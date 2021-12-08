今年五星飯店有對手了！王品集團中式常溫年菜開賣

搶攻除夕圍爐商機，王品集團繼前年推出冷凍年菜外賣且業績逐年成長後，今年更首度切入常溫年菜外賣市場，集團旗下〈莆田〉、〈享鴨〉、〈丰禾〉三大中餐品牌，精選出23道人氣招牌菜色、再加上6道專為除夕圍爐設計的「新年限定版」菜餚，推出〈虎年雙享丰收宴〉、〈虎躍星春團圓宴〉，以及〈虎威御品台菜宴〉等三款不同菜品、份量與不同價位的年菜組合，價位自5288元至6888元，分別適合6人至10人享用，以「現做現取」、「菜式豐富」與「高CP值」三大訴求，「叫板」五星級觀光大飯店，全力搶攻年菜外賣市場大餅，提供「有溫度的」除夕圍爐新選擇。

由於標榜是餐廳現場廚藝團隊除夕「當日現做」，消費者除夕「當日現取」，所以王品集團三大中餐品牌今年推出的常溫年菜外帶套餐總量只有1,816套，其中〈丰禾〉攜手〈享鴨〉聯名推出的〈虎年雙享丰收宴〉，10道菜、每套6,888元，適合8至10人大家庭享用，僅限量916套。〈莆田〉的〈虎躍星春團圓宴〉含9道菜、每套5,288元建議5至6人享用，限量供應750套。〈丰禾〉的〈虎威御品台菜宴〉有10道菜、每套5,288元，適合6至8人享用，限量供應150套，且只在台北、新北兩家門店銷售取餐。

王品集團三大中餐品牌推出的三大常溫年菜套組，內容皆以餐廳熱銷或市場與網路口碑聲極高的菜餚掛帥領「鮮」組合。例如〈虎年雙享丰收宴〉中的〈櫻桃片皮烤鴨〉即為〈享鴨〉的頭號招牌菜式，嚴選花東縱谷天然放養櫻桃鴨，功夫烘烤堅持造就鴨皮酥香油亮、鴨肉軟嫩多汁口感，手感荷葉餅皮捲上半月型帶皮鴨肉，除了搭配經典甜麵醬，還可任意搭配主廚特調花椒鹽、季節水果蘸水。

據調查，防疫三級警戒期間，各五星飯店美食外帶外賣最叫座的就是可一鴨多吃的〈片皮烤鴨〉，如今王品的〈虎年雙享丰收宴〉整套組合以〈櫻桃片皮烤鴨〉為主打亮點，搭配〈鴻運椒鹽大元蹄〉、〈極品佛跳牆〉、〈櫻花蝦米糕〉、〈海陸宴客三拼〉、〈紅露醉蝦〉、〈清蒸鱸魚〉，以及〈干貝雙菇燴食蔬〉與〈上湯娃娃菜〉等共10道菜成套，極具號召力。

〈莆田〉是王品集團2016年自引進台灣的新加坡米其林星級餐廳，為星洲排名第一中餐品牌，該品牌設計推出的〈虎躍星春團圓宴〉的9道菜色包括：〈星芒四射開胃品〉（雙味海南雞、糖醋皮蛋、蝦苗嫩紫菜、酥炒芋心）、〈辣椒波士頓龍蝦〉、〈鮮露清蒸鱸魚〉、〈干貝燴蘆筍〉、〈脆皮蒜香雞〉、〈金銀上湯時蔬〉、〈海味紫菜燜飯〉，以及〈翠玉白菜燉軟豆腐〉與〈黃金馬來糕〉等，傳統中菜融合南洋風味元素，亦很討喜。

〈星洲辣蟹〉為新加坡10大必嘗美食之一，也是星洲「國寶美食」，其最教食饕念茲在茲就是那帶著甜味的辣醬汁。〈虎躍星春團圓宴〉中的頭號菜式〈辣椒波士頓龍蝦〉就是以星洲獨特辣醬汁，搭配取代沙公的波士頓龍蝦製作，辣中微酸甜的醬汁搭配新鮮Q彈龍蝦肉，創意翻轉玩味，預料將會受到歡迎。

