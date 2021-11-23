獨〉高CP值抗通膨！台北「明水然．樂」日式Omakase無菜單鐵板燒開賣

看好疫後餐飲市場報復性消費態勢明顯，並為搶「超值餐飲」商機，樂多多餐飲集團再創〈明水然．樂〉餐飲新品牌，搶進日式Omakase無菜單鐵板燒市場，標榜以每套餐1600元、12道菜品訂價策略形塑高CP值品牌形象，開在台北市忠孝東路四段信義松菸商圈的首度並在23日正式試營運，為樂多多集團旗下第10個餐飲品牌，亦為第二個鐵板燒品牌。

面對食材原物料上漲，不少餐廳醞釀漲價，樂多多集團董事長林少鈞表示，高CP值餐飲才有競爭力，〈明水然．樂〉日式無菜單鐵板燒餐廳繼台北信義松菸店之後，第二店將落腳林口昕境廣場，預計12月31日營運，明年則預計再拓點4家，未來兩年全台展店10家。

「高CP值」是許多外食餐飲消費者選擇用餐消費去處的主要考慮因素，市場上以「高CP值」為訴求定位的餐廳愈開愈多，業者想方設法降低售價，並以「類私廚」經營業態結合Omakase無菜單式套餐站穩市場讓餐飲消費者與吃貨「有感」且趨之若騖，進而快速複製發展連鎖。〈明水然．樂〉日式無菜單鐵板燒餐廳得以套餐1600元讓客人享用12道菜品，靠的是母體企業樂多多集團（原肉多多集團）旗下已有6大火鍋品牌，故能「統一議價、集團採購」降低進貨成本、力抗通膨壓力。

樂多多餐飲集團旗下原本在台北市慶城街即有一家〈明水然無菜單鐵板燒〉，主打西式鐵板燒，13道菜品套餐價位分1390元、1890元與3000元3套，有逾60個客席座位。如今再創〈明水然．樂〉新品牌則改攻日式Omakase鐵板燒套餐、12道菜1600元，且採小坪數店面營造「私廚」氛圍、客席座位20至25位，可有效控制服務品質並降低租金成本。

〈明水然．樂〉日式Omakase鐵板燒餐廳套餐的食材用料不俗，本季套餐中用到的食材有龍蝦、干貝、日本A5和牛（不吃牛可換桂丁雞）、季節鮮魚、透抽等，加價購則可以享用鮑魚、紅喉、黑喉，事前預訂更可以請店家準備野生活明蝦或帝王蟹，再交鐵板師傅料理。

〈明水然．樂〉日式Omakase鐵板燒餐廳首店主廚蔡杰宇，曾在〈紅林〉與〈九鼎〉鐵板燒餐廳，以及六福皇宮飯店日料餐廳歷練，年紀雖僅31歲，卻已有10年資歷，且浸潤名店，除鐵板料理的生熟度掌握精準，呈盤亦不俗。

〈明水然．樂〉日式Omakase鐵板燒餐廳的熱食、熟食，全程都在鐵板檯上料理完成，客人可在板前眼見為真的目睹料理過程並和主廚互動。這裡雖強調是日式鐵板燒，但烹調料理多數沒有複雜工序，也沒有用太濃厚醬汁賦味，目的是讓彰顯食材本味、原味，由於可見餐廳對食材新鮮度的充滿信心。

〈明水然．樂〉日式Omakase鐵板燒套餐中所用龍蝦不是波士頓龍蝦，而是肉質緊實細緻的青龍，肉身香煎後搭配筊白筍和晶凍呈現，蝦頭炙燒後與味噌熬湯，蝦頭內蝦膏則用來為〈洋蔥松露蒸蛋〉搭配提味，一蝦多用、變化多種菜餚，物盡其用不浪費，也是餐廳得以有效降低成本與售價的原因。

