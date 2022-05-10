吃鮪魚的季節到了！那家的「海中和牛」最好吃？

吃鮪魚的季節到了，包括台南大員皇冠假日酒店館內〈煉．瓦〉日本料理和〈彩豐樓〉、台北萬豪酒店〈KOUMA日本料理小馬〉，礁溪寒沐酒店的〈MU TABLE〉自助餐廳，以及台北〈鳥丈〉爐端燒餐廳和〈泰迪農園〉咖哩店，都有以被稱為「海中和牛」的當令鮪魚入饌料理的菜餚供鮪魚控和食客吃貨嘗鮮，除單點菜色外，台南大員皇冠假日酒店〈煉‧瓦〉日本特色餐廳主廚熊馬基更設計了「鮪魚套餐」，從前菜、刺身、燴煮、酥炸、燒烤、主食、湯品，再到甜點等，一個套餐內就可以嘗到以整條新鮮直送的鮪魚不同部位烹調料理的菜式，風格獨具、考驗大廚功力並挑逗食客味蕾。

每年4至6月是黑鮪魚最肥美的季節。台南大員皇冠假日酒店即日起至6月底前推出「鮪隨而來」活動推廣鮪魚美食，〈煉‧瓦〉日本特色餐廳主廚熊馬基設計的「鮪魚套餐」每套2,380元+10%，可從頭到尾吃出鮪魚不同部位的風味與口感。

〈黑鮪魚旬彩刺身〉是用油脂分布細密均勻的黑鮪魚前腹肉，搭配油脂較少的黑鮪魚赤身一起呈現。〈鮪魚龍田揚〉以油脂較少的鮪魚背肉，咀嚼口感極佳，以薑、醬油等醃製，裹上太白粉炸得酥香。〈黑鮪魚壽司三重奏〉用了黑鮪魚腦天、大腹與赤身製作，其中腦天指的是魚頭頂部分的肉，是黑鮪魚全身上下脂肪最多的部位，因為口感軟綿、稀有，價格不斐，大廚將之炙燒，除口感佳並有油香。

除了套餐，熊馬基並推出多道鮪魚單品特色料理。〈照燒臉頰肉〉是用鮪魚眼睛底下的部位，這部位的口感很像牛肉，大廚以照燒烤肉醬調味，先烤後烹煮，外皮微酥帶有炙烤香氣、濃郁醬香縈繞。〈鹽燒鮪魚下巴〉充滿豐富的魚油及鮮嫩的肉質，簡單燒烤，撒上薄鹽就很美味。〈特製鐵火丼〉採用入口即化的鮪魚三角腹肉切片，以及刺身剁碎，加上鮮貝與海膽的組合。〈焚煮鮪魚尾肉〉以運動量最大的鮪魚尾巴，以醬油、味醂、清酒與蔬菜等日式紅燒烹調方式，文火慢煮徹底釋放膠質，完成這鹹甜平衡的獨特口感。

台南大員皇冠假日酒店〈彩豐樓〉同步推出〈紅燒白玉鮪魚〉，主廚袁東海以〈麻婆豆腐〉為創作靈感，將新鮮鮪魚切丁、過油以增加表面的香氣，再加入骰子狀豆腐、豬絞肉，與烏魚子醬一起慢火悶燒入味，整道菜有多種層次的口感，鹹香好下飯。

運動量最大的鮪魚尾巴，含有豐富的膠原蛋白，〈焚煮鮪魚尾肉〉是以醬油、味醂、清酒與蔬菜調味，文火慢煮釋放膠質後成菜。圖／台南大員皇冠假日酒店 〈煉瓦〉的〈照燒臉頰肉〉，是採鮪魚眼睛底下部位，以照燒烤肉醬調味，先烤後烹，外皮微酥帶有炙烤香氣、濃郁醬香縈繞。圖／台南大員皇冠假日酒店

〈煉瓦〉日料的〈鹽燒鮪魚下巴〉，肉質鮮嫩、魚油豐富，簡單燒烤再撒上薄鹽就很美味了。圖／台南大員皇冠假日酒店 台南大員皇冠假日酒店〈煉瓦〉鮪魚季單點棓式〈海膽三色細卷〉，細卷內有滿滿的海膽，以及鮪魚刺身、軟絲和水針魚。圖／台南大員皇冠假日酒店

