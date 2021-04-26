獨〉大陸拒買 世界最大尾澳洲錦繡龍蝦便宜入台

台灣龍蝦控「卯死了」！因中澳貿易戰升溫，大陸拒買澳州龍蝦，無法銷往中國的澳洲龍蝦轉而供應到香港與台灣，繼俗稱「水姑娘」的「澳洲小龍蝦」之後，全世界體型最大的「澳洲錦繡龍蝦」，近期也被正式引進台灣，且價格比過往便宜許多，龍蝦老饕可以比較一下，看看這種在中國古時候被稱為「神蝦」的龍蝦，和其它品種龍蝦究竟有何不同？以及，到底有多「神」？

目前，台北已有高檔的台式海鮮餐廳供應澳洲錦鏽龍蝦，另位在南京復興商圈的〈富．四季割烹〉則標榜採購引進每尾1.2公斤至1.5公斤的澳洲錦繡龍蝦到店內，並以「一蝦四吃」設計雙人套餐供客人嘗鮮，讓食家饕客解癮。

錦繡龍蝦，又叫「七彩龍蝦」或「花龍蝦」，我聽台菜老師傅說，因體大肉多，約莫20年前，這品種龍蝦是酒席辦桌上的常客，最常用來作〈龍蝦沙拉〉 當辦桌時前菜。因錦繡龍蝦價格持續攀升，加上中國大陸經濟崛起，所以澳洲產的錦繡龍蝦後來多銷往了大陸，台灣已不太容易見到澳洲野生錦繡龍蝦身影。

中國古籍中以「文如虎豹、五彩皆具」形容錦繡龍蝦。在〈富．四季割烹〉，料理長「阿富師」王祥富將活生生的澳洲錦繡龍蝦秀給我看，牠們的外殼鮮艷漂亮，全身呈青綠色，胸甲為藍色並帶著紫色斑點，腹部與肢節部份則有黑色條紋，除了蝦如其名、顏色多彩外，讓我印象尤其深刻的是：大！牠們真的很大！

農委會准許輸入水產動物彙整清單中顯示，錦繡龍蝦是龍蝦屬中體型最大者，最大體長可達60公分，每尾並可長到4至5公斤。「阿富師」說，以前錦繡龍蝦每公斤約2500元，但「不一定買得到」，如今則每公斤約2000元至2100元左右。「阿富師」說，為了讓做成一蝦四吃的雙人套餐，所以〈富．四季割烹〉都是採購的都在1公斤以上，「不然吃來不夠過癮」。

「錦繡龍蝦」又叫「花龍」或「彩龍蝦」，全身青綠色，上半部則為有紫色斑塊點綴的藍殼，節肢上有黑色斑節。圖／姚舜 〈錦繡龍蝦雲丹燒〉的海膽蛋黃醬，鹹鮮中帶有甘甜味，是開胃下酒美食。圖／姚舜

澳洲錦繡龍蝦的體大肉多，刺身的肉質鮮甜滑嫩，搭配帶有鹹味的「海葡萄」更能品嘗出細緻甜味。圖／姚舜 〈錦繡龍蝦黃身煮〉是將龍蝦肉沾葛粉再涮上蛋黃後，再用以龍蝦膏熬製的龍蝦高湯煮熟，口感滑潤。圖／姚舜

〈錦繡龍蝦雲丹燒〉是將龍蝦燒烤至9分熟，再塗上用海膽、蛋黃與味醂調製的雲丹醬提味。圖／姚舜 〈錦繡龍蝦雲丹燒〉的海膽蛋黃醬，鹹鮮中帶有甘甜味，是開胃下酒美食。圖／姚舜

錦繡龍蝦的肉質晶瑩剔透、細緻滑嫩，對資深海鮮老饕而言，最佳品味方式就是享受刺身，也就是「龍蝦沙西米」。〈富．四季割烹〉的「澳洲錦繡龍蝦四吃」的第一吃就是〈龍蝦刺身〉，王祥富將龍蝦肉從蝦殼中取出後，與冰塊一起套袋再打出彈性筋度，最後再與有「植物界中魚子醬」之稱的〈海葡萄〉搭配上桌，吃食時可藉海葡萄與生俱來的鹹味帶出龍蝦肉的甘點，口感細緻Q彈並帶有微微脆度。

第二吃〈龍蝦黃身煮〉，是將龍蝦肉沾上葛 粉和蛋黃液，然後放入用龍蝦頭、蝦膏、味醂和薄口醬油熬煮的龍蝦高湯內煮熟，再搭蕪菁、紅蘿蔔和菠菜呈盤。這作法讓龍蝦肉吸飽了高湯的湯汁，風味更加濃郁。龍蝦肉身上沾附「外掛」的蛋漿，像給龍蝦穿了一件厚袍，口感軟滑柔嫩。

第三吃〈龍蝦雲丹燒〉，燒就是烤，雲丹則指的是用海膽、蛋黃、味醂和醬油調製的醬汁。王祥富將雲丹醬塗在三指幅寬的龍蝦尾烤到九分熟，入口鹹香鮮、風味濃郁，肉質Q彈。

第四吃〈龍蝦雜炊〉，體現了「食材零浪費」的精神，小爐上放著日式紙火鍋，鍋內放了帶著蝦膏的龍蝦頭、帶殼帶肉的蝦腳、蛤蜊、南瓜泥還有米飯一起熬煮，龍蝦鮮味菁華與蛤蜊和南瓜的甜甘味，完全消融於米飯中，這顏色澄黃的雜炊要不好吃都難。

〈富．四季割烹〉的「澳洲錦繡龍蝦四吃」雙人套餐，除有龍蝦四吃外，套餐中還有煮魚、燉肉與握壽司，有意體驗的客人必須三天前預訂。王祥富說，目前〈富．四季割烹〉的採購量為每個月30至35尾。

〈錦繡龍蝦雜炊〉是以龍蝦頭、蝦殼與蛤蜊，再加一點南瓜泥熬粥，味道很鮮。圖／姚舜 〈富．四季割烹〉的「錦繡龍蝦四吃」雙人套餐，除龍蝦4吃，並會有一道魚料理，圖為〈地震魚旨煮〉。圖／姚舜 〈錦繡龍蝦雜炊〉中還是可以吃到小部位龍蝦肉。圖／姚舜

〈富．四季割烹〉的「錦繡龍蝦四吃」雙人套餐，也會視情況搭配握壽司。圖／姚舜 澳洲錦繡龍蝦是世界體型最大的龍蝦，因大陸拒買，台北〈富．四季割烹〉引進活龍蝦進店，推出「一蝦四吃」雙人套餐。圖／姚舜 〈富．四季割烹〉料理長王祥富表示，店內引進的澳洲錦繡龍蝦每隻重量1.2公斤至1.5公斤，如此才能供兩人「4吃」。圖／姚舜



