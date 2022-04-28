大倉久和大飯店「荷韻薰風粽禮」預購享85折優惠

家家戶戶飄出粽香的端午節即將來臨，大倉久和大飯店壬寅年端午佳節推出「荷韻薰風粽禮」，由桃花林中華料理主廚團隊精心研發製作，深厚豐富的料理手藝，主廚嚴選澎湃食材，華麗推出葷素甜鹹兼備的粽禮組合，包含暢銷美味「經典北部粽」復刻懷念台味記憶、桃花林鎮店首選「豪華荷香北粽」、養身蔬食「松露野菌素粽」以及淡雅清甜的「紫米桂花蓮子甜粽」，即日起至5月20日預購可享85折優惠。

「經典北部粽」廣受消費者好評，豐富用料且精選溫體豚五花肉、乾香菇、鹹鴨蛋黃等食材，糯米口感粒粒分明，粽葉包裹著懷舊濃郁香氣，細膩復刻記憶好滋味；桃花林鎮店首選「豪華荷香北粽」為開幕以來的招牌代表之作，使用溫體豚五花肉、老滷鮮鮑魚、乾香菇、港式蝦乾、日本干貝等珍饈食材，以荷葉包裹增加糯米飯香氣，與食材精華充分融合滲透，飄香馥郁，為桃花林主廚團隊精湛演繹一品。

桃花林開幕以來的招牌代表之作「豪華荷香北粽」，採用荷香香氣馥郁融入山珍食材中，驚豔飄香。圖／大倉久和大飯店提供

針對國內越來越多民眾重視養身而吃素，為兼顧吃素民眾健康需求，大倉久和大飯店貼心首推「松露野菌素粽」，主廚使用鴻喜菇及美白菇，以黑松露醬提味，香氣相得益彰，高雅細膩將中西風味完美搭配；「紫米桂花蓮子甜粽」為甜口味粽禮首選，使用獨具口感的紫米搭配鬆綿蓮子來提升層次，點綴雅緻桂花醬香氣，並加入綿密細緻紅豆泥，淡麗氣質適合初夏品嘗。

「紫米桂花蓮子甜粽」淡麗氣質適合初夏品嘗。圖／大倉久和大飯店提供

「荷韻薰風粽禮」產品系列單顆售價80元起，祭出粽禮袋420元起，即日起至5月20日預購享85折優惠，5月27日前大宗訂購20組禮袋以上享8折優惠。詳情可查詢官網： www.okurataipei.com.tw/zh-TW 或訂購專線：(02)2181-5136。