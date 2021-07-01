獨〉信義區最新五星美食外賣店 寒舍艾美「美麗廚房」正式開賣

台北信義區再增一家「五星級Buffet美食外賣店」！為擴大搶攻外賣餐飲商機，寒舍集團旗下位在台北信義區的台北寒舍艾美酒店攜手姐妹飯店寒舍艾麗酒店，將寒舍艾美酒店內占地120坪Buffet自助餐廳改裝為提供各式外賣餐飲美食的五星級外賣店「美麗廚房」，全新餐飲美食外賣店並將於今（7/1)日正式開賣，預料將吸引在家悶久了的食饕與吃貨前往「覓食」採購。

「美麗廚房」是寒舍集團將台北喜來登飯店館內自助餐廳「十二廚」，打造為美食外帶「大販店」之後，第二個五星美食外賣店，也是繼台北君悅酒店「凱菲食集」之後，信義區內第二個「五星Buffet美食外帶店」，隨販售空間加大，外賣品項也將增加，並推升業績成長。

寒舍艾美酒店經營高層透露，6月中旬後信義區外帶自取餐飲的客人漸增，寒舍艾美酒店便當銷售量從初期每天300個，現在每天銷售超過1,200個。因應此一成長趨勢，並提供更豐富多樣的外帶美食品項，滿足消費者「出門一次購足」的需求，故而決定整合姐妹飯店艾麗酒店餐飲資源，共同打造「美麗廚房」，目標帶動外帶餐飲業績成長三至四成。

今（71/)天正式開幕的「美麗廚房」，營業時間為每日上午11點至晚上7點，為有效控制人流並保持安全距離，進場將採總量管制。120坪寬敞的空間內規劃有十大主題取餐區，包含日式、義式、粵式、燒烤、沙拉與甜點等，供民眾外帶自取的餐飲美食品項超過120種，價格自25元至3,299元不等。

在「美麗廚房」可兼購買到寒舍艾美的「爐烤美國牛排」，以及寒艾麗的「戰斧牛排」等2飯店熱賣的人氣美食。「一個賣場可買到兩飯店美食」，是「美麗廚房」想強攻的亮點。

觀察到信義區上班族與家庭客群的消費模式不同，「美麗廚房」外賣餐食規畫有「單點」「組合餐」，除了可以單品販售，並針對家庭客設計推出「豪華自由配」，消費者可從150元起至499元不等的35款指定商品中，任選6款自由組合搭配，每人只要1,299元或憑效期內的探索廚房平日餐券同享優惠。

寒舍艾美酒店表示，為滿足家庭客群與周邊住戶的假日周餐需求，所以此次特將「爐烤美國牛排」、「焗烤龍蝦明太子義大利麵」等相對高價的料理，皆列入指定商品中，讓「豪華自由配」更物超所值。

「美麗廚房」開幕首推海鮮季，特別推薦焦香四溢的「炭烤綜合海鮮」與「炭烤季節時蔬」，以及味蕾偽出國料理包含義式「什錦海鮮細扁麵」與「鮮蝦凱撒沙拉」，還有滿盈南洋風情的「泰式酸辣拌海鮮」等，盛夏海鮮美味每份180元起。

「美麗廚房」開賣期間主打盛夏海鮮，「炭烤綜合海鮮」每份280元，包含秋刀魚、大蝦與小卷、「炭烤季節時蔬」每份180元，包含山藥、秋葵、香菇與番茄等。偽出國料理「什錦海鮮細扁麵」半價優惠每盒280元，以義大利西北部利古里亞大區的代表性麵食細扁麵，其麵體厚實適合搭配吸收醬汁，佐搭多種海鮮與香蒜、白酒及櫻桃番茄拌炒，最後撒上巴西利一同享用。焗烤龍蝦明太子義大利麵」每份499元，新鮮龍蝦以炒蘑菇加上起司搭配白醬一同焗烤，再加入奶油乳酪與明太子醬拌炒細扁麵，精華充分沾附在彈牙的麵條之上。

