像極了愛情！這季節不能「莓」有你

酸酸甜甜的滋味，鮮嫩欲滴的心形，草莓，像極了愛情。同時，草莓被形容為「上帝專 為女性創造的水果」。天下有情人如果把攻瑰或草莓送給心儀的對象 ，則就像拿了一把愛情的鑰匙，將順利打開「愛情之門」。而以草莓作甜點，更易取悅芳心，傳遞浪漫。當令草莓更是柔嫩汁多、形美味甜、芳香味濃，堪稱「最療癒水果」。因應草莓季到來，甜點蛋糕店、巧克力專賣店、茶飲連鎖店、連鎖咖啡店、鬆餅店，以及觀光飯店點心房，甚至湯咖哩專賣店，都各自推出了形色華麗繽紛、香氣迷人，味道甜交織的草莓系甜點、蛋糕與飲品，勾引食客眼球、挑逗吃貨味蕾。選擇非常多樣。

蛋糕，是草莓季中運用最廣泛的「草莓載體」，而以輕柔鬆柔海綿蛋糕和打發鮮奶油結合的則最早源於日本糕點師父，有一說是〈colombin〉，另一說則指是〈不二家〉。如今在台吃到的〈草莓蛋糕〉也都以日系為主流。

標榜追循日本甜點食尚的〈mon gateau夢卡朵〉即日起至12月21日前推出〈草莓生乳香緹蛋糕〉快閃，蛋糕用日本中澤乳霜和純生鮮奶油當裝飾和內餡，包裹台灣大湖草莓、香草戚風，表層再以滿滿的台灣草莓做裝飾，濃醇香的鮮奶油和酸香的草莓很合拍。

〈mon gateau夢卡朵〉並另以「莓好時光」為名推出〈草莓生乳捲〉，以義大利馬茲卡邦起司、法國伊思尼白乳酪、奶油起司，以及中澤乳霜製作的慕斯蛋糕，中間夾入了一層戚風蛋糕和一層甜點師熬的草莓果醬，起司慕斯帶些乳酸風味，自然酸香的草莓果醬增添了清爽。

台北寒舍艾美酒店〈巧克光廊〉也〈聖誕草莓生乳捲／499元〉，標榜主廚嚴選新鮮大湖草莓搭配頂級日本十勝鮮奶油，包捲在綿密鬆軟的日式戚風蛋糕中，入口盡是濃郁的乳香及草莓清甜酸爽。台北國賓飯店麵包房〈海鹽焦糖聖誕杯〉，選用質地綿密的日本kiri起士鋪底，夾入海鹽焦糖醬，再蓋上濃醇的起士慕斯與當季草莓，海鹽的鹹味襯焦糖的香甜，帶有多重層次的味覺體驗。

〈夢卡朵〉的〈草莓生乳捲〉是以義大利馬茲卡邦起司、法國伊思尼白乳酪、奶油起司，以及中澤乳霜製作的慕斯蛋糕。圖／夢卡朵 寒舍艾美酒店的〈聖誕草莓生乳捲〉，是以新鮮的大湖草莓搭配頂級日本十勝鮮奶油，包捲在綿密鬆軟的日式戚風蛋糕中。圖／寒舍艾美酒店

巧克力蛋糕品牌〈BAC〉蛋糕今年將〈黑嘉侖草莓巧克力蛋糕〉再升級，特選高品質比利時苦甜黑巧克力與新鮮草莓、黑嘉侖和覆盆子做搭配，今年更加碼新鮮草莓鑲上蛋糕表層，內餡更是塞滿新鮮高甜度的台灣草莓及黑嘉侖、覆盆子打造的酸甜莓果奶油餡6吋售價950元。另一款限定版〈鮮草莓奶油起司盒〉選用台灣草莓鋪滿頂層與夾餡，搭配香醇奶油起司與鬆軟香草戚風蛋糕，草莓奶油餡也堆疊滿滿的草莓，鮮甜草莓與鬆軟輕盈的香草戚風蛋糕，交織出完美口感。

