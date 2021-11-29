獨〉So Sweet！nena美式甜點店 甜的不只是嘴

台北又多了一家美式甜點專賣店，店名叫〈nena by Gen Creative〉，這不僅是一家有兩位女主廚展現「女力」的甜點店，同時，這裡也是：一家「以愛之名成立的甜點店」、一家「可內用可外帶，有零售亦有禮盒的甜點店」，一家「集合了經典美式糖果、蛋糕、巧克力與冰淇淋的甜點店」，一家「讓客人有選擇障礙的甜點店」，一家「激起四五年級生『往日情懷』的甜點店」，更是一家，「用Fine Dining思維與廚技演繹甜點的甜點店」。

〈nena by Gen Creative〉的前身是開在台北市大安區，在市場建立有絕佳風評與好口碑的創新美式料理餐廳〈GEN CREATIVE〉，立足市場6年後，〈GEN CREATIVE〉創辦人主廚Eric劉世揚，以及同樣也是主廚的太太葛西蘭妮（Melanie Garcia）有了愛的結晶、喜獲麟兒，為了給孩子完整的愛，加上對餐飲有其它的想法，於是他們決定將餐廳轉型為主攻美式甜點的甜點店，每周二至周五上午11點營業至晚上7點，如此就有相對充裕的時間照顧孩子。

nena是Melanie的小名，瓜地馬拉裔的她在美國出生，與Eric在美國拉斯維加斯餐廳共事而相識、戀愛並結連理。她曾在法國「廚界鬼才」、米其林三星名廚皮耶．加尼葉（Pierre Gagniare)與二星主廚Jose Andres 的餐廳廚房中負賣甜點，迄今累積廚藝資歷逾15年。

〈nena by Gen Creative〉的另一位女廚Catherine 施柔安亦非泛泛，她畢業於美國藍帶廚藝學校，曾在台北〈侯布雄法式餐廳〉與新加坡著甜點餐廳〈2am: dessertbar〉 歷練，目前同時也是〈GEN CREATIVE〉姐妹店〈Bottless非瓶」餐廳甜點主廚。Melanie與Catherine兩位主廚，加上副主廚Debby 林湘芸也是女生， 「3個女生在一班」不僅讓甜點展現「女力」堅韌中帶著細膩的特質，名店歷練接觸到的優質食材與學到的當代廚藝技法，以及從大師身教得到的「不妥協」性格啟發，也讓〈nena〉的甜點注入了Fine Food的DNA。

「用Fine Dining思維與廚技演繹甜點」的思維與套路，體現在〈nena by Gen Creative〉的糕點中，例如〈巧克力花生醬杯子蛋糕〉或〈香草南瓜香料杯子蛋糕〉等杯子蛋糕的蛋糕體，與置於蛋糕上的不同口味的奶油乳酪，都用了相對精緻細膩的廚技與有別傳統的食材，傳遞了「非典」的風味與口感，同時顛覆了「美式甜點比較粗」的刻板印象。

PB & J( Peanut Butter & Jelly，即花生醬和果醬）是美國國民吃食重要元素，老美早餐或午餐，經常會出現這樣的味道組合以單片吐司或三明治等不同的「載具」呈現，而老美最常用來搭配花生醬的果醬不外乎是草莓醬或葡萄果醬。〈nena by Gen Creative〉的〈巧克力花生果醬棒〉則是以台灣桑椹果醬與自製花生醬和巧克力結合呈現，「接地氣」、體現在地風土特色，不也正是當代餐飲業界都在落實體現的主流食尚。

為了迎合IG世代的喜好，不少美式甜點店亦開始走「浮誇系」、「視覺系」套路，期能藉「眼球行銷」提高市場能見度。惟〈nena by Gen Creative〉的美式甜點沒有走這路線，而是以傳統造型演繹美式甜點經典，尺寸大、份量大，質樸簡約、沒有太多花俏巧飾，「以前是怎樣，現在就這樣」，靠味道與味蕾直球對決。也就是因為如此，應該會激起不少四五六級同學「往日情懷」、重溫舊夢。

