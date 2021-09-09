獨〉「喝的點滴」入饌引味 全球第一款甜味米漢堡在台問世
全球第一款「甜的米漢堡」誕生了。日本摩斯漢堡會長櫻田厚和著名清酒品牌「獺祭」會長櫻井博志兩人交情深厚，去（2020)年雙方合作，以獺祭「甘酒」入味製作聯名版奶昔，結果一個月賣出逾29萬杯。為此，雙方決定在台複製成功經驗，由台灣摩斯漢堡商品研發團隊以獺祭甘酒作醬引味，並且採用高級食材入饌研發推出4款台灣限定聯名新品，其中包括有〈御品白燒鰻珍珠堡〉與〈特上牛排珍珠堡〉2款鹹味米漢堡，一款葡萄柚風味的〈獺祭甘酒蒟蒻〉，以及全球首見的甜味米漢堡〈蜜芋紅豆珍珠堡〉，是摩斯漢堡入台30年首度推出聯名的米漢堡，台灣摩斯副總經理福光昭夫表示，希望聯名新品可在9月與10月淡季，使來客消費客人增加10%至15%。
除了上述與獺祭合作的聯名新品，台灣摩斯的早餐、副食與甜點和飲品，近期亦都陸續有諸如〈火腿歐姆可頌堡〉、〈辣味雞塊〉與〈摩斯肉醬薯條〉，以及〈達克瓦茲〉、〈抹茶紅豆米派〉，還有〈鳳梨汽泡飲〉等「非傳統新品」問市，且品味不俗，值得一試。
酒精含量極低，有些甚至不含酒精的「甘酒」，味道像極了甜點釀或很濃的小米酒。科學研究指出，甘酒含中的葡萄糖、胺基酸，以及維生素B群，可立即補充人體所需的能量，所以日人稱甘酒為「喝的點滴」或「飲用的營養劑」。
獺祭的甘酒是採用有「酒米之王」美譽的山田錦米製作，無添加糖類、甜度適中，帶有一股純淨且馥郁的米香，不含酒精，標榜大人小孩都可飲用。摩斯漢堡商品開發經理宋欣嵐說，4款聯名新品，用獺祭甘酒人引味分別做了4種不同醬汁，每種醬的風味亦不一樣。
先講首見的甜味米漢堡〈蜜芋紅豆珍珠堡〉，這款訂價89元的甜米堡的粉紅色糯米是用了甜菜粉暈染，口感軟糯Q彈，夾入紅豆泥、蜜芋泥，再淋上用獺祭甘酒與煉乳和威士忌風味香料製成的「甘酒奶醬」，入口香甜軟糯並帶有奶香和甜酒香，讓人聯想到中式〈米寶糯米飯〉與泰式〈芒果糯米飯〉。
日本人相信盛夏吃鰻魚可補充元氣，摩斯攜手獺祭推出的〈御品白燒鰻珍珠堡〉售價169元，以高級白鰻並採「白燒」手法烹製，肉厚而鬆軟的白鰻經蒸、烤、厚切等工序，再與白蘿蔔、蛋絲搭配入餡，提味的「蒲燒醬」則是用醬油、柚子與獺祭甘酒製成，米堡內並撒了山椒粉提味，速食連鎖店菜單上提供高質感日式料理，其實相當罕見。
149元的〈特上牛排珍珠堡〉也是摩斯首次以原塊牛肉替代以絞肉作的漢堡排入餡，0.3公分的牛肉片雙片交疊搭配櫻桃蘿蔔、櫛瓜、栗南瓜等蔬菜增添口感及甘甜風味，再以兩種以獺祭甘酒調製的「洋梨燒烤醬」和「甘酒味噌醬」提味，前者以甘酒、洋梨和辣椒醬熬煮製成，後者則用了紅味噌、黃味噌和麥味噌等3種不同風味的味噌與甘酒一起以慢火熬製，如此「厚工」，直將速食店當成了高級餐廳在做。
蒟蒻是摩斯漢堡人氣招牌商品，這次摩斯與獺祭合作亦推出了一款葡萄柚風味的〈甘酒蒟蒻〉，預計9/13日上市，單杯售價50元、套餐加購價45元，整箱15入750元，新品是以日本獺祭甘酒搭配葡萄柚製作，葡萄柚的酸甜中帶有獨特的甘酒香氣，帶來全新的風味體驗。
摩斯漢堡雖是速食連鎖品牌，卻可以買到道地法式甜點〈達克瓦茲〉（Dacquoise)，這種法國宮廷點心的做法和配方其實跟〈馬卡龍〉大同小異，主要食材為糖、蛋白跟杏仁粉，而〈達克瓦茲〉多了麵粉，所以高溫烘烤後多了蓬鬆感，外酥內軟十分美味。摩斯漢堡9月起推出的〈紅茶達克瓦茲〉售價50元，套餐加購價45元，糕體蓬鬆柔軟、表層帶有砂糖焦化後的淺淺酥脆口感，奶油內餡滑順香甜，就跟法式甜點店一樣。
有40年歷史的「MOS經典肉汁醬」本是〈摩斯漢堡〉的提味醬汁，福光照夫說，因為發現很 多客人把漢堡吃完後用薯條沾醬吃，所以決定直接推出單售70元的副食新品〈摩斯肉醬薯條〉，讓客人吃個過癮。
摩斯副食新品〈辣味雞塊〉的風味與口感讓人驚艷，採雞胸、雞腿肉絞肉，添加辣椒、羅勒葉、芝麻等香辛料的七味唐辛子，微辣口味、外酥內嫩且帶肉汁，不必沾醬就好吃，5個售價60元，8個售價90元。
摩斯早餐新品售價79元〈火腿歐姆可頌堡〉，「可頌堡」的麵包體是以優質麵粉與奶油經長時間低溫發酵，並經三道延壓技術創造出鬆軟多層次的口感，並以鮮嫩歐姆蛋、新鮮萵苣作餡，提味醬汁是〈班尼迪克蛋〉慣用的特調荷蘭醬，是一款澎湃美味的堡類早餐。
摩斯漢堡以自創的「米漢堡」系列餐點及講求「現點現做」、維持餐點品質成速食界最大特色，更致力於新型態米食產品的研發，這幾年更開發出不少以稻米為主原料的產品，除了深受民眾喜愛的主食類米漢堡、米麵堡，也有口感層次豐富、香濃滋味一入口就停不下來的點心類〈抹茶紅豆米派〉、〈稻香戚風米慕斯〉等產品，頗受市場歡迎且銷售成績亮眼。福光昭夫說，摩斯漢堡在台灣仍將持續研發推出各式米食產品，創品更多非凡味覺與口感體驗。
配合新品上市並鼓勵消費者品嚐好吃的米漢堡，摩斯漢堡推出「米漢堡達人」活動，自9/13日起至11/14日全時段購買任一米漢堡，加入會員登錄發票即可參加抽獎，首獎為一年份365個米漢堡共5名，貳獎為摩斯金點10點20名，參獎為米漢堡乙個50名﹡
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