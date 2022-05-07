星級飯店端出豪華版端午粽 山珍海味全都包

母親節檔期還沒結束，各大頂級飯店超前部署推出端午粽子搶市，每款粽子超級澎湃，想吃頂級鮑魚或是奢華干貝全都有，不管是與家人一起品嘗還是贈禮都適合，吃粽子也能有儀式感。

海陸雙珍粽重達1.1公斤

北投大地酒店推出3種口味，其中頂級豪華版的「海陸雙珍粽」是酒店歷久彌堅明星商品，單顆粽子重達1.1公斤、適合5至6人分享，主廚以在來米稻草梗捆綁後，使用老滷熬製1至2小時，直到入口即化的美國牛小排再搭配獨門醬汁滷製「吉品鮑魚」，一顆粽子同時品嘗到尾韻及淡淡稻香的牛肉，也吃得到帶有海味的鮑魚，早鳥價享有優惠。

另外「老罈酸菜伊比利粽」選用頂級西班牙伊比利豬，以雲林古法醃製的酸菜燉煮入味，香Q糯米包裹著軟嫩微辣的豬肉與酸菜內餡，保證一口接著一口。「麻油雞酒鮑魚粽」酒香濃郁，以百年老店黑麻油煸炒薑片、糯米與雞腿肉，再加上整顆「吉品鮑魚」，不僅用料紮實豐富，每顆米粒都吃得到濃郁酒香，是「麻油雞酒飯」的完美延伸。

今年推出4款時令粽禮與雙款組合式粽禮的台北君悅酒店，主攻北部家庭散客及大型企業客戶贈禮，以迷人糯香與豐味食材迎佳節。包粽師傅以匠心獨運的手藝功夫，獻上連年熱銷萬顆、台味十足「經典北部粽」、鮮味逸品「鮑魚瑤柱花菇粽」、奢華養生「松茸松露蕈菇素粽」及香甜經典「紫米蓮子豆沙粽」，價格自480元至2280元不等。

「麻油雞酒鮑魚粽」用料紮實豐富。圖／北投大地酒店提供

台北君悅酒店總經理陳隆慶表示，由於疫情影響，5、6月許多企業原定內用之宴會活動取消，將預算改用於採購粽禮餽贈；同時，館內歷年除了與百貨合作，今年更積極拓增線上銷售通路，與知名外送平台、年輕族群愛用的Line禮物、票券平台及長榮航空線上購物等共同合作，搶攻網購贈禮市場，目標為今年粽禮業績較去年提升20％以上。

台味十足的「經典北部粽」受好評。圖／台北君悅酒店提供

奢華養生的「松茸松露蕈菇素粽」風味獨特。圖／台北君悅酒店提供

主廚名粽預購享早鳥價

台北萬豪酒店亦搶攻節慶商機，以經典、創意、甜粽等多款風味粽禮盒共5組，包括萬豪經典粽禮、采采食茶冰心甜粽禮等，讓民眾享用星級主廚名粽。擁40年料理資歷的「國宴主廚」高鋼輝與團隊研發純手工端午粽禮，其中饕客必買的「萬豪經典粽禮」集數款人氣風味，包含以法國進口牛肝蕈，搭配整顆南非活鮑魚製成的「豪華牛肝蕈鮑魚粽」，以及特製滷汁及豬蹄筋入粽、豐潤美味的「福虎粽」，各有愛好，15日前預購享早鳥優惠9折。

「冠軍犇牛粽」肉香四溢，口口過癮。圖／台北萬豪酒店提供

「茶香青梅粽」及「楊枝甘露粽」精緻小巧，外型份量適中無負擔，滿溢濃郁夏日風情。圖／台北萬豪酒店提供

(中國時報洪秀瑛 )

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