確診人多了、外食人少了 晶華激推「宅家美食訂閱制」，買越多越划算

本土疫情升溫，外食的人數銳減，台北晶華酒店持續滿足消費者「在家防疫」的餐飲需求，宣布自今（5/15)日起推出「晶華宅家美食訂閱制」，鼓勵民眾一次下訂防疫期間所需的餐食，再安排不同日期自取或外送，訂的組數越多、折扣也就越大，以居家套餐搭配其它多樣的外帶/外賣美食，擴大搶攻「宅食經濟」。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，「晶華美食到你家」美食平台成立至今約一年，因持續不斷推陳出新，且「從食材到包材」與運送包溫皆講究，所以累積許多常客和忠實粉絲，也創造出了許多「話題美食」。如今本土疫情升溫，除民眾減少外食，且不少人因必需居隔無法出門，所以晶華酒店積極規劃出更多不同的餐飲組合提供選擇及購買方式。吳偉正表示，「晶華宅家美食訂閱制」便是以小家庭顧客的需求出發，考量到方便性及豐富性，主廚團隊特別挑選出最受歡迎且符合飲食原則的各式美饌集結成五款「主題式分享餐」，民眾可以一次下訂再分次取餐，餐餐都能享有健康營養的五星餐點。

「晶華宅家美食訂閱制」首波推出的五套分享餐以日、泰、西、中式及蔬食為主題，每套皆針對一般家庭「四菜一湯」為設計架構。菜色內容集結酒店內各餐廳的人氣美食，包括極品散壽司盛合、牛肉壽喜燒，泰式海鮮東蔭酸辣湯、泰北打拋豬肉飯、燻鮭魚凱薩沙拉、波隆肉醬千層麵、蟹粉海鮮豆腐煲、XO醬蝦仁炒飯、黑蒜香菇燉雞湯等，每套訂價2,080元，優惠價每套1,680元，訂兩套每套1,580元，訂三套每套1,480元，越訂越便宜。消費者可透過「晶華美食到你家」平台訂購，輕鬆在家享受豐盛的五星大餐。

「晶華宅家美食訂閱制」推出的五款主題分享餐，由各餐廳廚藝團隊精選出最具代表性的各式美食，力求達到美味和營養均衡。其中「和風日式分享餐」是主廚以漁港新鮮直送的漁獲製作成各式料理，包括人氣第一名的極品散壽司盛合、刺身盛合，以及海老天婦羅、時令魚味噌湯，搭配以三燔秘製醬汁料理而成的牛肉壽喜燒，一次網羅最經典的日料美味。

「南洋泰式分享餐」則是集結泰市場餐廳中最受客人喜愛的青木瓜沙拉、黃金月亮蝦餅、薑黃咖哩蟹、海鮮冬蔭酸辣湯及泰北打拋豬肉飯，各式開胃的辛香料理，讓人不禁胃口大開。

「經典義式分享餐」是以海鮮巧達湯佐以清爽的燻鮭魚凱薩沙拉，主食部分則是搭配軟嫩入味的勃根地紅酒牛肉以及鮮香開胃的番紅花燴海鮮，豐美的料理點綴出上乘的西式饗宴。

「手路中式分享餐」以養生的黑蒜香菇燉雞湯為主角，搭配上鹹香Q彈的文火老滷牛子腱及辛辣開胃的川味剁椒鮮魚，主食則是晶華最經典的XO醬蝦仁炒飯。針對獨鍾蔬食的家庭也有「低GI蔬食分享餐」的選項，其中紅藜麥鮮綠沙拉及義式蔬菜湯有著滿滿膳食纖維，美味、健康營養滿分。

「晶華宅家美食訂閱制」推出的五款主題分享餐，每套原價2,080元，優惠價每套1,680元，單次訂購兩套可享特惠價3,160元 ，平均每套1,580元。單次訂購三套可享特惠價4,440元，平均每套只需1,480元，訂越多越划算。同時，六月底前消費者持「2021台北國際旅展」購買之柏麗廳自助餐券也可兌換上述套餐。

台北晶華推出「低GI蔬食分享餐」，搶「健康宅食」商機。圖／台北晶華酒店

「晶華宅家美食訂閱制」推出的宅食餐中，「手路中式分享餐」以養生的黑蒜香菇燉雞湯為主角，搭配上鹹香Q彈的文火老滷牛子腱及辛辣開胃的川味剁椒鮮魚。圖／台北晶華酒店

晶華「經典義式分享餐」是以海鮮巧達湯佐以清爽的燻鮭魚凱薩沙拉，主食部分則是搭配軟嫩入味的勃根地紅酒牛肉，以以及鮮香開胃的番紅花燴海鮮。圖／台北晶華酒店 晶華推出美食訂閱制，其中「南洋泰式分享餐」則是集結泰市場餐廳中最受客人喜愛的青木瓜沙拉、黃金月亮蝦餅、薑黃咖哩蟹、海鮮冬蔭酸辣湯及泰北打拋豬肉飯。圖／台北晶華酒店





延伸閱讀