〈明水然．樂〉日式Omakase鐵板燒套餐中的日本A5和牛，用的是宮崎和牛的翼板部位，主廚以兩種厚度在鐵板上煎炙料理，溫度與時間控制精準，入口和牛香滿溢卻不會太油膩。用鮭魚卵與紫蘇葉提味的〈香煎干貝)與用絲瓜和鯡魚卵搭配的〈鮮味透抽〉，形色味亦俱都誘人，面對「萬物皆漲的『通膨食代』」，確實是一高性價比的餐廳。

主打高CP值的〈明水然．樂〉日式Omakase無菜單鐵板燒，標榜會用到日本A5和牛、干貝、龍蝦與鮑魚等食材。圖／姚舜 即日起至12/15開幕慶期間，在〈明水然．樂〉用餐即贈〈日式波菜捲〉乙份 。圖／姚舜

〈明水然．樂〉的〈醃漬蘿蔔〉的醋汁中加了洛神花，所以染成淡紅色。圖／姚舜 在〈明水然．樂〉享用鐵板套餐，加價380元可以吃到〈香煎紅喉〉。圖／姚舜

〈明水然．樂〉日式Omakase鐵板燒套餐中的〈香煎大干貝〉，用了鮭魚卵和紫蘇葉搭配，呈盤形色悅目誘人。圖／姚舜

〈明水然．樂〉日式Omakase鐵板燒套餐中的〈洋蔥松露蒸蛋〉，直接用挖空洋蔥作容器，並用龍蝦蝦膏提味增鮮。圖／姚舜 〈鮮味中卷〉先用鐵板煎炙再燜熟，下襯清甜絲瓜呈盤並用看似魚子醬的鯡魚卵提味。圖／姚舜

享用〈明水然．樂〉日式Omakase鐵板燒套餐，可加價享用〈鹽蒸鮑魚〉，客人可在鐵板前眼見工序繁複的烹製工程。圖／姚舜 〈鹽蒸鮑魚〉會在鮑魚上覆蓋昆布再用大量粗鹽將鮑魚「埋」在其中，用鐵板溫度將鮑魚蒸?至熟。圖／姚舜

〈鹽蒸鮑魚〉的鮑魚用用鐵板溫度將鮑魚蒸燜至熟，肉質柔嫩彈Q。圖／姚舜

〈明水然．樂〉不用波士頓龍蝦，而是採用肉質緊實鮮甜的「青龍」料理，其中蝦頭部份會煎炙烤燒後熬湯。圖／姚舜 〈明水然．樂〉日式Omakase鐵板燒套餐的〈龍蝦味噌湯〉，是以炙烤過的龍蝦湯熬製，味道鮮濃。圖／姚舜

〈明水然．樂〉日式Omakase鐵板燒套餐，不吃牛的客人可改吃肉質彈Q有勁的〈香煎桂丁雞〉。圖／姚舜 〈明水然．樂〉日式Omakase鐵板燒套餐中的〈香煎日本A5和牛〉，是採厚片與塊狀一起呈現。圖／姚舜

〈和牛筋炒飯〉顧名思義是用和牛牛筋、蛋、青蔥與洋蔥同炒，飯粒盡是牛油香。圖／姚舜 明水然．樂〉日式Omakase鐵板燒套餐的甜點〈芋頭銅鑼燒〉，從頭到尾都是在鐵板上製作。圖／姚舜

開在台北忠孝東路四段信義松菸商圈的〈明水然．樂〉日式Omakase鐵板燒餐廳，有二個鐵板檯與一長桌。圖／姚舜 開在台北忠孝東路4段信義松菸商圈的〈明水然．樂〉日式Omakase鐵板燒，外觀較時上流行的私宅餐廳。圖／姚舜 〈明水然．樂〉日式Omakase鐵板燒餐廳主廚蔡杰宇，在鐵板檯前掌廚資歷逾10年，料理食材生熟度掌握精準，呈盤也悅目不俗。圖／姚舜

〈明水然．樂〉無菜單鐵板燒（信義松菸店）

地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷6弄16號

電話：(02) 2756-6267

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