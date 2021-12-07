獨〉餐飲績優生潮食誘客 瓦城泰統集團新菜美味解碼

以泰式〈黃金蝦餅〉取代牛肉漢堡排搭配麵包作漢堡，將半生熟的溫泉蛋裹上麵衣油炸並取名〈裝熟蛋〉，並搭配〈綠咖哩雞肉〉、〈黃咖哩雞胸〉，或是風味口感可逼退韓式炸雞的〈椒麻雞〉，推出系列飯食。還有泰式南風味與中式椒麻風味的〈酥炸軟殼蟹〉，以及用紫米、芋頭製作的〈泰式舒芙蕾〉。以上是連鎖餐飲集團中「超級績優生」瓦城泰統集團旗下〈YABI KITCHEN〉、〈大心〉、〈瓦城〉、〈非常泰〉，以及〈1010湘〉與〈時時香〉等5大餐飲品牌的美味新品，創新融合經典，有些新品在色香味外還「置入」了「美味的聲音」，呼應了餐飲直播界正夯的ASMR聲意療癒系食潮。

「萬物皆可包」、「食食皆可夾」，是國際餐飲業界正流行的「跨界食尚」，刈包可以夾冰淇淋，漢堡包可以夾炸雞，饅頭可夾蛋餅，布里歐可以夾龍蝦，以「震撼靈魂的亞洲旅行風味」自許的〈YABI KITCHEN〉餐廳推出的〈陽光迷你蝦滋堡〉，則是將炸至金黃酥脆的泰式〈黃金蝦餅〉，搭配特製塔塔醬、新鮮生菜、番茄及洋蔥絲為漢堡內餡，再以香酥脆薯和醃漬水果為Side Dish一起呈盤，以鮮蝦蝦漿炸製的泰式蝦餅，口感Q彈，取代牛肉做的漢堡排為漢堡餡料，透過新的「載具」，讓南洋美食有了新「表情」，且尺寸精撤小巧，趕上「潮食」列車，預料將受年輕客層歡迎。

〈大心〉是瓦城泰統集團旗下庶民美食餐飲品牌，主打新泰式麵食，CP值高、剛需屬性強。為更貼近常民需求並提供多樣吃食體驗，〈大心〉除推出新品〈酸辣蕃茄蛋包麵〉，更以「裝熟蛋」掛帥搭配不同食材菜式推出系列飯食，內容豐盛、且風味誘人。

雞蛋是老女老少都愛的食材，雞蛋料理的種類亦很多樣。〈金銀蛋〉是以鹹蛋黃和皮蛋，〈催淚蛋〉是將皮蛋和水煮蛋過油後，再與煎蛋一起用辣椒、糯米椒爆炒，非常開胃。川菜名店〈皇城老媽〉的〈老媽燒蛋〉則是將先香煎5顆半生熟荷包蛋，再淋自家的泡椒汁，也是非常開胃下飯。

〈大心〉的〈裝熟蛋〉，是將半熟溫泉蛋裹上一層薄麵衣後油炸，等同一「半熟炸蛋」，吃食時將外層畫開，蛋液爆漿流淌而出，包覆米飯或拌飯，增添蛋香並使口感滑順。另搭配〈炸金針菇〉則可增加口感。

〈裝熟蛋椒麻雞飯〉的雞腿外皮金黃酥脆、肉質細嫩，淋上特製椒麻醬汁，風味與口感可逼退韓式炸雞。〈裝熟蛋綠咖哩雞肉飯〉的綠咖哩醬中加了松子、香氣迷人，雞胸肉片處理得很好，不乾不柴，與長豆、雲耳等配料一起搭配非常開胃。〈 裝熟蛋咖哩雞腿飯〉的黃咖哩醬是以多種蔬菜長時慢慢熬煮，微辣中帶有蔬菜甜味，搭配一整隻帶骨雞腿肉、馬鈴薯塊與紅蘿蔔，香濃美味。

〈酸辣蕃茄蛋包麵〉的酸辣湯頭是用泰國南薑、香茅、檸檬等多種香料熬煮，風味很誘人。碗中拉麵的麵體口感Q彈，搭配魚丸與吸汁油豆腐與炸金針菇，口感更富層次且增加飽足感。半熟炸蛋包即「裝熟蛋」，外層酥脆，蛋液汩汨流出後，麵條更增蛋香且口感更滑柔，氣候冷涼的冬天吃碗熱呼呼的湯麵，很舒服的享受。

