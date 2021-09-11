獨〉好吃，真有一「套」！山男YAMASAN居酒屋Set Menu開賣

「一方面是因應疫情，一方面是客人要求」，開在台北東區國父紀念館商圈的〈山男YAMASAN 〉居酒屋自本周起開始推出套餐了，8道菜、含〈串燒拼盤〉售價1280元+10%，主人兼主廚王一山說，自己「過往的經歷」，總是讓客人「有很多的期待」，所以他決定在〈山男YAMASAN 〉正式推出套餐（Set Menu)回應客人的需求，「但單點菜單也仍在」。

〈山男YAMASAN〉在台北都會外食餐飲市場是個「獨特且另類的存在」。「日式裝潢風格」、「台灣在地食材入饌」與「西式烹調料理手法」，是這家餐廳的「3大DNA」。說它的業態定位是「日式居酒屋」，但這裡的菜餚「表情」卻更像「Bistronomy精緻食尚餐酒館」。有吃貨以「大人系、品味系居酒屋」稱之，也有部落客直呼它是「現代居酒屋」。

〈山男YAMASAN〉究竟是居酒屋？還是餐酒館？王一山說，這些其實「都只是個說法、框架」，他想傳達的是「突破框架、創造更多可能」，「為什麼居酒屋只能吃到炸雞軟骨、炒水蓮？」、「為什麼居酒屋不能有套餐？」。

王一山口中的「過往的經歷」，是台灣新世代廚師「志在成功、力爭上游」的寫照。他們 ，目標明確、心無旁騖，勇敢築夢、一路前行，付出時間、努力和過程，掌握機會、邁向成功。

〈鮭魚，蒔蘿，吻仔魚〉的鮭魚以攝氏40度彽溫烹調，口感似果凍，盤底有蛤蠣芡汁蒔蘿翡翠與胭脂蝦油提味，鮭魚上點綴蜂蜜脆片、炸吻仔魚與小紫蘇葉增加口感。圖／姚舜 〈帝王蟹，蘑菇，松露蒸蛋〉是在松露蒸蛋上面鋪上水果玉米醬與蘑菇奶油醬，再放上帝王蟹肉，細香蔥與法國魚子醬共構美味。圖／姚舜 〈帝王蟹，蘑菇，松露蒸蛋〉的帝王蟹肉鮮甜，與鹹鮮魚子醬交織美味。圖／姚舜

〈串燒櫛瓜〉上有大蒜鯷魚醬、檸檬皮提味，且有麵包丁增加口感，非常開胃下酒。圖／姚舜 〈串燒拼盤〉是由炭烤櫛瓜（左）、串燒豬頰肉和串烤雞腿組合。圖／姚舜

73年次的王一山，是台灣大學畢業的高材生，他念的是企管，為了解服務業，大一就開始到飯店餐廳打工，外場內場都做，端盤子、洗碗兼打雜，大四那年他進了一家義大利餐廳打工，老闆認真教他，他正式開始學廚，也確立朝廚藝之路前往的志向。退伍後，在母親支持下，王一山去了美國，並進了有「名廚搖籃」、「世界最佳餐飲學院」等封號的美國廚藝學院（Culinary Institute of America，縮寫：CIA）正式學廚。

「唯有站在巨人的肩膀上才能讓自己看得更遠」，為開啟自己的料理視野，念CIA時，為了進米其林三星餐廳〈Per Se〉見學實習，王一山投了6次履歷表，才爭取到試做一天的機會。「機會，是給準備好的人」，這一天，他全力以赴、「還切到了手」，這番認真態度被主廚看在眼裡，於是，王一山被留下來了，一待，就是18個星期。

台大企管，為王一山經營管理知識奠基打底，CIA畢業時，他還拿了一個「管理學科獎」。他很想回〈Per Se〉，但沒缺，於是他進到了紐約另一家米其林三星餐廳、並曾榮登「世界50大餐廳」榜首的〈Eleven Madison Park〉當學徒，憑「工作能力+在乎的態度」，14天後，他升上了廚房的領班，在這，他待了10個月。其後，他去了倫敦，原因是「為了愛」，而他當時的女友、就是現在的老婆。系出名門的王一山並在倫敦很快找到工作，且，又是米其林餐廳〈Fera〉。

游子終究是要回家的，在國外待了4年，王一山想家了，適巧台北〈MUME〉餐廳正在籌備開幕，創始團隊釋出了工作職缺，王一山進入了〈MUME〉做廚房領班，〈MUME〉2014年12月開幕，3個月後王一山升上副主廚。在這個紅極一時的餐廳，王一山一直工作到2019年3月才離職。

