獨〉母親節烤鴨外賣 台北晶華、萬豪與帝國會館參戰

烤鴨！又是烤鴨！觀光飯店拚餐飲業績，西餐只要祭出「牛排、龍蝦、吃到飽」三招，通常皆無往不利。至於中餐，則是「烤鴨既出，誰與爭鋒」。由於本土疫情升溫、確診人數持續增加，宅食市場又開始活絡，家有長輩或小孩的家庭決定在家享用母親節大餐，於是觀光飯店重啟美食外賣與外帶服務，是台北晶華、台北喜來登、台北遠東香格里拉、台北萬豪、台北君品、六福萬怡，以及遷到台北雙城街繼續營業的帝國會館、天成飯店集團所屬的世貿國際會，還有COZZI Blu和逸飯店‧桃園館內川揚料理餐廳〈逸薈軒〉，均各自推出一鴨多吃的烤鴨或以烤鴨搭配不同菜式的組合餐外賣，藉此爭取市場青睞，有意在家吃烤鴨的消費者選擇很多。

台北晶華酒店洞悉這一波宅食市場需求再增溫，除推出中西日式外帶母親節大餐組合，「晶華美食到你家」美食外賣平台上單是烤鴨就有多種選擇，其中 〈經典片皮鴨三吃〉2980元，包括搭配蔥段、黃瓜、甜麵醬以及餅皮的片皮鴨捲，佐以冰梅醬的烤鴨腿以及薑蔥炒鴨架。〈 三合一米其林烤鴨套餐〉7800元內容包括鱈蟹帝皇蝦泡飯，片皮鴨捲、薑蔥炒鴨架，以及冰梅醬鴨腿，搭配主廚現做的的晶瑩蝦餃、北菇蒸燒賣、蜂巢炸芋角、江南素菜餃與巧手蘑菇流沙包，蒐羅所有的港點好味道。〈招牌片皮鴨三吃+港點集路〉 4200元有掛爐烤鴨的片皮鴨捲、冰梅醬鴨腿，以及薑蔥炒鴨架三款料理，搭配晶瑩蝦餃、北菇蒸燒賣、江南素菜餃、蜂巢炸芋角等人氣港點。

台北喜來登飯店有米其林推薦餐廳的〈辰園廣式片皮鴨分享餐〉，可4至6人享用、外帶價5,292元，內容包括黃金片皮鴨三吃：片皮鴨捲餅、脆皮鴨腿、香滑鴨絲粥外，還有紅燒雙冬龍膽腩煲、鎮江香醋肉排、百花釀油條與兩款經典港式點心等。台北遠東香格里拉飯店〈香宮〉粵菜餐廳推出〈招牌脆皮烤鴨一鴨三吃外帶套餐〉，包含第一吃片皮鴨搭配捲餅、小黃瓜、青蔥佐特製沾醬，第二吃為蹄香生菜片鴨鬆，以及第三吃的時菜豆腐鴨骨湯。套餐另有黑椒茄子比目魚煲 、香宮蟹肉炒飯和清炒鮮時蔬，適合闔家四人享用，每套4,680元。需兩天前預訂。

台北萬豪酒店推出2800元、六人份享用的〈冠軍烤鴨兩吃〉，內容有鴨肉 20片、餅皮20張、鴨腿2隻，醬料為特製噶瑪蘭威士忌風味醬料，另有酸菜鴨肉米粉湯與兩款精緻小菜。

台北君品酒店重啟多款星級料理外帶服務， 連續四年拿下全台唯一米其林三星的頤宮中餐廳的「片皮鴨」，四種吃法超值優惠價每隻4,480元，包含烤鴨捲餅，附10片青蔥餅皮與10片原味餅皮、鴨腿搭配冰梅醬，如選購五吃則增加了上湯鴨骨粥，每份5,480元。購買烤鴨的消費者還可用優惠價880元加購加拿大水煮活龍蝦。

六福萬怡酒店6月底前推出的「舒鴨好眠住房專案」4999元，平日住房加〈跳跳糖烤鴨二吃〉與Buffet早餐兩客，且第3、4人免費入住(不含早餐)、萬豪旅享家房晚點數。〈粵亮〉廣式料理餐餐廳並於5/7~5/8推出〈招牌鴨合宴四人合菜〉，每套6,999元+10％內有跳跳糖靚皮烤鴨三吃外，還有黑蒜螺頭燉花膠湯、蟹黃醬燜活龍蝦、雲腿金蒜蒸海石斑、片皮鴨油炒時蔬菜，仙翁冰糖燉雪梨等美饌。

世貿國際會館推出「揪團吃飯 烤鴨招待」活動，6月底翦凡於宴會廳或翠庭中餐廳消費指定桌菜每桌9,999元+10%，即贈價值1,680元+10%的招牌明爐片皮鴨一吃兌換券，可下次使用。遷到雙城重新營運的華國飯店〈帝國會館〉推出〈掛爐烤鴨四人餐〉，3,280元內有黃金泡菜、古早醃蘿蔔、掛爐片皮鴨三吃含片皮鴨、 芋頭鴨米粉或鴨粥、鴨鬆窩窩頭，以及金沙杏鮑菇、蒜香蘿蔔糕、瑤柱炸春捲與金鑽芝麻包。

COZZI Blu和逸飯店‧桃園館川揚料理餐廳〈逸薈軒〉推出〈鴨脂宴-烤鴨四人分享餐〉」4,980元，內有夾入鴨皮、鴨肉、大蔥及甜麵的片皮鴨捲、冰梅鴨腿斬件、乾鍋鴨架、酸白菜鴨架湯、蟹黃海鮮豆腐煲、豆撈龍蝦伊麵等餐點。

台北晶華酒店「晶華美食到你家」美食外帶平台上有3種烤鴨外帶組合可以選擇。圖／台北晶華酒店 台北萬豪酒店〈冠軍烤鴨兩吃〉，六人份、2,800元。圖／台北萬豪酒店

台北君品酒店米其林三星〈頤宮〉中餐廳推出的〈片皮鴨〉，四種吃法超值優惠價每隻4,480元。圖／台北君品酒店 台北遠東香格里拉飯店〈香宮〉粵菜餐廳，推出〈脆皮烤鴨一鴨三吃〉外帶套餐，適合闔家四人享用，每套4,680元。圖／台北遠東香格里拉飯店

台北六福萬怡酒店〈粵亮〉廣式料理廳推出的〈招牌鴨合宴四人合菜〉每套6,999元+10％，內有〈跳跳糖片皮鴨三吃〉。圖／六福旅遊集團提供 COZZI Blu和逸飯店‧桃園館〈逸薈軒〉提供〈鴨脂宴-烤鴨四人分享餐〉4,980元，嚴選肥美櫻桃鴨搭配各式經典菜品，供消費者外帶。圖／Blu和逸飯店‧桃園館

台北華國飯店〈帝國會館〉已遷到雙城街重新營運，並推出〈掛爐烤鴨四人餐〉，每套3,280元。圖／帝國會館

6月底前赴台北世貿國際會館宴會廳或〈翠庭〉中餐廳消費指定桌菜每桌9,999元+10%，即贈價值1,680元+10%的〈招牌明爐片皮鴨一吃〉兌換券。圖／台北世貿國際會館

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