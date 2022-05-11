美食外賣超狂優惠！台北晶華「買烤鴨、送龍蝦」

狂！超狂！疫情升溫，染疫確診人數天天增加，觀光飯店、連鎖餐廳內用人數對半砍，為此，業者重啟美食餐飲外賣／外送服務，台北晶華酒店「晶華美食到你家」美食外帶外送平台，即日起更開設「星級烤鴨專區」專區集合各種烤鴨組合全力搶宅食商機，專區中最引人矚目的品項則為「買烤鴨‧送龍蝦」，內有烤鴨三吃之外，還可將整隻肥美的波士頓龍蝦帶回家。即日起至5月15日下訂自取可享6.4折限時優惠，下載「晶華會」APP成為會員可再折抵100元。

國人就是愛吃烤鴨，中餐的餐飲促銷活動「烤鴨既出，誰與爭鋒」，台北晶華去年防疫升級期間推出烤鴨外賣迄今已突破1萬隻，如今疫情再度升溫，台北晶華的「晶華美食到你家」美食外帶外送平台不僅再推烤鴨外賣，更有「烤鴨三吃」、「半鴨分享餐」並搭配港式點心」、粵式料理、蒜蓉龍蝦、鱈蟹西施泡飯，以及住房專案等6種不同組合，烤鴨控與消費者可於平台一鍵購足，套餐每份2,980元起，24小時前下訂-即可享用。專區中最引人矚目的品項「買烤鴨‧送龍蝦」。

「晶華美食到你家」平台的烤鴨料理是由館內「晶華軒」高級粵菜餐廳廚藝總監鄔海明規劃，嚴選來自宜蘭、體型大小適中的北鴨為菜單主角，北鴨自幼即採流水式豢養，飲用甘甜溪水，食用天然穀物，得天獨厚的飼育環境造就出口感細嫩，油脂豐富的高檔肉質。主廚遵循廣式掛爐古法，將洗淨後的鴨子填入八角、丁香、月桂葉等辛香料，以熱水汆燙後均勻塗抹糖皮醬汁，經懸掛自然風乾，再以炭火烘烤至鴨皮呈現紅潤酥脆的誘人光澤即可，成品皮潤肉甜，吸引大批識味食饕的喜愛。

「晶華美食到你家」平台新設的「烤鴨專賣區」品項琳瑯滿目，可滿足2至6人的用餐需求，最受歡迎的「一鴨三吃」內容包含片皮鴨捲、鴨腿佐冰梅醬、以及薑蔥炒鴨架。搭配烤鴨的「烤鴨組合餐」則有包括晶瑩蝦餃、北菇蒸燒賣、江南素菜餃和蜂巢炸芋角的港點合集，或是赫赫有名的餐廳招牌鱈蟹帝皇蝦泡飯，粵式大菜則有蒜蓉蒸龍蝦或是上湯帝皇皇蝦等選項。

值得一提的是，台北晶華客房部亦推出「晶華烤鴨宅饗宴」住房優惠專案，入主晶華客房4小時並於房內大啖粵式經典上湯帝王蝦伊麵、金銀蛋莧菜的「小家庭半鴨分享餐」。上述套餐2,980元起，喜愛烤鴨的消費者們一定可以在專區內選購到適合自己的美味。

台北晶華超狂「買烤鴨、送龍蝦」 美食外賣專案，將於今（5/11）上午9點準時開賣），內容為含全套經典「片皮全鴨三吃 」，片皮鴨20捲並附蔥、黃瓜、甜麵醬以及餅皮，烤鴨腿附冰梅醬、薑蔥炒鴨架，同時再送肉質Q彈、肥美鮮甜的整隻波士頓蒜蓉龍蝦，原價5,580元的超豪華海陸餐，限時優惠只要3,580元，預料又將引來排隊人潮。

除各式烤鴨餐組合外，台北晶華「晶華美食到你家」平台上另有「抗疫戰備存糧箱」，整合清燉、紅燒牛肉麵，剝皮辣椒水餃、花旗蔘燉烏骨雞湯、栢麗廳港點小滿漢、府城肉燥料理包等多項冷凍以及常溫商品，提供全台宅配到府免運費的服務。除了個人包外也有家庭共享組，在家抗疫的同時，也能輕鬆享用美食。

台北晶華「粵式烤鴨三吃+手作港點」是由烤鴨三吃，搭配晶瑩蝦餃、北菇蒸燒賣、江南素菜餃、蜂巢炸芋角四款港點。圖／台北晶華酒店 晶華「米其林三合一分享餐」包括一整隻烤鴨、港點以及西施泡飯。圖／台北晶華酒店 晶華「晶華烤鴨宅饗宴」的客人可於寬敞房內享用熱騰騰的烤鴨餐。圖／台北晶華酒店

晶華「抗疫戰備存糧箱」內有清燉與紅燒的「晶華冠軍牛肉麵」。圖／台北晶華酒店 「晶華美食到你家」為防疫推出「抗疫戰備存糧箱」，內有多款冷凍常溫美食禮盒全台免運費。圖／台北晶華酒店

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