栽種於苗栗高海拔馬拉邦山上的草莓，新鮮香甜、風味飽滿，來北海道知名湯咖哩品牌〈Suage湯咖哩〉聯名起士塔品牌〈安普蕾修〉推出〈北海道草莓起士塔/50元〉，以及滋味酸甜濃郁的〈草莓拉昔/80元〉。

來自日本東京裏原宿的〈杏桃鬆餅屋〉也以苗栗馬拉邦山上高海拔栽植的新滿草莓，搭配北海道鮮乳製成的草莓奶霜推出〈漫步雪莓厚鬆餅/280元〉，還有另一款口感較有彈性的薄鬆餅〈草莓戀人冰淇淋鬆餅/320元〉，以草莓冰淇淋與滿滿草莓、北海道鮮乳奶霜呈現清爽滋味。

〈杏桃鬆餅屋〉並以草莓設計推出大人風味的〈草莓蔓越莓紅酒飲/220元〉，以蔓越莓果醬、自製草莓果醬與紅酒一起熬煮，保留紅酒單寧香氣與酸甜果泥的風味，讓身子和心情都更顯溫暖；無酒精飲品部分，則有色澤粉嫩，喝得到冰飲特調的草莓果泥與新鮮奶泡等多層次的〈草莓歐蕾/200元〉，以及純粹以錫蘭紅茶作為基底，添入草莓果醬混調而成的清新暖心〈草莓香檸果茶/180元〉可選。

網紅甜點店〈JAI宅〉迎接草莓季推出6款餐點，其中限定〈草莓薄餅〉撲滿草莓酸甜滋味搭配薄脆餅皮，絕對草莓控怦然心動。

鮮果茶飲連鎖〈大苑子〉推出的季節飲品〈莓好時光〉，使用許慶良鮮乳加上新鮮草莓調製而成，香濃滑順，還能吸到新鮮果肉。〈莓好花漾〉則是以新鮮草莓加上香醇清爽的青茶，還可以吃到QQ愛玉和一整顆的新鮮草莓，口感豐富順口。

台北國國賓飯店麵包房推出的〈海鹽焦糖聖誕杯〉，選用質地綿密的日本kiri起士鋪底夾入海鹽焦糖醬，再蓋上濃醇的起士慕斯與當季草莓，海鹽的鹹味襯焦糖的香甜，帶有多重層次的味覺體驗。圖／國賓飯店 〈BAC〉的〈黑嘉侖草莓巧克力蛋糕〉，標榜是全台唯一結合頂級比利時巧克力與鮮嫩草莓的完美搭配。圖／BAC

〈BAC〉今年草莓季推出限定版甜點〈鮮草莓奶油起司盒〉，標榜選用風味鮮甜、果肉細膩多汁的台灣草莓鋪滿頂層與夾餡，搭配香醇奶油起司與鬆軟香草戚風蛋糕呈現。圖／BAC

連鎖茶飲〈大苑子〉推出的〈莓好時光〉，使用許慶良鮮乳加上新鮮草莓調製而成，香濃滑順，還能吸得到新鮮的果肉。圖／大苑子 〈大苑子〉的〈莓好花漾〉，以新鮮草莓加上香醇清爽的青茶，還可以吃到QQ愛玉和一整顆的新鮮草莓。圖／大苑子

〈Suage湯咖哩〉今年冬季給消費者「莓好體驗」，與日本起士塔聯名推出〈草莓起士塔/50元〉。圖／Suage湯咖哩

〈杏桃鬆餅屋〉這款〈漫步雪莓厚鬆餅/280元〉，是苗栗馬拉邦山上高海拔栽植的新鮮飽滿草莓，搭配北海道鮮乳製成的草莓奶霜製作。圖／杏桃鬆餅屋 〈杏桃鬆餅屋〉的〈草莓戀人冰淇淋鬆餅/320元〉，以草莓冰淇淋與滿滿草莓、北海道鮮乳奶霜呈現清爽滋味。圖／杏桃鬆餅屋

網美餐廳〈JAI宅〉推出全系列的夢幻草莓季限定餐點，圖為舖滿草莓的〈草莓薄餅〉。圖／JAI宅

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