台南大員皇冠假日酒店〈煉瓦〉日料的〈特製鐵火丼〉，以切片的鮪魚三角腹肉，以及刺身剁碎，加上鮮貝與海膽組合。圖／台南大員皇冠假日酒店 需前一天預約才吃得到的〈腹皮油味噌湯〉，取用鮪魚豐厚的皮下組織，加上靠近肋骨的魚腹肉，以3種味噌調味讓味噌湯層次豐，且膠質滿滿。圖／台南大員皇冠假日酒店

〈KOUMA日本料理小馬〉從西華飯店遷到台北萬豪酒店重新營運，Omakase套餐當然少不了賞令的鮪魚料理，其中〈黑鮪魚中腹壽司〉的鮪魚來自日本頂級鮪魚集散地和歌山，沾點北海道昆布醬油就非常美味。〈鮪魚赤身〉則是選用有「鮪魚中的鮪魚」之稱的日本野生本鮪赤身呈現，主廚以熊本壺底醬油醃漬後，以豐洲特上海苔捲成手卷。

搶上鮪魚祭列車，礁溪寒沐酒店〈MU TABLE〉自助餐廳，5月週三、週日午餐及晚餐時都有主廚演出「黑鮪魚現切秀」，主廚以熟練刀工精準分切來自蘇澳海域每日現捕的整尾黑鮪魚，食饕與吃貨可藉此機會認識黑鮪各部位。

屏東鮪魚季5/7起跑，〈鳥丈爐端燒〉與〈泰迪農園咖哩〉也跟上話題，以黃鰭鮪魚入饌分別推出季節限定美味。〈鳥丈爐端燒〉大廚以油脂含量高、肉質細嫩的鮪魚下巴，以日式醬汁類似紅燒的手法烹調〈荒煮鮪魚下巴〉，滋味甘甜鹹香。同樣使用鮪魚下巴烹調的〈鮪魚下巴柚子蜜汁燒〉則在濃郁鹹香裡增添柚子甜香。〈酥炸鮪魚排〉將是鮪魚肉裹上麵衣酥炸半熟，口感外酥脆、裡軟嫩，搭配酸甜交織的蘿蔔泥橙醋，風味與口感皆佳。

〈泰迪農園咖哩〉是和風洋食餐廳，初夏時間推出以高腳杯裝盛的〈鮪魚白味噌水果醋沙拉〉，外觀清爽，看得到以日式醬油醃漬的黃鰭鮪魚生魚片、生菜、芒果、玉米筍等蔬果層層堆疊起的繽紛色調，為了讓風味更加豐富，料理長特別調製清爽酸甜的白味噌水果醋醬汁，讓沙拉更開胃。

礁溪寒沐酒店〈MU TABLE〉自助餐廳，5月每週三、週日午餐及晚餐，主廚會演出「黑鮪魚現切秀」。圖／礁溪寒沐酒店

台北萬豪〈KOUMA日本料理小馬〉Omasase套餐可嘗到〈豐洲林屋海苔捲黑鮪刺身握壽司〉。圖／姚舜 台北萬豪酒店〈KOUMA日本料理小馬〉的〈黑鮪魚中腹壽司〉，是選用和歌山天然鮪魚，搭配北海道昆布醬油捏製。圖／姚舜 〈泰迪農園咖哩〉以高腳杯裝盛的〈鮪魚白味噌水果醋沙拉〉，是以日式醬油醃漬的黃鰭鮪魚生魚片、生菜、芒果、玉米筍等蔬果堆疊出的繽紛色調。圖／泰迪農園咖哩

〈鳥丈爐端燒〉餐廳以油脂含量高、肉質細嫩的黃鰭鮪魚鮪魚，以日式醬汁燉煮〈荒煮鮪魚下巴〉。圖／鳥丈爐端燒 〈鳥丈爐端燒〉的〈酥炸鮪魚排〉是將黃鰭鮪魚肉裹上麵皮酥炸半熟，口感外酥脆裡軟嫩，搭配酸甜的蘿蔔泥橙醋去化油膩。圖／鳥丈爐端燒

〈鳥丈爐端燒〉的〈鮪魚下巴柚子蜜汁燒〉，濃郁鹹香裡增添柚子甜香。圖／鳥丈爐端燒

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