吳寶春8新品 聚焦客家風

抱持「以麵包閱讀世界」理念的烘焙大師吳寶春，繼去年用米蘭式潘尼朵妮麵包帶來義大利正統滋味後，昨（26）日宣布「吳寶春烘焙學院」首波產品聚焦客家風味，其中「客家擂茶麵包」中營養價值高的「台灣油芒」最為吸睛，油芒是台灣特有種，曾險些滅絕，吳寶春提倡客家文化的同時也推廣在地作物，盼油芒能和過去紅藜般成為風潮。

台灣原生種 險滅絕

吳寶春與台南崑山科技大學合作成立新品牌「吳寶春烘焙學院」，首波強打8款客家風味麵包，不只將在地作物「台灣油芒」融入客家擂茶麵包，還有具特色的客家小炒披薩等，吳寶春不僅讓麵包有豐富口感，也順勢發揚客家文化和油芒價值。台灣原生油芒企業社創辦人徐子富提到，油芒早期僅見於原鄉部落，曾瀕臨滅絕，性質類似小麥，營養價值卻高過小麥，「是很具潛力的超級食物。」

禮盒開賣 售完為止

新品牌除販售水醃菜製作的「長年圓滿餅」、「長年不老生吐司」，客家小炒披薩的鹹香口感、「梅引茶金」的東方美人茶回甘滋味也令饕客驚豔，售價49至320元不等；另即起至6月5日開賣客家禮盒，內含梅引茶金、客家擂茶麵包、長年圓滿餅、艾草香根蘿蔔外加擂茶茶包，769元售完為止。吳寶春盼「吳寶春烘焙學院」能助崑山科大學生提升實作經驗，儘早與烘焙產業無縫接軌，未來也期待與更多學校合作，並預告6、7月會再推有別以往的新口味麵包，「好好期待！」(中國時報 朱世凱)

烘焙師傅吳寶春（左三）帶領團隊與台南崑山科大合作，首波主打商品以客家系麵包為主。圖／羅永銘攝 「擂茶克林姆」包裹擂茶口味的克林姆和黑糖麻糬，內餡溫潤富茶香，口感層次相當豐富。圖／羅永銘攝 客家麵包禮盒即起限時開賣，內含梅引茶金、客家擂茶麵包、長年圓滿餅、艾草香根蘿蔔四款口味麵包，外加擂茶茶包，售價769元。圖／羅永銘攝 客家擂茶麵包使用營養價值高的台灣油芒，吳寶春提倡客家文化的同時也盼推廣在地作物。圖／羅永銘攝

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