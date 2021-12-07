堆好堆滿像座山！ PABLO草莓派對起司塔華麗回歸

又是大啖草莓「好食節」，以新鮮草莓鋪好鋪滿創造草莓山的甜點品牌〈PABLO〉，歲末再度推出〈草莓派對起司塔〉，標榜「強勢回歸、華麗變身」的該起司塔，除仍堆好堆滿大量香甜草莓外，今年塔面上更擠滿草莓卡士達內餡，並鋪上新鮮草莓丁及巧克力脆片，更加誘人，同時推出限定優惠活動搶市。

因應歡樂聖誕月，〈PABLO〉也推出除外型如冬日雪地〈白色山莓迷你起司塔〉與〈抹茶芋泥起司塔〉，並增添聖誕色彩塔面裝飾，三款口碑爆棚的人氣甜點，攻佔今年聖誕甜品排行必選清單。

無論是季節性限定或聯名合作，〈PABLO〉皆創造了許多極受歡迎的人氣甜品。以草莓堆疊成山的〈草莓派對起司塔」讓不少品牌忠實愛好者每年有著期待感，是聖誕必buy甜品選項。為了回饋眾多消費者，〈草莓派對起司塔〉自12/8日起至12/14現場購買及預購可享9折優惠，商品並將首度橫跨聖誕節延長販售至明年1/31，讓草莓控用草莓填滿整個聖誕並迎接新年。

〈PABLO〉與知名抹茶品牌聯手並大獲好評的〈抹茶芋泥起司塔〉也推出「聖誕版」，運用當季草莓與白玉塑造出聖誕老人形象，模樣逼真、維妙維肖。而〈白色山莓迷你起司塔〉柔軟的奶油白巧克力在冬天營造出如雪花的圖像，造型小巧美拍風格強烈，也是聖誕佳節超適合歡樂團聚或送禮分享的甜點。

〈草莓派對起司塔〉售價899元，12/8日至12/14日現場及預購享9折優惠，取貨時間依各店訂定。〈抹茶芋泥起司塔聖誕版〉售價598元，醇香奶味將抹茶微澀口感襯得更為溫潤，搭配淡雅香甜的芋泥內餡，入口後優雅的甜香氣息滿盈而出，順滑至喉間還能感受到回甘茶香，聖誕限定版於塔面放上草莓及白玉組合而成的聖誕老人非常逗趣可愛，且草莓酸甜柔和的味道將整體風味襯得更加活潑，豐富了視覺及味蕾雙重享受。

〈PABLO迷你-白色山莓〉售價88元，將PABLO迷你經典原味塔上加入清爽微酸的覆盆子醬，再淋上香甜煉乳醬及灑滿白巧克力碎片，柔順甜美的奶香及覆盆子雅緻的酸味相輔相成，外觀就如同在白色雪地中綴上一抹聖誕紅，成為最適合冬季品嚐的起司塔。

半熟起司塔品牌〈PABLO〉的〈草莓派對起司塔〉，這個冬天華麗變身強勢回歸。圖／PABLO

〈PABLO〉因應節慶推出的聖誕版〈抹茶芋泥起司塔〉，除抹茶和起司外，並有芋泥內餡。圖／PABLO

〈PABLO〉的〈白色山莓迷你起司塔〉是以經典原味塔，加入清爽微酸的覆盆子醬，再淋上香甜煉乳醬及灑滿白巧克力碎片呈現。圖／PABLO

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