王品集團的〈丰禾〉是經濟部商業司認證推薦的「12大傳承臺菜餐廳」之一，該品牌廚藝團隊設計的〈虎威御品台菜宴〉包含的10道菜色有：〈海陸宴客三拼〉、〈丰禾起家雞〉、〈鴻運椒鹽大元蹄〉、〈彩燴五柳枝〉、〈紅露醉蝦〉、〈干貝雙菇燴食蔬〉、〈廣納百財白菜滷〉，以及〈櫻花蝦米糕〉和〈經典魷魚螺肉蒜〉與〈御品芝麻糊〉。

〈丰禾〉的年菜套組中不忘傳遞年節文化與寓意吉利，如〈鴻運椒鹽大元蹄〉為添福更添壽、著吉利之意的傳統手路菜，特選瘦肉較多的萬巒豬腳先滷後炸，外皮酥脆多汁、肉質Q彈軟嫩，搭配主廚特製椒鹽蒜酥，口感多層次。〈丰禾起家雞〉選用稀有鹿野雞品種，脂肪分布均勻、肉嫩鮮甜。再淋上特製雞高湯，使肉質更滋潤入味，寓意虎年「食雞起家」。而〈彩燴五柳枝〉是選用金目鱸魚刻刀高溫油炸，淋上由木耳，青椒，脆筍絲，紅蘿蔔絲等搭配古早醋酸甜調味，傳統宴席菜色，祝福大家年年有餘。

王品今年全新推出的限量常溫年菜自即日起至2022年1月30日可至全台〈享鴨〉、〈莆田〉、〈丰禾〉12家門店或線上平台訂購，明年元月31日，除夕當天至原預訂餐廳領取餐點。在1月8日前預訂再享早鳥優惠贈王品中餐金福千元飯票，另只要訂購年菜，都有888開運加菜金。

除常溫年菜套組，王品中餐亦聯名酒界潮牌WAT推出「貴神騷聯名雞尾酒禮盒」，精選的三款「貴」、「神」、「騷」分別代表貴妃鐵觀音雞尾酒、洛神青梅雞尾酒、文山騷兒雞尾酒，食客可依不同菜色選酒佐餐，創造圍爐新食尚，亦使品牌年輕化與國際化。

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品嘗王品「享鴨」的〈櫻桃片皮鴨〉，可以手感荷葉餅皮捲上半月型帶皮鴨肉，除了搭配經典甜麵醬，還可任意搭配主廚特調花椒鹽、季節水果蘸水。圖／王品集團 王品「丰禾」推出的〈虎威御品台菜宴〉，內有〈丰禾起家雞〉、〈鴻運椒鹽大元蹄〉與〈彩燴五柳枝〉等經典吉祥年菜，10道菜、5,288元可供6至8人享用，僅限在丰禾台北、新北2家門店取餐。圖／王品集團 「丰禾」與「享鴨」聯名設計的〈虎年雙享丰收宴〉，10道菜6888元，可供8至10人享用。圖／王品集團

王品「莆田」餐廳推出的常溫年菜組〈虎躍星春團圓宴〉，由〈辣椒波士頓龍蝦〉掛帥共有9道菜式，5288元可供5至6人享用。圖／王品集團

王品集團中餐三大品牌「莆田」、「享鴨」與「丰禾」，今年首度推出常溫年菜外賣，提供客人圍爐好料新選擇。圖／王品集團 王品中餐聯名酒界潮牌WAT推出「貴神騷聯名雞尾酒禮盒」，「貴」、「神」、「騷」分別代表貴妃鐵觀音雞尾酒、洛神青梅雞尾酒、文山騷兒雞尾酒，可以依不同菜色選擇最對味的調酒。圖／王品集團

王品「丰禾」的〈鴻運椒鹽大元蹄〉（中），特選瘦肉較多的萬巒豬腳先滷後炸，外皮酥脆多汁、肉質Q彈軟嫩，是全台「十二大傳承台菜」得獎菜色。圖／王品集團

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