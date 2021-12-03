獨〉SPACE BAO宇宙生煎 全台首見素食生煎包

「綠色飲食」席捲全球餐飲業，台灣蔬食潛在客群約664萬人，素食/蔬食年產值商機更高達600億元，看好這股食潮並為環境盡一份心力，2018年創〈小小樹食〉 成為食蔬名店的未來未來食研，繼續秉「做出改變，從吃的選擇做起」理念新創蔬食生煎包品牌〈 Space Bao 宇宙生煎〉，主攻不同口味的蔬食/素食生煎包，開在台北市永康街的首家〈 Space Bao 宇宙生煎〉預計於12月7日正式開幕，未來食研所並請到曾唱過《生煎包》的饒舌歌手瘦子 E.SO 擔任代言人，期能透過流行音樂傳達對大自然的關懷之心，喚醒人們的環保意識。

不為宗教信仰，只為愛地球，更為重視健康，愈來愈多飲食男女開始品味蔬食，成了「Vegan一族」，更有不少人開始奉行一星期選一 天不吃肉，使得「周一無肉日」(Meatless Monday)成了一種「新世代生活運動」，他們以「每周的第一天」自我要求，自我惕勵或自 我要求，成了一股「食尚運動」。

要鼓吹更多人非因宗教信仰而開始食蔬食，甚至一周吃2天以上， 其實別無它法、唯有「好吃」一途。這是〈小小樹食〉與〈 Space Bao 宇宙生煎〉創辦人Jeffrey劉千瑞的理念，他深信，「如果不好吃，再好的企畫都不會成功」。劉千瑞並強調，好吃蔬菜不該只有漢堡，他推出蔬食生煎包就是希望國人有更多好吃的蔬食選擇。

將於12/7日開幕的〈Space Bao 宇宙生煎〉，是全台首見的蔬食/素食生煎包專賣店。圖／姚舜 〈Space Bao 宇宙生煎〉的〈純素原味生煎包〉，可以特製辣味醬油提味，風味更佳。圖／姚舜

〈Space Bao 宇宙生煎〉的〈純素原味生煎包〉，是以未來食材「植物肉」作內餡，且會噴漿流汁。圖／姚舜 〈Space Bao 宇宙生煎〉的素食/蔬食生煎包，底皮酥香焦脆，力求維持與上海生煎包一樣的口感。圖／姚舜 〈Space Bao 宇宙生煎〉的蔬食生煎包，起鍋前會撒上黑白兩種芝麻與一點蔥花。圖／姚舜

開在台北市永康街、緊臨永康公園的〈 Space Bao 宇宙生煎〉首家門市，設有內用區、有16個座位可供客人入用吃食。餐廳裝潢雖簡約，但入口的圓弧型大門與室內的不鏽鋼餐椅，為餐廳點綴了時尚元素與未來感，低調傳遞「帶客人進入未來」的隱喻並呼應品牌精神。門口的自助點餐系統，則以科技元素預告台灣庶民小吃店的「未來式」。

〈Space Bao 宇宙生煎〉主攻的生煎包，型式與口感接近上海式生煎包，麵粉來自鼎泰豐麵粉供應商僑泰興，生煎包的外皮口感Q彈，惟為了日後發展連鎖方便維持品質一致性，麵皮成份稍作了一點改良，但仍維持酥香微焦的底皮，生煎包的麵皮亦仍帶有口感，包子上大量竹黑白芝麻粒，更是掀蓋噴香。

〈Space Bao 宇宙生煎〉已成功研發出逾10種不同口味的蔬食生煎包，同時亦研發出不同口味的豆奶。但使初期生產與營運作業流程順暢，開幕初期僅主打「原味」、「泡菜」與「焦糖洋蔥芝心」3種口味，可內用、亦可外帶，「原味」的4顆100元，「綜合」的6顆、每種口味各2顆，一份150元。

〈Space Bao 宇宙生煎〉的〈原味生煎包〉，是以未來食材「植物肉」為內餡，供應商為全國最大素食食材廠、植物肉領導品牌弘揚食品。該植物肉是以專利製作技術，分離大豆蛋白產生肌理化，模擬出肉的紋理，再通過酵素調和及乳化程序，風味及口感頗貼近真肉。〈Space Bao 宇宙生煎〉的廚藝研發團隊並用濃鮮蔬菜高湯製成晶凍，取代傳統肉包中的「皮凍」，蒸熟了融化，除可提味增鮮，也會有「噴汁」、「爆漿」效果。「雖是純素包，卻有葷味」，是最大特色。

〈泡菜生煎包〉的內餡是口味道地的韓式泡菜，口感清脆、一點點辣味，讓人忘了「這是一個素生煎包」，麵皮則在麵粉中摻了泡菜汁，所以蒸好了出爐，包子皮是淡橘色，是一五辛素生煎包。

〈焦糖洋蔥芝心包」為蛋奶素，麵粉中加了竹炭粉，所以外皮是黑色，包子內餡是以長時間的慢煮的焦化洋蔥，搭配兩種不同起司，風味濃郁，且會「牽絲」，是為年輕世代吃貨而設計的生煎包，且不經提示也會忘了它是蔬食生煎包。

劉千瑞透露，〈Space Bao 宇宙生煎〉成功研發的蔬食生煎包還有：「梅干扣肉」、「蒼蠅頭」、「打拋肉」與「酸白菜」等不同口味，「很多長輩試過了都喜歡」，他說，這些不同口味的蔬食生煎包經「長輩實測」後，都頗受好評，他有信心未來推出後可望受到市場歡迎。

除「純素原味」外，〈Space Bao 宇宙生煎〉開幕初期並提供「泡菜」與「焦糖洋蔥芝心」等蔬食生煎包口味。圖／姚舜 〈Space Bao 宇宙生煎〉的生煎包，點「綜合」的有6顆、每種口味各2顆，一份150元。圖／姚舜

〈泡菜生煎包〉的內餡是口味道地的韓式泡泡菜，口感清脆、一點點辣味。圖／姚舜 〈Space Bao 宇宙生煎〉的蔬食生煎包，鐵製煎鍋較深，目的是希望煎燜時對流導熱更平均。圖／姚舜 素食生煎包外，〈Space Bao 宇宙生煎〉後續也會推出不同口味的豆奶。圖／姚舜

〈Space Bao 宇宙生煎〉第一家店開在台北市永康街內，對面就是永康公園。圖／姚舜 〈Space Bao 宇宙生煎〉內用空間裝潢簡約，但帶有一點「未來感」。圖／姚舜

〈Space Bao 宇宙生煎〉門口的自助點餐系統，則以科技元素預告台灣庶民小吃店的「未來式」。圖／姚舜 〈Space Bao 宇宙生煎〉的門採圓弧型設計，上面的小窗是仿「太空艙」概念設計。圖／姚舜

Space Bao 宇宙生煎

地址： 台北市大安街永康街10-3號

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