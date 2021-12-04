耶誕大餐 龍蝦牛排豬腳豪邁吃

屬於「肉系」節慶的耶誕腳步接近，飯店接連推出各式肉品與美酒的豪邁饗宴，打造充滿儀式感又無肉不歡的耶誕慶典。

台北中山九昱希爾頓逸林酒店於12月24日與26日集結節慶必備的烤火雞、爐烤牛排、德國豬腳與各式紅白酒，還有繽紛沙拉、起司盤等佳餚無限供應，無論主菜或配菜皆由服務人員提供桌邊服務，現切的爐烤牛排，肉質粉嫩多汁，搭配法式芥末和松露奶油等特製蘸料，風味多變。

廣獲食客好評的德國豬腳選用北德香料煮法，將豬後腿與洋蔥、西芹、紅蘿蔔、白胡椒燉煮3小時，再加入德國豬腳靈魂的酸菜滾煮入味，巧妙的是酸菜採用中式酸白菜，培根則換成臘肉，替傳統歐式料理注入中華風。「暴龍雞腿」單隻重達450公克，嚴選火雞腿以蜂蜜、匈牙利紅椒粉、檸檬汁、白酒等醬料醃製，烘烤時再刷上特製烤醬，微辣中帶有酸甜滋味。

台中日月千禧酒店24樓極炙牛排館12月24日起至12月25日止，午、晚餐時段端出歐陸耶誕套餐，主菜提供美國大奧瑪哈極佳級菲力牛排「羅西尼」、美國大奧瑪哈極佳級肋眼牛排、AA9+澳洲純血種全和黑毛和牛肋眼、A5日本宮崎和牛紐約客四種選擇，其他選擇還包括紐西蘭國王鮭、西班牙頂級橡實伊比利帶骨豬排及紐西蘭帶骨小羔羊里肌。

以招牌菜半隻波士頓活龍蝦當做熱前菜，可一次品嘗海陸風味，前菜「法國薩索雞」將薩索雞特製為醬派，搭上鴨肝、羊肚菌卡士達醬，交織出和諧優雅的好味道；湯品「義大利棗子番茄濃湯」令人回味再三，還有開胃前菜「蒜味田螺球」、「耶誕甜點」，挑戰饕客的胃容量。(中國時報 黃采薇)

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「極炙牛排館」耶誕歐陸饗宴套餐。圖／台中日月千禧酒店提供

Alley麗餐廳設計簡約大方。圖／台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供

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