〈串燒豬頰肉〉（上）串燒時刷了用蔥薑蒜與泰國香檬葉提味燒肉醬,品嘗時可沾薄荷優格醬。,〈串燒雞腿〉則可沾黑大蒜醬與刺蔥七味粉提味。圖／姚舜 西瓜的甜味與多汁，使〈水菜沙拉〉吃來更清新爽口且消暑。（圖／姚舜 〈水菜沙拉〉是由西瓜, 醃西瓜皮、高麗菜絲、京水菜、黃瓜片、海帶芽、海苔米香、綠葡萄與芝麻共組，並用以茉莉花茶油醋與檸檬汁調製的沙拉醬汁提味。圖／姚舜

名店歷練，除開啟王一山料理視野並練就精湛廚藝，我問他最重要的Key Learning是什麼？他的答案是：「尊重」。在廚藝最高殿堂中，他學會了相互尊重，尊重客人、尊重食材、尊重在一起工作的同事。

王一山一路走來都在Fine Dining餐廳進出，2019年離開〈MUME〉創業開〈山男YAMASAN〉，原因是他想「更貼近大眾」。但是，過往的資歷，讓王一山的烹調思維、風味組合與處理食材的套路都「無法與Fine脫鉤」，於是，這反倒讓〈山男YAMASAN〉在市場中顯得另類、亮眼、與眾不同。

〈山男YAMASAN〉可以說是一間「以當代西方精緻廚藝演繹時尚亞洲風味菜餚的日式居酒屋」，或可說是一間「融入了當代法式餐酒館精神的日式居酒屋」。所以，客人期望王一山出套餐，省去分別點菜的麻煩。加上仍值防疫期間，餐廳開放內用必須供應個人化套餐，於是，王一山順水推舟，〈山男YAMASAN〉自本周起開始推出套餐。

有食客與吃貨直指〈山男YAMASAN〉賣的根本是「西方食物」，但該餐廳首度推出的套餐 菜式，仍保有日式料理中的「和魂」。例如〈鴨肝布丁〉中清酒凍，〈水菜沙拉〉中方京水菜與海帶芽，以及蒸蛋、串燒與炊飯等，都是日本料理中的風味元素與菜單架構。所以，與其花時間去討論「這是一家什麼餐廳？」，不如去欣賞王一山與廚藝團隊如何「玩味」。

〈炊飯．牛小排〉的米飯是以蔬菜高湯炊煮，並入奶油、牛油、胡蘿蔔、玉米筍，上層搭牛小排並撒青蔥與芝麻點綴。圖／姚舜 〈炊飯．牛小排〉上桌時會另附味噌湯和漬菜。圖／姚舜

〈油封小卷，竹筍，鮭魚卵〉的小卷是低溫油泡一晚後再炭烤，再搭配以昆布醬油提味的綠竹筍、柚子白蘿蔔泥、蛤蠣奶油醬汁與蒔蘿油呈盤，並以鮭魚卵、蒔蘿點綴，口感與風味層次豐富。圖／姚舜 楊枝甘露，接骨木花，鳳梨〉中的接骨木花果凍，為這道消暑甜點帶來特殊的花果香。圖／姚舜 〈楊枝甘露，接骨木花，鳳梨〉 是以馬告鳳梨雪酪、接骨木花果凍、椰奶慕斯、醃漬青芒果、鳳梨、葡萄柚與西米露共構，芒果冷湯是用芒果泥、鳳梨湯與椰奶製作，風味誘人。圖／姚舜

〈山男〉菜單仍有單點菜餚，其中〈炭烤章魚．鳳梨．黑豆豉〉是將章魚腳先以香料油封後再炭烤，並以 黑蒜醬提味，品嘗時可搭配炭烤鳳梨。圖／姚舜 〈山男〉單點菜式〈牛舌天婦羅．綠咖哩．櫛瓜〉，是將牛舌中段厚切沾地瓜粉炸製，外酥脆內柔軟，並搭配烤筊白筍，櫛瓜麵、京水菜，以及 綠咖哩醬呈盤上桌。圖／姚舜

〈炭烤松阪豬．鹽麴．水蜜桃〉是以自製鹽麴醃漬松阪豬後炭烤，切片撒上迷迭香鹽，搭配醃漬佛手瓜、碧玉筍, 芝麻葉, 烤水蜜桃, 與梅子味噌紅紫蘇醬呈盤。圖／姚舜 〈山男〉有調酒師調製不同的雞尾酒供客人配菜。圖／姚舜 〈山男〉主廚王一山（中）曾在美國米其林三星餐廳歷練，創業開店前則是名店〈MUME〉 副主廚。圖／姚舜

開在台北市大安區國父紀念館商圈的〈山男〉，是餐飲市場中唯一一家「以當代西方精緻廚藝演繹時尚亞洲風味菜餚的日式居酒屋」。圖／姚舜

山男 Yamasan

地址：台北市大安區光復南路260巷34號

電話：（02）2778-0978

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