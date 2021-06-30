獨〉點牛排就送！ 五星飯店外帶龍蝦懶人包

龍蝦！大龍蝦！有大螯的龍蝦！防疫三級警戒，餐廳全面禁止內用，在家悶久了的消費者，天天在想「宅家吃什麼」，飯店與餐廳老闆與大廚則天天為「賣什麼才能受青睞」傷神。為滿足想「吃點好料」的療癒五臟的食客，鑑於「敢給才有生意」，觀光飯店相繼以龍蝦為「誘客」食材，並以波士頓龍蝦或尼加拉瓜龍蝦入饌，有中式粵菜與南洋風味龍蝦料理，亦有直接水煮的西式龍蝦熟食。台北晶華酒店更將宣布，自今(6/30)日下午3點至7月2日下午3點進行為期48小時的「買牛排‧送龍蝦」線上快閃餐飲促銷活動，外帶自取「16盎司雙人分厚切爐烤肋眼牛排套餐」只要2200元即贈送「爐烤波士頓龍蝦」，等於平均每人只需1,100元即可享牛排、龍蝦、凱薩沙拉、馬鈴薯泥與主廚推薦湯品，取餐日為7月1日至7月11日，掀起市場「外賣龍蝦大戰」。

台北晶華酒店「厚切爐烤肋眼牛排」作法師承美國米其林星級餐廳「亞歷山大牛排館」（Alexander Steak House），為酒店最為暢銷的招牌美食之，整塊美國肋眼牛肉重量約3.5公斤左右，，因其油花飽滿且分布均勻，整塊入箱烤後肉質不易乾柴，反而更富彈性，厚切逾3公分呈盤，外層酥焦淺脆，內層肉色紅潤、口感柔嫩。此次活動贈送的「爐烤波士頓龍蝦」則是選用來自北美大西洋海域的波士頓龍蝦，主廚烹調先將龍蝦洗淨後切成兩半，於表面撒上適量的麵粉後，將切面朝下放入鍋中以中小火慢煎至龍蝦殼色轉紅，之後則將龍蝦取出置於烤盤上，撒滿起司、百里香、海鹽及黑胡椒，放入烤箱中以180度烘烤約5至10分鐘，待起司融化呈現金黃出爐，肥厚的龍蝦肉香甜Q彈。

比起西式龍蝦熟食，中式龍蝦菜餚料理方式和風味變化多，包括台北晶華酒店、香格里拉台北遠東國際大飯店、美福飯店、六福萬怡酒店，以及維多麗亞酒店，大廚都設計了中式口味的龍蝦料理外賣。台北君悅酒店、君品酒店，以及西華飯店則有西式烹調手法演繹的龍蝦美饌，各飯店並結合不同優惠方案搶市，競爭激烈。

台北美福飯店推出「肉肉龍蝦」賞味二吃，香籍行政主廚王志孚選用尼加拉瓜活龍蝦入饌，有「港式紅咖哩」及「避風塘」二種風味選擇，每道1880元，前者選用南洋風紅咖哩烹調，辛香微辣，附餐銀絲卷可沾裹咖哩醬汁。「避風塘龍蝦」蒜香鮮辣，酥香濃厚的蒜末，蘊藏著龍蝦於燄火後的獨特香氣，隨餐附贈港式清粥，拌入香酥蒜末，別具風味。

香格里拉台北遠東國際大飯店館內米其林餐盤推薦餐廳「香宮」，則推出「薑蔥炒波士頓龍蝦/960元」，主廚選用肉質Q彈鮮美的波士頓活龍蝦，切塊後裹上一層薄薄的牛油，下鍋與爆香的的蔥薑煨煮，薑蔥提味讓活龍蝦更加鮮甜美味，適合闔家享用。