「美麗廚房」外賣的「綜合散壽司」每份180元，絢麗色彩完美勾起食慾，嚴選新鮮的海膽、鮪魚、鮭魚、玉子與鮭魚卵共構。「泰式酸辣拌海鮮」每份220元，以小番茄、木瓜絲、洋蔥絲、鮮蝦、透抽及淡菜等美味食材，融合泰式酸辣醬汁，酸甜風味傳遞南洋風情。

五星Buffet外帶店亦可買到每份250元的「麻辣燙牛五花」，廚師以超過十種的中藥材與辛香料一同熬煮成湯頭，溫和不嗆辣，香麻均勻，再加上軟嫩入味的鴨血豆腐與富含均勻油脂的牛五花，麻辣香味縈繞舌尖。「法式薄餅」每份220元，主廚發揮創意將法式薄餅換裝為煎餅捲，濕潤而綿密的卡士達醬與北海道鮮奶油在口中化開，簡單淋上巧克力醬與莓果醬，在家即可輕鬆體驗法式優雅的下午茶。

此外，主廚特別推出「絢麗甜點盒」，提供6款可口精緻小蛋糕，任選3款每盒只要220元。精選美味包含：「起司蛋糕佐巧克力餅」以香濃的重乳酪蛋糕搭配底層的巧克力酥餅，上方點綴OREO餅乾增添口感變化。「歐培拉」又稱「歌劇院蛋糕」，以咖啡、巧克力與杏仁蛋糕層層堆疊，最後點綴食用金箔增添華麗視覺。「榛果巧克力蛋糕」以榛果醬融合巧克力蛋糕，再搭配巧克力片，甜蜜滋味很療癒。「草莓香緹泡芙」香酥的泡芙蘊含鮮甜的莓果餡與白巧克力鮮奶油。「栗子蒙布朗」香甜軟綿的栗子泥融合鮮奶油，綿密的口感中還可吃到栗子顆粒。「芒果卡士達塔」新鮮芒果搭配香濃的卡士達醬，每一口都能吃得到當令水果。

台北寒舍艾美酒店與寒舍艾麗酒店共同打造「美麗廚房」，可購買「夏日海鮮季炭烤綜合海鮮」。圖／寒舍艾美酒店 「美麗廚房」夏日海鮮季推出「綜合散壽司」。圖／寒舍艾美酒店

台北寒舍艾美酒店「美麗廚房」菜色豐富多樣，麻辣控可以買到每份250元的「麻辣燙牛五花」。圖／寒舍艾美酒店 「美麗廚房」內的義大利Pasta選擇多樣，圖為每份499元的「焗烤龍蝦明太子義大利麵」。圖／寒舍艾美酒店

「美麗廚房」提供「法式薄餅」外賣。圖／寒舍艾美酒店 台北寒舍艾美酒店以自助餐廳改裝的「美麗廚房」，可以買到各式精選甜點。圖／寒舍艾美酒店

台北寒舍艾美酒店館內自助餐廳「探索廚房」改為賣店，攜手寒舍艾麗酒店打造「美麗廚房」，並於7月1日開幕。圖／寒舍艾美酒店 「美麗廚房」港式區有由專人現切的「片皮鴨」整隻，每份980元，另有「燒鴨例牌」「燒肉例牌」與「油雞例牌」等。圖／寒舍艾美酒店

「美麗廚房」沙拉區內有女性喜歡的夏日輕食，包含「鮮蝦凱撒沙拉」、「千島燻鮭魚沙拉」與「酪梨田園沙拉」。圖／寒舍艾美酒店 「美麗廚房」義式區有艾麗酒店La Farfalla義式餐廳規劃的「燉牛頰肉拿坡里牛豬肉醬斜管麵」等義式美味。圖／寒舍艾美酒店 「美麗廚房」披薩區內有義大利APN拿坡里披薩職人協會認證，由主廚每日手工製作現烤。圖／寒舍艾美酒店

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