秋冬時節，蝦蟹肥美，瓦城泰統集團今年秋冬推出的全新軟殼蟹料理〈酥炸軟殼蟹〉，將軟殼蟹切成可輕鬆入口的大小，包裹在酥脆輕盈的金黃麵衣中，完整保存軟殼蟹的鮮甜美味，再淋上特調泰式或中式醬料，不用費心剝殼即可輕鬆享用。

〈瓦城〉及〈非常泰〉兩餐廳推出的〈泰式酥炸軟殼蟹〉，將軟殼蟹炸至金黃香酥後撒上蒜酥，沾附以檸檬、魚露、辣椒等食材特調的泰式酸甜醬，酸、辣、香、鮮、脆交織。中式〈椒麻香酥軟殼蟹〉淋上的椒麻醬，是以酸甜的糖醋為基底，加入香麻的花椒醬，並撒上白芝麻增添口感與香氣，在〈1010湘〉及〈時時香〉兩中式餐飲品牌門市供應。

瓦城集團旗下的泰系品牌〈瓦城〉及〈非常泰〉並另推出創意甜品〈泰式舒芙蕾〉，廚藝團隊選用飽滿不甜膩的紫米搭配綿密的芋泥內餡，並淋上香甜芋泥醬及口感滑順帶有些許鹹味的椰漿醬，最後撒上糖漬紅豆與花生粒增添多重口感完成創意甜品，風味與口感皆很誘人，其實是「紫米芋頭佐椰漿」，但以「泰式舒芙蕾」為名，意在突顯其澎澎感，並使人好奇嘗鮮。

〈YABI KITCHEN〉的〈陽光迷你蝦滋堡〉，是以泰式黃金蝦餅入餡，佐以特製塔塔醬、新鮮生菜、番茄及洋蔥絲，搭配香酥脆薯與醃漬水果為Side Dish，為形色味皆誘人的「潮食」。圖／姚舜

瓦城泰統集團旗下泰式麵食品牌〈大心〉研發的〈裝熟蛋〉，是將半熟溫泉蛋裹麵皮後油炸，表層酥炸、畫開後爆漿，流淌的蛋液可拌飯或拌麵，增加風味與口感。圖／姚舜 瓦城〈大心〉除麵食外亦開始供應米飯美食，〈裝熟蛋椒麻雞飯〉是以泰式〈椒麻雞〉和〈裝熟蛋〉共組的美味飯食。圖／姚舜 〈大心〉的〈裝熟蛋椒麻雞飯〉的椒麻雞，是取雞腿酥炸後，外皮金黃酥脆、肉質細嫩多汁，淋上泰式甜辣「是拉差醬」，風味可逼退韓式炸雞。圖／姚舜

〈大心〉的〈裝熟蛋綠咖哩雞肉飯〉，咖哩加了松子風味更雅，雞胸肉柔嫩不柴，非常開胃。圖／姚舜

金針菇酥炸後口感酥脆且更容易吸附醬汁與湯汁，〈大心〉的裝熟蛋系列飯食都會搭配炸金針菇。圖／姚舜 〈大心〉的〈裝熟蛋咖哩雞腿飯〉的黃咖哩加入多種蔬菜慢時熬煮，微辣帶著蔬菜甜，食材有一整隻帶骨雞腿肉搭配馬鈴薯塊與紅蘿蔔。圖／姚舜

〈大心〉的新品〈酸辣蕃茄蛋包麵〉，酸辣湯頭是以泰國南薑、香茅、檸檬等多種香料熬煮，搭配拉麵的食物有炸蛋包、牛番茄、炸金針菇、高麗菜等。圖／姚舜 為增加口感與飽足感，〈酸辣蕃茄蛋包麵〉內還有魚丸和油蛋豆腐。圖／姚舜

在〈瓦城〉與〈非常泰〉餐廳同步供應的〈泰式酥炸軟殼蟹〉，是將軟殼蟹炸至金黃香酥後撒上蒜酥，沾附以檸檬、魚露、辣椒等食材特調的泰式酸甜醬，酸、辣、香、脆交織，開胃下飯。圖／姚舜

在〈1010湘〉與〈時時香〉皆有供應的中式〈椒麻香酥軟殼蟹〉，椒麻醬是以酸甜的糖醋為基底，加入香麻的花椒醬，並撒上白芝麻增添口感與香氣。圖／姚舜

〈瓦城〉與〈非常泰〉新推出的甜品〈泰式舒芙蕾〉，是以紫米搭配綿密滑順的芋泥，並淋上香甜芋泥醬和椰漿醬，最後撒上糖漬紅豆與花生粒，是一非常「邪惡」的甜點。圖／姚舜

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