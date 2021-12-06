獨〉大直最佳景觀餐廳 〈INGE’S Bar & Grill〉新廚上菜

台北大直第一、也是唯一的高樓景觀餐廳、位在台北萬豪酒店20樓的〈INGE’S Bar & Grill〉有了全新氣象！利用防疫期間台北萬豪酒店將配置有全台最大「法拉利級」、美國Grill Works炭火烤爐的餐廳進行小改裝，增加了一可供小團體包場的用餐區，同時新主廚Michael 林顯威到任後亦推出全新菜式，食客在此可享用炭火燒烤、煙燻料理與林顯威設計的新菜品，以及〈INGE’S Bar〉酒藏與達人調製的經典或創意調酒，同時飽覽台北最華侈的夜景，將台北101、松山機場飛機起降及基隆河畔，以及大直、圓山景致盡收眼底。

台北萬豪酒店的〈INGE’S Bar & Grill〉餐廳一個具有濃烈「城市指標型」性格的餐廳，不只是因為此餐廳擁有絕佳地利優勢與景觀，無論在室內或80坪的戶外大陽台，可以以台北101大樓為中心將有「台北曼哈頓」之稱的信義區建築串起都會天際線，直接用炭火的明火與煙燻技法烹調料理菜餚，「讓食材與火共舞」，也讓餐廳卓爾不群、顧盼自雄。

〈INGE’S Bar & Grill〉開幕營運後生意始終不錯，除台北萬豪酒店周邊豪宅鄰居經常就近捧場，到酒吧區品酒並欣賞夜景，更吸引打扮入時的飲食男女到此用餐、約會、享受浪漫醉人的夜晚。也就是因為出雙入對、三五結伴的客人占比甚高，所以台北萬豪酒店利用防疫期間進行改裝，將原本與廚房連結、廚房作業聲音很大的Dining Bar，改為放置長桌，可獨立區隔供客人包場宴客的用餐區，多了類似Chef Table與小宴會廳功能。

〈INGE’S〉廚房內最顯眼的就是斥資10萬美元購買的美國Grill Works炭火烤爐，此不鏽鋼打造的超級烤爐，除可以備長炭或龍眼木、核桃木燒烤食材，正中間並有一燻烤箱可燻烤食物，台北萬豪這具烤爐尺寸並為全台之最，為不少擅長直火料理的名廚心目中的「夢幻烤爐」，靠著精準控制「火力」與掌握時間，可以直火炭烤與煙燻方式，烹調料理出各種海陸美味佳餚。

林顯威曾在台北遠東香格里拉酒店〈馬可波羅餐廳〉與維多麗亞酒店〈La Festa〉義大利餐廳任資深副主廚與主廚，接任〈INGE’S Bar & Grill〉前是台北晶華酒店〈ROBIN’S 牛排館〉，在晶華酒店一待就是10年，對炭火料理並不陌生，因名廚客座期晶華，林顯威均會參與協助，加上個性中隱藏著「不安於現狀，喜歡研發創新」的因子，所以很多美食活動的菜式都由他擔綱設計，如今換跑道接〈INGE’S Bar & Grill〉主廚，食客自此就能品嘗同事口中的「林麥可」在大直超優景觀餐廳「大顯神威」了。

〈INGE’S Bar & Grill〉新菜單中的〈鴨肝〉，是將加拿大鴨肝香煎後搭配用當季製作的草莓莎莎與乾烙布里歐麵包呈現。草莓莎莎是將草莓切丁，用黃檸檬汁、橄欖油、貢布胡椒、羅勒、綠檸檬皮， 還有巴薩米哥酒醋拌製，甜酸中帶有陳香，與煎鴨肝激盪出曼妙滋味。

〈 干貝〉是將北海道生食干貝炙燒後，淋上用火腿骨架、火腿皮與冰糖蒸出的火腿汁及法國黃酒，搭配牙拜雍生火腿與西班牙塞拉諾火腿絲提味，以炙燒的青花筍及烤羽衣甘藍增加口感層次。〈桂丁雞〉則是將桂丁雞雞胸肉以藤椒油醃漬1晚、再sous-vide至熟切片，呈盤時搭配酥炸脆雞皮並用灑孜然粉及花椒粉提味，品嘗時並可沖入澄清雞湯享受一菜二吃的食趣。

