24入，加上洋蔥皇后醬2入的「聯名豪華組/優惠價1,280元」。特別喜愛和牛香的人則可選A5和牛煎餃24入搭洋蔥皇后醬乙罐的「聯名牛醬組/668元」。另外，不吃牛的人則可選擇以燒肉水餃24入搭洋蔥皇后醬乙罐的「聯名豬醬組/628元」。

除三款與胡同燒肉的聯名組合外，欣欣牌也同步推出囊括水餃、麵類、滷味小菜與魚肉的「欣欣牌防疫箱12品/優惠價1,888元」，並在欣欣牌商城販售。

「欣欣牌防疫箱12品」以欣欣牌創立至今銷售長紅的屋台椒麻煎餃為主，再搭配手打拉麵(細)與刀削寬麵(粗)的湯麵品項 – 法式清燉牛肉麵、老火燉菇雞湯麵、暖男經典牛肉麵、渣男紅燒牛肉麵，以及溫潤湯品淮山百合花膠雞湯、鰹魚白蘿蔔湯。想來點滷味小菜的話，也有小點滷味拼盤、涮嘴脆毛豆、清甜柚香蓮藕，另也有鮮凍食材智利鮭魚切片、格陵蘭大比目魚切片共12項欣欣牌精選商品，一箱就能搞定，為居家期間帶來方便的新鮮美味。

欣欣牌創辦人鍾欣怡為自家「欣欣牌」的商品代言。圖／欣欣牌 欣欣牌電商平台上亦有各式精燉湯麵如：暖男經典牛肉麵、老火燉菇雞湯麵與法式清燉牛肉麵。圖／欣欣牌

欣欣牌與胡同聯名推出的「A5和牛煎餃」，可以嘗出以日本和牛油香和馥郁香菇香。圖／欣欣牌 為擴大搶宅食商機，藝人鍾欣怡創立的電商平台「欣欣牌」攜手「胡同燒肉」聯名開發的「燒肉水餃」。圖／欣欣牌

「胡同聯名豪華組」內有「A5和牛煎餃」、「燒肉水餃」和「洋蔥皇后醬」。圖／欣欣牌 欣欣牌全新推出的「洋蔥皇后醬」，味道鹹甜交織，口感爽脆。圖／欣欣牌





延伸閱讀