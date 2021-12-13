獨〉最潮「城市美食行動派對」！晶華獨包北市雙層餐巴車上開趴

北市觀傳局推出全台首輛「雙層餐車」正式上路，負責供應觀光巴士上餐點的台北晶華酒店宣布，即日起至明年3月底獨家推出「美食獵遊包車派對」與「美食獵遊餐巴假期」住宿專案，前者每趟包車價格為5萬元、最多邀請26人上車、可任意點用5萬元的晶華美食於專車上享用，車程約為兩個小時，還可沿路歡唱KTV。「美食獵遊餐巴假期」住宿專案則可入住行政樓層的豪華客房、享受私人管家服務與大班廊雙人禮遇，並搭乘餐巴享用「晶華遨遊星饗晚宴」套餐，兩人成行每人3,990元起，發現台北市城市魅力，台北晶華酒店提供更多不同體驗。

世界上不少著名觀光都會城市都有雙層觀光巴士或觀光餐車，因兼交通、觀光賞景與享受餐飲美食功能，所以不少旅客利用這種服務作為「認識城市第一步」。旅遊時間有限的旅人更可以透過這種旅遊體現，快速發現都會城的的魅力並建立第一印象。

全台首創、全新上路的「臺北市雙層餐車」，可讓城市旅人坐在雙層觀光巴士上，一邊飽覽城市風光、一邊享受精緻美食。有別於過去紅色雙層觀光巴士，全台首見的北市雙層餐車以黑色為車體外觀主調、傳遞黑色時尚，車長12公尺、寬2.5公尺、高4.4米也較一般觀巴高20公分。餐巴上層是用餐區，提供26個座位，下層則為備餐區，車內特別設計一整片透明的車頂天窗，讓乘客可以坐在車內、以180度的視角飽覽美麗的城市景致，車內也配有電視、音響、無線麥克風等設備，除了餐飲服務體驗外，也適合供會議、商務酬酢等其他微型活動使用。

值得一提的是，北市觀光餐巴車內的餐桌經特別設計，有用壓克力杯打造設置架可防止杯具滑動，同時車上並有專人送餐，讓搭乘用餐的旅客享受優質的服務。此外，車頂用的安全強化玻璃透光率達99%、紫外線隔離達98%，車遊台北城不必擔心曬黑。

「臺北市雙層餐車」的行駛路線是以捷運市政府站3號出口為起點，行經信義區藝術品建築物陶朱隱園後抵達威秀影城與Apple概念館，再依序經過台北天空塔、著名地標台北101、國父紀念館、仁愛圓環，以及大巨蛋等地，飽覽北市著名景點。選購「美食獵遊包車派對」專案的消費者，可以在車上點用5萬元的「晶華美食到你家」美食外帶外送平台的快閃熱銷佳餚，包括爐烤肋眼牛排、散壽司盛合、烤鴨三吃等人氣佳餚點好點滿，最精彩的是，還可以在專車上歡唱KTV，在城市霓虹閃爍陪伴下，體驗獨一無二的行動式派對。

獨步市場推出的「美食獵遊餐巴假期」住房專案，則是為消費者打造出一整套的城市度假行程，內容包含入住行政樓層的豪華客房、享受私人管家服務與大班廊雙人禮遇，另可登上臺北市雙層餐車享用由晶華主廚烹調的「晶華遨遊星饗晚宴」，精彩的菜色內容包括凱薩沙拉、奶油蘑菇湯，主菜為紅酒慢燉和牛頰，最後以檸檬起士蛋糕結尾，另提供咖啡或茶無限供應。台北晶華酒店表示，結合優質住宿加上全台首創的餐巴體驗，可讓旅人如同置身倫敦、巴黎、東京，或是香港等觀光都會城市，以最In、最潮方式體現一線都會城市新魅力。

搭乘北市觀光餐巴享用「晶華遨遊星饗晚宴」套餐，兩人成行每人3,990元起。圖／台北晶華酒店

臺北市雙層餐車的餐桌經特殊設計，桌上杯具不會輕易滑動。圖／台北晶華酒店 搭北市雙層觀光餐車車遊台北都會，可邊享用美食、邊欣賞城市街景。圖／台北晶華酒店

臺北市雙層餐車的行駛路線可飽覽北市著名景點。圖／台北晶華酒店

在全台唯一雙層觀光餐廳巴士上，可以嘗到晶華酒店設計的餐飲美食。圖／台北晶華酒店

台北晶酒店以北市餐巴包裝設計的「美食獵遊包車派對」，在車上可享用戰斧牛排等多款晶華著名美食。圖／台北晶華酒店 選購「美食獵遊包車派對」專案，可在車上點「晶華美食到你家」平台的快閃熱銷佳餚。圖／台北晶華酒店

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