肉質Q彈不失細緻的鬼頭刀，是為台灣賺取外匯的魚種之一，林顯威料理〈鬼頭刀〉沒用西餐慣用的煎炙或火烤，而是煮製。他先將蒜頭與黑柿番茄香煎，蒜頭上色後再依序加入黑橄欖、酸豆、蛤蜊、白酒大火煮至蛤蜊開後，去殼取蛤蜊肉備用，放入鬼頭刀大火煮熟再加入巴西里、橄欖油，最後淋上檸檬汁成菜。

除餐廳菜式更新，林顯威也為〈INGE’S 〉設計了幾道新的Bar Food，其中〈蜀格格〉是將網狀薯片油炸後，以用孜然粉、大紅袍花椒、芝麻、二荊條、乾辣椒、朝天椒、蒜粉、上百糖、花生、八角、小茴香自製的辛香粉提味再淋藤椒油，辛香微辣且帶有一點甜味，非常「涮嘴」下酒，且一旦開嗑，會一片接一片停不下來。

〈炸雲吞〉 的內餡是將全鴨經翻炒與金牌啤酒小火煮後，去骨帶皮切絲包入餛飩皮油炸，並倒入澄清鴨湯搭配，是一道美味的「解酒菜」。

前菜〈生蠔〉是將新鮮生蠔鐵板煎熟，搭配茴香頭、茴香、海葡萄、海馬齒莧，並以檸檬汁、蒔蘿提味，流滿大海風味。圖／姚舜

〈桂丁雞〉是取桂丁雞雞胸肉經藤椒油醃漬、再sous-vide並搭配炸雞皮成菜，肉質細緻柔嫩中帶有彈性。圖／姚舜 品嘗〈桂丁雞〉時可以沖入鮮甜濃郁的澄清雞湯，享受一菜二吃的食趣。圖／姚舜

〈 干貝〉是將北海道干貝炙燒後，以火腿汁、法國黃酒，搭配牙拜雍生火腿與西班牙塞拉諾火腿絲提味，底部並襯著青花筍增加口感。圖／姚舜

〈INGE’S Bar & Grill〉主廚林顯威料理鬼頭刀，是以香料油與濃湯煮熟，使風味滲透至魚肉中。圖／姚舜 林顯威料理的〈鬼頭刀〉，會與香煎黑柿番茄和白酒蛤蜊搭配。圖／姚舜

〈INGE’S Bar & Grill〉的〈A5和牛沙朗〉牛排，是用照燒汁提味，並以山野菜與半熟蛋黃為Side Dish。圖／姚舜

Bar Food〈蜀格格〉是用辛香甜辣的香料粉為酥炸網狀薯片提味，非常「涮嘴」。圖／姚舜 以手拆鴨肉絲為內餡的〈炸雲吞〉，除下酒開胃，搭配鴨湯後也是一道「解酒菜」。圖／姚舜

〈INGE’S Bar & Grill〉改裝前原本有一Dining Bar。圖／姚舜 〈INGE’S Bar & Grill〉改裝後原Dining Bar，如今已變成可隔成獨立空間供包場的用餐區。圖／姚舜

台北萬豪酒店〈INGE’S Bar & Grill〉是大直獨有的景觀餐廳，座在餐廳內就可直接欣賞台北101與城市建築串連的天際線。圖／姚舜 台北萬豪酒店〈INGE’S Bar & Grill〉有一80坪大型室內陽台，由近至遠飽覽基隆河河岸、松山機場飛機起降，以及以台北101大樓為中心的台北都會城市建築串起的天際線。圖／姚舜

〈INGE’S〉廚房內最顯眼的就是斥資10萬美元購買的美國Grill Works炭火烤爐。圖／姚舜 台北萬豪酒店〈INGE’S Bar & Grill〉餐廳主廚林顯威，為餐廳設計了新的菜式與Bar Food。圖／姚舜

INGE’S Bar & Grill

地址：台北市中山區樂群二路199號20樓（台北萬豪酒店）

電話：02 2175-7997

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