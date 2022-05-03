清爽調 母親節蛋糕入茶

母親節蛋糕除了外觀拚創意，各大品牌看準近年消費者偏愛清爽成人系口感，開始推減少濃厚奶油、融入更多茶葉的蛋糕，不僅媽媽喜愛，也受到年輕族群擁護，許多茶葉蛋糕新品甫上市，就帶動業績成長2至4成。

從熟悉口味延伸

為何茶葉在烘焙類別大受歡迎？擁有多年經驗、近期也將茶葉融入麵包的烘焙名師吳寶春分析，「主要是人人幾乎都有喝茶經驗，從熟悉的口味延伸到烘焙，最能夠抓住客人的心」，反之如果突然做酸辣蛋糕，大眾可能就不敢嘗鮮。吳寶春烘焙學院近期提倡客家文化販售麵包「梅引茶金」，運用東方美人茶讓歐式麵糰即便不加糖、奶油也能保持茶香，達到齒頰生津境界，單個售價260元。

這波茶葉蛋糕之爭熱鬧萬分，金格觀察到，媽媽們口味偏清爽，過去金萱紅茶款蛋糕相當熱賣且消費者有年輕化趨勢，客群以25至30歲女性為主，因此母親節新推「柚見蘋安雙色長崎蛋糕」，上層為蜂蜜糕體，下層則是紅茶做基底交織韓國香橙果肉，口感豐富，預估新品登場，業績可較往年漲45％，即起至8日特價361元，消費一盒就捐20元助公益。

典雅充滿文化感

「金帛手製」則認為，抹茶元素典雅富文化感，且清爽滋味更得年輕人的心，25至34歲女客尤為喜愛，今年特別開賣外觀夢幻的「綠籬笆的春天」，內餡運用草莓卡士達醬，奶油則加水蜜桃點綴，最後搭日本小山園抹茶提香，每條580元，預估整體銷售順勢漲2成。

Mr. August推出首款蛋糕「綠葡萄蜂蜜伯爵蛋糕」，以來自紐西蘭野花蜜搭杏仁粉、水果及麵粉豐富口感，並運用「伯爵茶」融入鮮奶油佐時令水果作內層夾心，巧妙混搭不突兀，帶出食材香氣亦可滿足清爽感。

不僅烘焙品牌，「唐寧茶」也攜手戚風蛋糕專賣店CHIFFON推「唐寧胭脂莓果茶天堂」，以胭脂莓果茶作蛋糕基底並加入莓果乾，外型可口連孩子也喜歡，4吋售價800元，業者表示，近年養生風正夯，媽媽們因身體訴求厭倦甜膩，茶不僅有回甘效果，還能平衡油脂和糖分，另因疫情外帶人數增長，買氣有望上漲至少2成。(中國時報 朱世凱)

金帛手製母親節限定款「綠籬笆的春天」以抹茶提香，每條580元。圖／金帛手製提供 唐寧茶攜手CHIFFON推「唐寧胭脂莓果茶天堂」，不甜膩滋味抓住媽媽的心。圖／TWININGS唐寧茶提供

Mr. August「綠葡萄蜂蜜伯爵蛋糕」運用伯爵茶香減少甜膩並帶出食材風味。圖／Mr. August提供 吳寶春烘焙學院「梅引茶金」運用東方美人茶推廣客家文化。圖／吳寶春烘焙學院提供

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