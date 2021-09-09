獨〉「喝的點滴」入饌引味 全球第一款甜味米漢堡在台問世

全球第一款「甜的米漢堡」誕生了。日本摩斯漢堡會長櫻田厚和著名清酒品牌「獺祭」會長櫻井博志兩人交情深厚，去（2020)年雙方合作，以獺祭「甘酒」入味製作聯名版奶昔，結果一個月賣出逾29萬杯。為此，雙方決定在台複製成功經驗，由台灣摩斯漢堡商品研發團隊以獺祭甘酒作醬引味，並且採用高級食材入饌研發推出4款台灣限定聯名新品，其中包括有〈御品白燒鰻珍珠堡〉與〈特上牛排珍珠堡〉2款鹹味米漢堡，一款葡萄柚風味的〈獺祭甘酒蒟蒻〉，以及全球首見的甜味米漢堡〈蜜芋紅豆珍珠堡〉，是摩斯漢堡入台30年首度推出聯名的米漢堡，台灣摩斯副總經理福光昭夫表示，希望聯名新品可在9月與10月淡季，使來客消費客人增加10%至15%。

除了上述與獺祭合作的聯名新品，台灣摩斯的早餐、副食與甜點和飲品，近期亦都陸續有諸如〈火腿歐姆可頌堡〉、〈辣味雞塊〉與〈摩斯肉醬薯條〉，以及〈達克瓦茲〉、〈抹茶紅豆米派〉，還有〈鳳梨汽泡飲〉等「非傳統新品」問市，且品味不俗，值得一試。

酒精含量極低，有些甚至不含酒精的「甘酒」，味道像極了甜點釀或很濃的小米酒。科學研究指出，甘酒含中的葡萄糖、胺基酸，以及維生素B群，可立即補充人體所需的能量，所以日人稱甘酒為「喝的點滴」或「飲用的營養劑」。

獺祭的甘酒是採用有「酒米之王」美譽的山田錦米製作，無添加糖類、甜度適中，帶有一股純淨且馥郁的米香，不含酒精，標榜大人小孩都可飲用。摩斯漢堡商品開發經理宋欣嵐說，4款聯名新品，用獺祭甘酒人引味分別做了4種不同醬汁，每種醬的風味亦不一樣。

摩斯漢堡攜手獺祭以「甘酒」作醬推出聯名新品，左為〈御品白燒蟃珍珠堡〉、右為〈特上牛排珍珠堡〉。圖／姚舜 獺祭「甘酒」是採山田錦米製作，無添加糖類、甜度適中，純淨且馥郁，摩斯漢堡取之作成不同醬汁推出不同口味新品米漢堡。圖／姚舜

MOS經典肉汁醬本是為〈摩斯漢堡〉提味用，不少人吃完漢堡會用薯條沾醬吃食， 於是，摩斯決定直接推出〈摩斯肉醬薯條〉，以現炸酥脆薯條淋上來自傳承40年的MOS經典肉汁醬出菜。圖／姚舜 摩斯漢堡推出全新葡萄柚風味的〈獺祭甘酒蒟蒻〉，以獺祭甘酒搭配葡萄柚製作，葡萄柚的酸甜中帶有獨特的甘酒香氣。圖／姚舜

先講首見的甜味米漢堡〈蜜芋紅豆珍珠堡〉，這款訂價89元的甜米堡的粉紅色糯米是用了甜菜粉暈染，口感軟糯Q彈，夾入紅豆泥、蜜芋泥，再淋上用獺祭甘酒與煉乳和威士忌風味香料製成的「甘酒奶醬」，入口香甜軟糯並帶有奶香和甜酒香，讓人聯想到中式〈米寶糯米飯〉與泰式〈芒果糯米飯〉。

日本人相信盛夏吃鰻魚可補充元氣，摩斯攜手獺祭推出的〈御品白燒鰻珍珠堡〉售價169元，以高級白鰻並採「白燒」手法烹製，肉厚而鬆軟的白鰻經蒸、烤、厚切等工序，再與白蘿蔔、蛋絲搭配入餡，提味的「蒲燒醬」則是用醬油、柚子與獺祭甘酒製成，米堡內並撒了山椒粉提味，速食連鎖店菜單上提供高質感日式料理，其實相當罕見。

149元的〈特上牛排珍珠堡〉也是摩斯首次以原塊牛肉替代以絞肉作的漢堡排入餡，0.3公分的牛肉片雙片交疊搭配櫻桃蘿蔔、櫛瓜、栗南瓜等蔬菜增添口感及甘甜風味，再以兩種以獺祭甘酒調製的「洋梨燒烤醬」和「甘酒味噌醬」提味，前者以甘酒、洋梨和辣椒醬熬煮製成，後者則用了紅味噌、黃味噌和麥味噌等3種不同風味的味噌與甘酒一起以慢火熬製，如此「厚工」，直將速食店當成了高級餐廳在做。

