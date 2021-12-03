獨〉SPACE BAO宇宙生煎 全台首見素食生煎包

〈焦糖洋蔥芝心生煎包」為蛋奶素，麵粉中加了竹炭粉外皮是黑色，包子內餡是以長時間的慢煮的焦化洋蔥，搭配兩種不同起司，風味濃郁。圖／姚舜
〈焦糖洋蔥芝心生煎包」為蛋奶素，麵粉中加了竹炭粉外皮是黑色，包子內餡是以長時間的慢煮的焦化洋蔥，搭配兩種不同起司，風味濃郁。圖／姚舜

「綠色飲食」席捲全球餐飲業，台灣蔬食潛在客群約664萬人，素食/蔬食年產值商機更高達600億元，看好這股食潮並為環境盡一份心力，2018年創〈小小樹食〉 成為食蔬名店的未來未來食研，繼續秉「做出改變，從吃的選擇做起」理念新創蔬食生煎包品牌〈 Space Bao 宇宙生煎〉，主攻不同口味的蔬食/素食生煎包，開在台北市永康街的首家〈 Space Bao 宇宙生煎〉預計於12月7日正式開幕，未來食研所並請到曾唱過《生煎包》的饒舌歌手瘦子 E.SO 擔任代言人，期能透過流行音樂傳達對大自然的關懷之心，喚醒人們的環保意識。

不為宗教信仰，只為愛地球，更為重視健康，愈來愈多飲食男女開始品味蔬食，成了「Vegan一族」，更有不少人開始奉行一星期選一 天不吃肉，使得「周一無肉日」(Meatless Monday)成了一種「新世代生活運動」，他們以「每周的第一天」自我要求，自我惕勵或自 我要求，成了一股「食尚運動」。

要鼓吹更多人非因宗教信仰而開始食蔬食，甚至一周吃2天以上， 其實別無它法、唯有「好吃」一途。這是〈小小樹食〉與〈 Space Bao 宇宙生煎〉創辦人Jeffrey劉千瑞的理念，他深信，「如果不好吃，再好的企畫都不會成功」。劉千瑞並強調，好吃蔬菜不該只有漢堡，他推出蔬食生煎包就是希望國人有更多好吃的蔬食選擇。

將於12/7日開幕的〈Space Bao 宇宙生煎〉，是全台首見的蔬食/素食生煎包專賣店。圖／姚舜
將於12/7日開幕的〈Space Bao 宇宙生煎〉，是全台首見的蔬食/素食生煎包專賣店。圖／姚舜
〈Space Bao 宇宙生煎〉的〈純素原味生煎包〉，可以特製辣味醬油提味，風味更佳。圖／姚舜
〈Space Bao 宇宙生煎〉的〈純素原味生煎包〉，可以特製辣味醬油提味，風味更佳。圖／姚舜
〈Space Bao 宇宙生煎〉的〈純素原味生煎包〉，是以未來食材「植物肉」作內餡，且會噴漿流汁。圖／姚舜
〈Space Bao 宇宙生煎〉的〈純素原味生煎包〉，是以未來食材「植物肉」作內餡，且會噴漿流汁。圖／姚舜
〈Space Bao 宇宙生煎〉的素食/蔬食生煎包，底皮酥香焦脆，力求維持與上海生煎包一樣的口感。圖／姚舜
〈Space Bao 宇宙生煎〉的素食/蔬食生煎包，底皮酥香焦脆，力求維持與上海生煎包一樣的口感。圖／姚舜
〈Space Bao 宇宙生煎〉的蔬食生煎包，起鍋前會撒上黑白兩種芝麻與一點蔥花。圖／姚舜
〈Space Bao 宇宙生煎〉的蔬食生煎包，起鍋前會撒上黑白兩種芝麻與一點蔥花。圖／姚舜

開在台北市永康街、緊臨永康公園的〈 Space Bao 宇宙生煎〉首家門市，設有內用區、有16個座位可供客人入用吃食。餐廳裝潢雖簡約，但入口的圓弧型大門與室內的不鏽鋼餐椅，為餐廳點綴了時尚元素與未來感，低調傳遞「帶客人進入未來」的隱喻並呼應品牌精神。門口的自助點餐系統，則以科技元素預告台灣庶民小吃店的「未來式」。

〈Space Bao 宇宙生煎〉主攻的生煎包，型式與口感接近上海式生煎包，麵粉來自鼎泰豐麵粉供應商僑泰興，生煎包的外皮口感Q彈，惟為了日後發展連鎖方便維持品質一致性，麵皮成份稍作了一點改良，但仍維持酥香微焦的底皮，生煎包的麵皮亦仍帶有口感，包子上大量竹黑白芝麻粒，更是掀蓋噴香。