台北六福萬怡酒店推出新的外帶外送菜單，其中「台式蒜味龍蝦佐手工粿條/999元」標榜內有2隻完整龍蝦，鹹香蒜蓉與鮮甜龍蝦完美結合，黃金醬汁吸附在手工Q彈粿條，使粿條更入味。除此，六福萬怡酒店「敘日」獨享餐也將整隻龍蝦霸氣入菜，每份799元，內含法式烤牛肉沙拉佐芥末籽油醋醬汁。

在英國的港式餐廳中，「廣式龍蝦撈麵」是很常見的高級菜式，早年這菜在台灣連廣東師傅都沒聽過，作法是將龍蝦下鍋油炸至表面酥香，以上湯一同煨煮，讓海鮮原味與高湯鮮甜完全融合，再加入薑、蔥提味，最後與港式生麵一同拌炒，讓麵條吸飽龍蝦的鮮美湯汁。如今維多麗亞酒店與「168 PRIME」餐廳推出這道菜式外賣，每份1280元可供2至3人享用。

台北晶華酒店「晶華美食到你家」美食訂購平台推出的「加拿大龍蝦季」，以加拿大龍蝦入饌，一口氣推出粵、川、日、泰、義式等五款龍蝦料理，包括「粵式上湯龍蝦伊府麵」、「川式麻婆龍蝦燴飯」、「日式龍蝦極品天丼」、「泰式黃金咖哩龍蝦飯」，以及「義式經典番茄龍蝦筆管麵」，每款定價980元。

除此，台北晶華並推出「買牛排‧送龍蝦」活動促銷，只要外帶自取2,200元的「16盎司雙人份厚切爐烤肋眼牛排套餐」，即贈送「爐烤波士頓龍蝦」一整隻，等於每人只要1100元就可享用牛排、龍蝦、凱薩沙拉、馬鈴薯泥與主廚推薦湯品，取餐日為7月1日至7月11日。

因應防疫，台北君悅酒店將館內260坪自助餐廳轉型為「「凱菲食集」超大外帶美食賣場， ，每日上午11點至晚間7點營業，每日推出現流即食熟食海鮮，7月底前可以499元購入半隻波士頓龍蝦。台北君品酒店「雲軒」西餐廳更推出「水煮加拿大活龍蝦」，以蔬菜高湯煮過的龍蝦，每隻只要999元，點選三隻以上，再享每隻暖心優惠價699元。台北西華飯店則有每份2980元的「澳洲水姑娘龍蝦手工細麵」外賣。

台北美福大飯店「潮粵坊」推出的「避風塘風味肉肉龍蝦」，附贈港式清粥讓客人搭配。圖／台北美福飯店 台北美福飯店推出的「港式紅咖哩龍蝦佐銀絲卷」，是以南洋風味咖哩醬烹製，風味辛香微辣。圖／台北美福大飯店

維多麗亞酒店〈168 PRIME〉推出「廣式龍蝦撈麵」，先將龍蝦油炸再以上湯煨煮，然後加入薑、蔥提味後與港式生麵一同拌炒。圖/維多麗亞酒店 維多麗亞酒店〈168 PRIME〉推出「廣式龍蝦撈麵」，先將龍蝦油炸再以上湯煨煮，然後加入薑、蔥提味後與港式生麵一同拌炒。圖/維多麗亞酒店

台北晶華酒店「加拿大龍蝦季」，由館內主廚團隊聯手規劃粵、川、日、泰、義式等五款龍蝦料理。圖／台北晶華酒店 台北晶華酒店推出「16盎司雙人分厚切爐烤肋眼牛排套餐」，並祭出「買牛排‧送龍蝦」訴求廣招徠。圖／台北晶華酒店

台北君悅酒店推出的「波士頓龍蝦」，是以現流水煮烹調，搭配蛋黃醬與芹菜盒裝。圖／姚舜 台北君品酒店「雲軒」西餐廳，是第一家推出「水煮加拿大活龍蝦」促銷的餐廳。圖／台北君品酒店

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