蒟蒻是摩斯漢堡人氣招牌商品，這次摩斯與獺祭合作亦推出了一款葡萄柚風味的〈甘酒蒟蒻〉，預計9/13日上市，單杯售價50元、套餐加購價45元，整箱15入750元，新品是以日本獺祭甘酒搭配葡萄柚製作，葡萄柚的酸甜中帶有獨特的甘酒香氣，帶來全新的風味體驗。

摩斯漢堡雖是速食連鎖品牌，卻可以買到道地法式甜點〈達克瓦茲〉（Dacquoise)，這種法國宮廷點心的做法和配方其實跟〈馬卡龍〉大同小異，主要食材為糖、蛋白跟杏仁粉，而〈達克瓦茲〉多了麵粉，所以高溫烘烤後多了蓬鬆感，外酥內軟十分美味。摩斯漢堡9月起推出的〈紅茶達克瓦茲〉售價50元，套餐加購價45元，糕體蓬鬆柔軟、表層帶有砂糖焦化後的淺淺酥脆口感，奶油內餡滑順香甜，就跟法式甜點店一樣。

有40年歷史的「MOS經典肉汁醬」本是〈摩斯漢堡〉的提味醬汁，福光照夫說，因為發現很 多客人把漢堡吃完後用薯條沾醬吃，所以決定直接推出單售70元的副食新品〈摩斯肉醬薯條〉，讓客人吃個過癮。

摩斯副食新品〈辣味雞塊〉的風味與口感讓人驚艷，採雞胸、雞腿肉絞肉，添加辣椒、羅勒葉、芝麻等香辛料的七味唐辛子，微辣口味、外酥內嫩且帶肉汁，不必沾醬就好吃，5個售價60元，8個售價90元。

摩斯漢堡推出全新副食〈辣味雞塊〉，以黃金比例揉合雞胸、雞腿肉，並以多種辣椒、羅勒葉、芝麻等香辛料的七味唐辛子調味，味道微辣、口感外酥內嫩，不必沾醬就好吃。圖／姚舜 摩斯漢堡早餐新品〈火腿歐姆可頌堡〉，可頌麵包體採三道延壓技術創造出鬆軟多層次口感，內餡有以鬆厚鮮嫩歐姆蛋、新鮮萵苣與厚火腿，並以荷蘭醬提味，口感層次豐富。圖／姚舜

摩斯除有主食類米漢堡、米麵堡，也有口感層次豐富、香濃滋味的米製甜品〈抹茶紅豆米派〉（如圖），以及〈稻香戚風米慕斯〉等。圖／姚舜 少有人注意，摩斯漢堡也推出法式甜點〈紅茶達克瓦茲〉，外皮帶有砂糖焦化的酥脆，並有紅茶葉香氣，口感蓬鬆柔軟，奶油內餡滑順不膩。圖／姚舜

摩斯早餐新品售價79元〈火腿歐姆可頌堡〉，「可頌堡」的麵包體是以優質麵粉與奶油經長時間低溫發酵，並經三道延壓技術創造出鬆軟多層次的口感，並以鮮嫩歐姆蛋、新鮮萵苣作餡，提味醬汁是〈班尼迪克蛋〉慣用的特調荷蘭醬，是一款澎湃美味的堡類早餐。

摩斯漢堡以自創的「米漢堡」系列餐點及講求「現點現做」、維持餐點品質成速食界最大特色，更致力於新型態米食產品的研發，這幾年更開發出不少以稻米為主原料的產品，除了深受民眾喜愛的主食類米漢堡、米麵堡，也有口感層次豐富、香濃滋味一入口就停不下來的點心類〈抹茶紅豆米派〉、〈稻香戚風米慕斯〉等產品，頗受市場歡迎且銷售成績亮眼。福光昭夫說，摩斯漢堡在台灣仍將持續研發推出各式米食產品，創品更多非凡味覺與口感體驗。

配合新品上市並鼓勵消費者品嚐好吃的米漢堡，摩斯漢堡推出「米漢堡達人」活動，自9/13日起至11/14日全時段購買任一米漢堡，加入會員登錄發票即可參加抽獎，首獎為一年份365個米漢堡共5名，貳獎為摩斯金點10點20名，參獎為米漢堡乙個50名﹡

摩斯漢堡副總經理福光昭夫表示，摩斯攜手獺祭推出的聯名新品均經過二大集團日本會長多次試吃後才上市。圖／姚舜





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