獨〉這個中秋，有沒有不一樣的月餅？或特別一點的禮盒？

中秋節不僅是團圓的節日，也是送禮的節日。而利禮相關，先有禮，才有後利，送禮學問大，不只要送的「對」，有心人更講究送的「巧」。

為了與各式傳統月餅禮盒區隔，並提供有心人有別傳統的選擇，人氣港點品牌〈點點心〉、台北文華東方酒店、香港知名月餅品牌〈美心月餅〉、意舍酒店，以及《台北台中米其林指南2021》的二星餐廳〈侯布雄法式餐廳〉姐妹品牌〈侯布雄法式茶點沙龍/精品甜點〉，今年中秋都設計推出了「非典型中秋禮盒」，其中有「萌萌的月餅」，也有以法式百年糕點工藝做出的「歐洲版月餅」，更有能夠產生「拔絲地瓜」般牽絲效果的〈拔絲蓮蓉月餅〉，以及「完全沒有月餅」的禮盒。要讓收禮者印象深刻，這些「非典」中秋禮盒，值得考慮。

月餅可以「萌萌的」，人氣港點品牌〈點點心〉，去年中秋推出豬仔造型〈奶皇月餅〉短兩週銷售破萬盒，今年加碼推出售價699元的〈黃金豬仔禮餅〉6入組，豬仔造型五官立體渾圓，萌呆表情十分逗趣，並有兩種口味內餡，中西融合的「奶皇流沙」，選用上等奶油與鹹香蛋黃揉合出流沙內餡，一口咬下、滿餡流出。另一是港式國民甜品「楊枝甘露」，清涼芒果、清新柚香，粒粒口感層次堆疊，翻玩最具代表的茶樓經典。

〈點點心〉的〈黃金豬仔禮餅〉，豬仔造型五官立體渾圓，萌呆表情十分逗趣。圖／點點心

〈點點心〉今年中秋推出〈黃金豬仔禮餅〉，流沙內餡，一口咬下、滿餡流出。圖／點點心

來台搶商機的香港〈美心月餅〉，從香港將經典傳奇港式〈雙黃蓮蓉月餅〉與〈流心奶黃月餅〉輸台，並有全新的〈拔絲蓮蓉月餅〉原裝進口來台，此月餅標榜室溫保存無需加熱，就能產生牽絲效果。內餡是濃濃蛋黃配上清香蓮蓉與焦香花生碎完美結合，餅皮中並暗藏經烤香的花生碎，烘焗後會呈現香烤小點，切開後內餡可以拉出幼滑蛋黃絲，絲絲驚喜玩味十足。

香港〈美心月餅〉，今年首創〈拔絲蓮蓉月餅〉，標榜可拉出絲絲驚喜。圖／美心月餅

今年升上米其林二星的〈侯布雄法式餐廳〉姐妹品牌〈侯布雄法式茶點沙龍/精品甜點〉，今年中秋以法國百年糕點工藝詮釋中國傳統節 慶中秋月餅，其中〈洛神花茉莉月餅〉如寶石般紫紅色澤的餅皮，內餡為洛神花與清雅芬芳的茉莉香片，搭配酸櫻桃果乾，淡雅韻味中亦帶香甜的風味。〈咖啡開心果月餅〉濃郁醇香咖啡餅皮包裹著開心果、核桃及蜜橘丁等豐富餡料，淡淡的堅果香氣帶有甜美的焦糖味。4入糽合的〈經典邀月禮盒〉售價680元。



除單純月餅禮盒，〈侯布雄法式茶點沙龍/精品甜點〉亦推出有奢華版〈侯布雄璽月雙入禮盒組〉，售價3,990元內有：洛神花茉莉與咖啡開心果月餅 ，可可辛香與海鹽堅果沙布雷、 阿里山烏龍茶、 獺祭清酒、番茄格西尼、玫瑰磅蛋糕、檸檬瑪德蓮，以及白巧克力脆球和佛羅倫丁。



〈侯布雄璽月雙入禮盒組〉售價3990元，內有：洛神花茉莉與咖啡開心果二口味月餅、可可辛香沙布雷、海鹽堅果沙布雷、 阿里山烏龍茶、獺祭清酒三割九分、番茄格西尼、 玫瑰磅蛋糕，以及檸檬瑪德蓮、白巧克力脆球與佛羅丁。圖／侯布雄法式法式精品甜點

今年升米其林二星的〈侯布雄法式餐廳〉，以百年糕點工藝推出〈洛神花茉莉〉與〈咖啡開心果〉二種口味月餅。圖／侯布雄法式餐廳

意舍酒店顛覆傳統月餅概念，以西式創意全手工打造，以法式網洞烤膜製作成塔皮、口感扎實『月餅塔』，售價880元禮盒有4種口味共6入圓形月餅塔，包括「 星光閃閃生巧克力」、「團團圓圓藍莓」、「柚見綿綿乳酪」以及「月圓相見檸檬」，每一款風味鮮明，吃起來精緻可口，一盒售價新台幣880元，訂購滿2000元可免費外送至一指定地點。

意舍酒店顛覆傳統月餅概念，以西式的創意，全手工打造『月餅塔』，880元禮盒6入有4種口味。圖／意舍酒店

台北文華東方酒店今秋月餅禮盒已完售，行政西點主廚趙崇曦另外設計一款「柚見月兔」限定蛋糕，每個7吋，售價2,080元，以月兔和柚子為靈感發想，將香氣濃郁的日本柚子製成滑順的柚子白巧克力奶霜與柚子奶油醬，層層推疊於鋪覆糖煮西洋梨果醬的杏仁蛋糕上，最後頭點綴月圓與玉兔造型的白巧克力，外型繽紛誘人，口感細滑綿密，為少見的「中秋蛋糕」。



台北文華東方酒店的「柚見月兔」中秋限定蛋糕，外型繽紛誘人，每一口嘗得到柚子清新果香。 圖／台北文華東方酒店

法式甜點糕餅名店「深夜裡的法國手工甜點」，今年將台灣在地水果、花生入味，以不同品項混搭推出禮盒，其中「雙層奢華版」，內含深法招牌「塔皮餅乾」、 「法式水果軟糖」、「花生杏仁餅」、「榛果夾心蛋糕」以及「鹹蛋黃擂茶燒」與「紅水烏龍茶」共15種品項糕點，每盒售買2500元，2至3盒優惠價每盒2450元，4盒以上每盒2300元。

「深夜裡的法國手工甜點」的〈雙層奢華版限定禮盒〉中的「鹹蛋黃擂茶燒」、「榛果夾心蛋糕」與「丸大豆醬油燒」。圖／深夜裡的法國手工甜點

「深夜裡的法國手工甜點」今年推出的〈2021中秋禮盒雙層奢華限定版〉，內有15種糕點，標榜網羅台灣味、法國魂與日式精神設計組合。圖／深夜裡的法國手工甜點

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