近年美式甜點開始在國內流行，但多數美式甜點點聚焦在特定品項上發揮，而〈nena by Gen Creative〉的美式甜點品項類別包括：餅乾（COOKIES)、杯子蛋糕（CUPCAKE)、派（PIE)、冰淇淋（ICE CREAM)、奶昔（MILK SHAKE)、糖果點心（SWEETS)，以及熱飲（TO WARM YOU UP），且除零售商品外，又有供婚禮、彌月或不同節慶設計的禮盒組合，選擇非常多樣，且味道都很誘人。所謂會讓客人有「選擇障礙」，因為你每一種都想買、都想吃啊！

〈nena〉的〈巧克力花生醬杯子蛋糕〉，蛋糕體札實、濕潤且風味濃郁，置頂的奶油乳酪綿密細緻且花生味很香。圖／姚舜 PB & J( Peanut Butter & Jelly）是美國國民吃食重要元素，〈nena〉的〈巧克力花生果醬棒〉以台灣桑椹果醬與自製花生醬和巧克力結合呈現。圖／姚舜

幸運餅乾又稱好運餅乾、幸運籤餅乾，美加中餐廳必有餐後甜點，在〈nena〉可以買到尺寸像蝦並一樣大、密香紅茶口味的〈好運餅乾〉。圖／姚舜 〈nena〉的〈好運餅乾〉根美加中餐館傳統，內藏有「籤紙」。圖／姚舜

除了「醒世箴言」外，〈nena〉的〈好運餅乾〉籤紙上還有多組數字，非常「接地氣」。圖／姚舜 〈nena〉的〈鹽漬梅爾檸檬堅果牛軋糖，製作時加了芳苑蜂蜜，且除榛果、腰果、南瓜籽外，還加了梅爾檸檬皮（Meyer lemon）增加香氣與風味。圖／姚舜

〈nena〉亦販售各種口味的美式軟餅乾，以及小雪球狀的〈墨西哥婚禮餅〉。圖／姚舜 在〈nena〉店用享用〈雙倍巧克力餅乾〉，服務人員會代客加熱後會產生微微「爆漿」效果。圖／姚舜

〈nena〉可以喝到美加傳統〈蛋奶酒〉，且分加萊姆酒的或無酒精的。圖／姚舜 牛奶和冰淇淋共構的奶昔（Milk Shake）是經典的美式冰甜品，〈nena〉可以喝到附有椒鹽焦糖餅乾的「斯派庫魯斯」（右至左）、「香蕉榛果巧克力」，以及「桑椹」等3種味的奶昔。圖／姚舜

草莓、香草、巧克力三種冰淇淋與巧克力醬，再加上對剖的香蕉，是經典〈香蕉船〉的「標配」，〈nena〉再搭了一花生碎增加口感。圖／姚舜 〈nena〉本季的〈季節聖代〉，是用薑汁、焦化奶油與牛奶餅乾等3種口味冰淇淋，以及加了薄荷打發的鮮奶油、漬櫻桃和薑餅人共構，很有耶誕氛圍。圖／姚舜

〈nena〉的商品陳列區緊臨開放式廚房，時間若巧，客人可以看到甜點製作過程。圖／姚舜 〈nena〉的甜點是由主廚葛西蘭妮（Melanie Garcia，右）、主廚施柔安（Catherine Shih，中），以及副主廚Debb 林湘芸聯手製作。圖／姚舜 〈nena〉店裝設計很繽紛，且不少角落可都取景打卡。圖／姚舜 〈nena〉內用空間布置得有溫馨且有「居家感」。圖／姚舜

nena by Gen Creative 美式甜點店

地址：台北市大安區敦化南路二段63巷24號

電話：02-27073348

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