飯店耶誕甜品賣萌 耶誕樹、薑餅人、雪國動物好療癒

耶誕節除了吃大餐，方便送禮也適合在家與親友共享的應景甜點同樣受歡迎，在辛苦防疫了大半年的歲末，許多星級飯店甜點主廚大秀手藝，以可愛版的耶誕樹、耶誕老公公、薑餅人、各式雪國動物及雪橇等耶誕元素為題，巧手製出萌感十足的甜品，即便每款破百元起跳，也吸引民眾埋單來好好療癒心靈一番。

耶誕企鵝最吸睛

以精品般的甜點出名的台北文華東方酒店文華餅房，今年耶誕檔期由行政西點主廚趙崇曦創意打造一系列手工甜點，以耶誕花圈、信箱、禮物盒等主題製出各式萌系造型蛋糕。

其中最吸睛的就屬「耶誕企鵝」，戴著耶誕帽的企鵝，站在擺滿新鮮草莓的蛋糕上，讓人直呼療癒，蛋糕主體更以廣受喜愛的美式乳酪蛋糕、杏仁蛋糕、榛果脆餅組成誘人搭配，有7吋、10吋可選。小糕點類更精巧，有以北極熊、雪人、馴鹿、信封、雪花和耶誕老公公腰帶等為題的甜點，每款270元起，即日起至12月26日期間限定開賣。

小紅帽應景討喜

台北美福大飯店由來自法國的西點總主廚Hugo Ravier即日起至12月31日推出多款節慶造型甜點，適合1個人獨享的造型小蛋糕包含「法國松樹」、「小紅帽」及「冬日蘑菇」都充滿童趣，每款300元起。

其中以開心果內餡搭配法芙娜白巧克力製成的慕斯蛋糕「法國松樹」就像一顆迷你耶誕樹；而應景服飾造型的「小紅帽」，連帽頂及帽緣的部分都做成雪白毛絨絨的模樣，相當討喜，主體則以椰奶搭配法芙娜白巧克力製成綿密慕斯。

JR東日本大飯店台北PREMIER SWEET烘焙坊的耶誕主題甜品包含雪橇、木屋，連掛在耶誕樹上的掛飾也都成了甜點，獨享的小蛋糕或適合與親友一起享用的都有。其中「聖誕雪橇」重新詮釋經典蛋糕「歐貝拉」，以香草杏仁海綿蛋糕為基底，用覆盆子奶霜、覆盆子庫利、草莓庫利搭配香草起司慕斯層層交疊，雪橇則用白巧克力打造，也帶出浪漫感；6吋1200元。

礁溪寒沐酒店的MU BAR也推出許多應景造型點心，有鬆軟布里歐麵團配上榛果巧克力醬製成的榛果巧克力花圈、繽紛耶誕樹的杯子蛋糕、經典薑餅人、造型甜甜圈等；其中1盒12入的「迷你甜甜圈」一次匯集雪人、耶誕老公公、耶誕花圈等許多耶誕元素，作為交換禮物也適合，每盒325元。(中國時報 何書青 )

台北美福大飯店的「法國松樹」小蛋糕。圖／台北美福大飯店提供

礁溪寒沐酒店MU BAR推出每盒12入的「迷你甜甜圈」禮盒。圖／礁溪寒沐酒店提供

JR東日本大飯店台北推出的耶誕系列甜品，親友共享或1人獨享都有得選。圖／JR東日本大飯店台北提供

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