〈Space Bao 宇宙生煎〉已成功研發出逾10種不同口味的蔬食生煎包，同時亦研發出不同口味的豆奶。但使初期生產與營運作業流程順暢，開幕初期僅主打「原味」、「泡菜」與「焦糖洋蔥芝心」3種口味，可內用、亦可外帶，「原味」的4顆100元，「綜合」的6顆、每種口味各2顆，一份150元。

〈Space Bao 宇宙生煎〉的〈原味生煎包〉，是以未來食材「植物肉」為內餡，供應商為全國最大素食食材廠、植物肉領導品牌弘揚食品。該植物肉是以專利製作技術，分離大豆蛋白產生肌理化，模擬出肉的紋理，再通過酵素調和及乳化程序，風味及口感頗貼近真肉。〈Space Bao 宇宙生煎〉的廚藝研發團隊並用濃鮮蔬菜高湯製成晶凍，取代傳統肉包中的「皮凍」，蒸熟了融化，除可提味增鮮，也會有「噴汁」、「爆漿」效果。「雖是純素包，卻有葷味」，是最大特色。

〈泡菜生煎包〉的內餡是口味道地的韓式泡菜，口感清脆、一點點辣味，讓人忘了「這是一個素生煎包」，麵皮則在麵粉中摻了泡菜汁，所以蒸好了出爐，包子皮是淡橘色，是一五辛素生煎包。

〈焦糖洋蔥芝心包」為蛋奶素，麵粉中加了竹炭粉，所以外皮是黑色，包子內餡是以長時間的慢煮的焦化洋蔥，搭配兩種不同起司，風味濃郁，且會「牽絲」，是為年輕世代吃貨而設計的生煎包，且不經提示也會忘了它是蔬食生煎包。　

劉千瑞透露，〈Space Bao 宇宙生煎〉成功研發的蔬食生煎包還有：「梅干扣肉」、「蒼蠅頭」、「打拋肉」與「酸白菜」等不同口味，「很多長輩試過了都喜歡」，他說，這些不同口味的蔬食生煎包經「長輩實測」後，都頗受好評，他有信心未來推出後可望受到市場歡迎。

除「純素原味」外，〈Space Bao 宇宙生煎〉開幕初期並提供「泡菜」與「焦糖洋蔥芝心」等蔬食生煎包口味。圖／姚舜
除「純素原味」外，〈Space Bao 宇宙生煎〉開幕初期並提供「泡菜」與「焦糖洋蔥芝心」等蔬食生煎包口味。圖／姚舜
〈Space Bao 宇宙生煎〉的生煎包，點「綜合」的有6顆、每種口味各2顆，一份150元。圖／姚舜
〈Space Bao 宇宙生煎〉的生煎包，點「綜合」的有6顆、每種口味各2顆，一份150元。圖／姚舜
〈泡菜生煎包〉的內餡是口味道地的韓式泡泡菜，口感清脆、一點點辣味。圖／姚舜
〈泡菜生煎包〉的內餡是口味道地的韓式泡泡菜，口感清脆、一點點辣味。圖／姚舜
〈Space Bao 宇宙生煎〉的蔬食生煎包，鐵製煎鍋較深，目的是希望煎燜時對流導熱更平均。圖／姚舜
〈Space Bao 宇宙生煎〉的蔬食生煎包，鐵製煎鍋較深，目的是希望煎燜時對流導熱更平均。圖／姚舜
素食生煎包外，〈Space Bao 宇宙生煎〉後續也會推出不同口味的豆奶。圖／姚舜
素食生煎包外，〈Space Bao 宇宙生煎〉後續也會推出不同口味的豆奶。圖／姚舜
〈Space Bao 宇宙生煎〉第一家店開在台北市永康街內，對面就是永康公園。圖／姚舜
〈Space Bao 宇宙生煎〉第一家店開在台北市永康街內，對面就是永康公園。圖／姚舜
〈Space Bao 宇宙生煎〉內用空間裝潢簡約，但帶有一點「未來感」。圖／姚舜
〈Space Bao 宇宙生煎〉內用空間裝潢簡約，但帶有一點「未來感」。圖／姚舜
〈Space Bao 宇宙生煎〉門口的自助點餐系統，則以科技元素預告台灣庶民小吃店的「未來式」。圖／姚舜
〈Space Bao 宇宙生煎〉門口的自助點餐系統，則以科技元素預告台灣庶民小吃店的「未來式」。圖／姚舜
〈Space Bao 宇宙生煎〉的門採圓弧型設計，上面的小窗是仿「太空艙」概念設計。圖／姚舜
〈Space Bao 宇宙生煎〉的門採圓弧型設計，上面的小窗是仿「太空艙」概念設計。圖／姚舜

Space Bao 宇宙生煎
地址： 台北市大安街永康街10-3號

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工商時報 姚舜

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